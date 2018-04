TELeKONOM: Motorola nebude na Vánoce mít dost mobilů s fotoaparátem...

- Americká společnost Motorola nebude schopna dodat dva modely populárních mobilních telefonů s fotoaparátem včas na to, aby uspokojila očekávanou vysokou poptávku v předvánočním období. Oznámil to v pátek jeden z největších zákazníků společnosti, která je druhým největším výrobcem mobilních telefonů na světě.

Zprávě o zpoždění dodávek, kvůli níž v pátek akcie Motoroly oslabily o 4,2 procenta, předcházela v minulém týdnu překvapivá rezignace předsedy a generálního ředitele firmy Christophera Galvina kvůli neshodám ohledně další strategie společnosti.

Společnost Verizon Wireless, která je společným podnikem firem Verizon Communications a Vodafone Group, uvedla, že pro letošní 4. čtvrtletí původně počítala se dvěma modely telefonů s fotoaparátem od firmy Motorola. Tyto přístroje však nakonec nebudou připraveny dříve než v 1. čtvrtletí příštího roku. Reakci představitelů Motoroly se agentuře Reuters nepodařilo získat.

Společnost Motorola, která v polovině 90. let přenechala první místo v mobilních telefonech finskému konkurentovi Nokia, by kvůli zpoždění mohla přijít o další tržby i tržní podíl. Podle analytiků by ze zpoždění mohly kromě firmy Nokia těžit i další konkurenti, včetně jihokorejských společností Samsung Electronics a LG Electronics, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Americké finanční firmy Soros Private Equity a Apollo Management zvýšily nabídku na převzetí globální satelitní společnosti Inmarsat na 1,5 miliardy dolarů. Agentuře Reuters to řekl zdroj obeznámený se situací, podle kterého firmy chtějí přebít nabídku konkurence.

Sorosův krok přichází zhruba týden poté, co Inmarsat zahájil exkluzivní rozhovory o převzetí se společnostmi Apax Partners a Permira. Inmarsat zprostředkovává satelitní komunikaci jednak pro námořnictvo, jednak pro řadu odvětví, včetně těžby ropy nebo plynu.

Jiný zdroj blízký jednáním už dříve řekl, že Apax a Permira předběžně nabídly 14,25 USD za akcii Inmarsatu, což by celou firmu ohodnotilo na zhruba 1,42 miliardy dolarů. Apax ani Permira se ke zprávě nevyjádřily, Soros ani Apollo zatím žádný komentář neposkytly.

Inmarsat je na prodej už více než rok, ale zatím neúspěšně. Jeho majitelem je zhruba 80 telekomunikačních firem, které ale chtějí svůj podíl prodat. K nejznámějším akcionářům patří norský Telenor, britský BT Group anebo japonský KDDI, jedním z vlastníků je ale i americká zbrojovka Lockheed Martin.

LONDÝN - Výrobce softwaru pro mobilní telefony Symbian se dohodl na dodávkách s největším japonským mobilním operátorem NTT DoCoMo. Dohoda sice není exkluzivní, znamená ale pro společnost klíčové vítězství v bitvě o ovládnutí trhu s mobilním softwarem pro telefony příští generace, uvádí se v prohlášení.

Hlavním konkurentem Symbianu je softwarový gigant Microsoft. Symbian upřesnil, že NTT DoCoMo bude jeho software užívat jako jednu z operačních platforem pro nové modely telefonů třetí generace, které budou mít nejen internet, ale i přenos videa. Symbian očekává, že ze smlouvy začne těžit až někdy na počátku roku 2005. Odmítl se ale vyjádřit k finančním podrobnostem kontraktu.

NTT DoCoMo dohodou získá také přístup ke zdrojovému kódu Symbianu a přístup ke kódům výrobců telefonů, které mají licenci na software Symbianu. Symbian vznikl v roce 1998. Mezi jeho akcionáře patří hlavně výrobci mobilních telefonů, jako Nokia, Ericsson, Panasonic, Samsung, Siemens a Sony Ericsson a britská softwarová firma Psion. Nokia a Psion se nedávno dohodly s americkou Motorolou na odkoupení jejího podílu v Symbianu. Motorola poté představila svůj první mobilní telefon, který používá software od Microsoftu, napsala agentura Reuters.

FRANKFURT - Německý telekomunikační gigant odstoupil od koupě podílu v předním polském mobilním operátoru PTC. Oznámila to o víkendu německá společnost s tím, že přerušila veškerá jednání o koupi zbývajících 51 procent ve firmě, která dosud nevlastnila.

Telekom uvedl, že se polská společnost Elektrim, jež je jedním ze společných vlastníků většinového podílu, nebyla schopna dohodnout s držiteli svých dluhopisů o tom, komu budou patřit peníze získané prodejem. Podle předběžné dohody Deutsche Telekom za podíl nabídl 1,1 miliardy eur. Elektrim měl z koupě získat 400 milionů eur. Držitelům svých dluhopisů ale musí vyplatit půl miliardy eur, které potřeboval na svůj ambiciózní rozvojový plán v 90. letech. Výnos z transakce by však na zaplacení dluhů sotva stačil, napsala agentura Reuters.

Pochybnosti o uskutečnění transakce se objevily ve čtvrtek, kdy vznikly spekulace, že Elektrim chce za svůj podíl získat více peněz, než nabídl Telekom. Dohoda měla být podepsána už minulý pátek, ale kvůli složitým právnickým aspektům kontraktu se podpis zpozdil. Elektrim pak začal zvyšovat své nároky. Elektrim, který je společným podnikem s francouzsko-americkým mediálním gigantem Vivendi Universal, odmítl zprávu komentovat.

Akcie Deutsche Telekom po zprávě o zrušení transakce posílily o 0,4 procenta. Většina hráčů na trhu sázela na neústupnost německé firmy a na to, že Telekom svůj záměr nakonec uskuteční. Vůči PTC má ostatně povinnosti vyplývající z jeho současného akciového podílu.

HELSINKY - Finská společnost Nokia se ve snaze posílit svoji pozici největšího výrobce mobilních telefonů na světě rozhodla změnit svoji strukturu a provést změny ve vedení, včetně jmenování nového finančního ředitele a šéfa divize mobilních telefonů. Po uskutečnění změn se počet divizí firmy zvýší na čtyři ze současných tří, oznámila Nokia v prohlášení.

Současného finančního ředitele Olli-Pekka Kallasvua nahradí ve funkci Rick Simonson. Kallasvuo, kterému je 50 let, se z pozice finančního ředitele přesune na pozici ředitele divize mobilních telefonů Nokia Mobile Phones, kterou doposud vedl Matti Alahuhta. Viceprezident divize mobilních telefonů Anssi Vanjoki (47 let), se stane ředitelem nové multimediální divize.

Nokia také zvýší počet svých divizí. V divizi mobilních telefonů a síťového zařízení by se neměly uskutečnit žádné změny. Divize zábavy však bude rozdělena na dvě nové, a to na multimediální divizi a divizi zábavních zdrojů. Všechny tyto divize budou rozčleněny na šest oddělení: prodeje, marketingu, logistiky, výroby, technologie a korporační strategie, výzkumu a vývoje, napsala agentura Reuters.

Nokia zaznamenala ve druhém čtvrtletí letošního roku pokles zisku kvůli horšímu výkonu síťové divize a slabšímu dolaru. Zisk před zdaněním se snížil na 986 milionů eur z loňských srovnatelných 1,29 miliardy eur. Čisté tržby však mírně stouply na 7,02 miliardy z 6,94 miliardy eur v druhém čtvrtletí 2002. Na celosvětovém trhu mobilních telefonů má Nokia podíl kolem 38 procent.