TELeKONOM: Motorola jde před soud kvůli Iridiu...

NEW YORK - Americký finanční ústav Chase Manhattan Bank a 17 dalších věřitelů podalo žalobu na telekomunikační společnost Motorola. Žalobci tvrdí, že je Motorola "podvodně navedla" k tomu, aby jí půjčili dohromady 800 milionů dolarů na výstavbu sítě satelitních telefonů Iridium.

Satelitní konsorcium Iridium, které Motorola vytvořila a držela v něm osmnáctiprocentní podíl, peníze obdrželo v prosince 1998; o osm měsíců později vyhlásilo bankrot. Motorola a její spojenci však nedokázali přitáhnout dostatek zákazníků a splácet dluhy. Poté vznikla v arizonském Phoenixu jiná společnost (v níž již Motorola nefiguruje) pod názvem Iridium Satellite LLC, jíž se přezdívalo "nové Iridium". Ta zakoupila systém, jehož hodnota se odhaduje na pět miliard dolarů, za pouhých 25 milionů.

Banka Chase Manhattan, dnes již pod názvem JP Morgan Chase, nyní se svými kolegy-věřiteli požaduje navrácení alespoň části nesplacených dluhů.

LONDÝN - Význam Číny pro celé telekomunikace narůstá geometrickou řadou. Jedním z důkazů tohoto jevu je tempo, s nímž do čínského trhu ozlomkrk investují i společnosti, které jinak nemají peněz na rozdávání. Švédský Ericsson, který letos propustil po celém světě 22 000 zaměstnanců, v pátek oznámil, že během pěti následujících let investuje pět miliard dolarů. To je zhruba tolik, kolik činí dosavadní investice švédského výrobce za Velkou čínskou zdí.

Prohlášení světové telekomunikační trojky Ericssonu přišlo 24 hodin poté, co s podobným plánem vystoupil i výrobce číslo dvě, americká Motorola. Ta na podporu svých čínských aktivit vynaloží za příštích pět let tři miliardy dolarů. Jinde však museli Američané šetřit - počítá se s tím, že za letošní rok celkem propustí 39 000 lidí.

Čína je již dnes největším telekomunikačním trhem na světě. Přestože penetrace mobilních telefonů je ve srovnání s rozvinutým světem velmi nízká (10 procent, v západní Evropě je běžných 70 procent), mobil již dnes má 120 milionů Číňanů. Do roku 2008, kdy Peking pořádá letní olympijské hry, by měla penetrace přesáhnout 30 procent. Motorola i Ericsson hodlají investicemi posílit především průzkum trhu a marketing svých výrobků.

NEW YORK - Největší americký mobilní operátor Verizon Wireless v pátek oživil úvahy o nové emisi akcií, která již byla mnohokrát očekávána a stejně často odložena. Společnost, v níž vlastní 45 procent britský gigant Vodafone, podala u Komise pro obchod s cennými papíry na Wall Street žádost, která jí při kladném vyřízení dovolí vydat akcie v prvním čtvrtletí roku 2002.

Společnost původně počítala s emisí akcií již pro první čtvrtletí tohoto roku, ale byla nucena plán odložit kvůli propadu cen akcií telekomunikačních a technologických společností. V létě se potom rozhodla projekt odložit na dobu neurčitou.

Emise akcií na začátku příštího roku představuje jeden ze způsobů, jímž by Verizon - stále ještě čtvrtinový vlastník největšího českého operátora Eurotel - mohl financovat nákup několika licencí od regulátora amerického trhu, Federální komunikační komise (FCC).

Za licence, jejichž celková cena je 8,7 miliardy dolarů, již Verizon zaplatil zálohu 1,8 miliardy. Není však jisté, že je skutečně získá. O tom rozhodne soud, který řeší spor mezi FCC a opeátorem NextWave. Ten původně licence získal, ale poté vyhlásil bankrot. FCC se tedy rozhodla licence znovu prodat; NextWave toto rozhodnutí soudně napadl.

AMSTERDAM - Cena akcií nizozemské telekomunikační skupiny KPN v pátek prudce poklesla poté, co její šéf zapochyboval o tom, že se mu v budoucnu podaří udržet letošní tempo růstu prodeje. Cena společnosti poklesla o 10 procent poté, co Ad Scheepbouwer v rozhovoru s novináři utrousil poznámku, že nadále počítá pouze s deseti až patnáctiprocentním nárůstem prodeje.

Scheepbouwer, který na začátku listopadu nahradil ve funkci Paula Smitse, se později snažil váhu svých výroků oslabit: "Neřekl jsem nic výjimečného. Nikdo další také nic výjimečného neříká." Společnost, k jejímuž jménu se již téměř automaticky přidává přívlastek "zadlužená", však zároveň byla nucena ohlásit další z úsporných kroků - propuštění přibližně 4800 zaměstnanců. To by mělo pomoci zjednodušit splácení dluhu ve výši 19,6 miliardy dolarů.

Na pokles ceny svých investic si již akcionáři KPN měli možnost zvyknout. Od začátku roku ztratily akcie firmy na ceně 70 procent; nyní se prodávají za 5,12 eura. Pokles následoval poté, co společnost odstoupila od plánů na finanční ozdravení. Mezi ně měla patřit emise velmi levných akcií a fúze s belgickým operátorem Belgacom.

BRATISLAVA - Šest slovenských podniků ze sektoru energetiky, které vlastní akciovou společnost Transtel, tento týden na mimořádné valné hromadě rozhodlo o změně názvu firmy na Energotel. V nové telekomunikační společnosti se sloučí sítě optických vláken šesti energetických podniků. "Vznik Energotelu znamená v každém případě změnu obchodní politiky ze strany energetiky, která začne aktivně působit na telekomunikačním trhu," citoval předsedu představenstva společnosti Máriusa Hričovského slovenský list Pravda.

Energotel by měl působit hlavně na trhu datových přenosů, hlasové služby bude poskytovat pouze jako "vedlejší produkt". Monopol na poskytování hlasových služeb mají totiž do roku 2003 Slovenské telekomunikace. Zakladateli společnosti jsou Slovenské elektrárny, tři rozvodné energetické podniky, správce ropovodů Transpetrol a distributor zemního plynu Slovenský plynárenský průmysl (SPP).

Každý z těchto podniků drží v Energotelu šestinový podíl. Vlastnické poměry by se však měly změnit poté, co energetické společnosti vloží do Energotelu své optické kabely. Nejlukrativnější části optických sítí vlastní jeden ze tří rozvodných podniků, Západoslovenské energetické závody, a dopravce ropy Transpetrol, protože jejich sítě jsou koncentrovány kolem hlavního města Bratislavy.