TELeKONOM: Motorola čeká 420 milionů prodaných mobilů...

- Celosvětové dodávky mobilních telefonů na trh letos vyskočí na 420 milionů či více. Jako odhad to včera uvedla americká Motorola, letošní předpověď ale snížila z nedávno uváděných až 460 milionů. Loňské dodávky na trh Motorola nyní odhaduje na 375 milionů proti dřívější předpovědi 380 až 400 milionů mobilních telefonů.

Letošní odhad Motorola snížila, protože odvětví do letošního roku vstoupilo s vyššími zásobami, než je v tomto ročním období obvyklé. Z vyšších zásob vyplývá, že výrobci budou muset nejprve prodat přístroje ze skladů a teprve pak budou moci zaznamenat nový odbyt.

Nad 420 milionů přístrojů by se letošní světové dodávky mobilů mohly dostat, pokud se celková situace ve světové ekonomice zlepší ve druhé polovině roku, napsala agentura Reuters.

DĚČÍN - Regionální distributor energie Severočeská energetika zatím nemá konkrétního zájemce o prodej svého podílu v telekomunikační společnosti Aliatel. "Máme v úmyslu akcie prodat, ale konkrétního zájemce zatím nemáme," řekl včera generální ředitel SČE Jiří Šťastný. Společnost drží 9,33 procenta telekomunikační firmy.

Šťastný řekl, že existují potenciální zájemci, s kterými firma jedná. Neuvedl však jména ani do kdy by se mohl prodej akcií uskutečnit. "Nemusíme akcie prodávat příští týden, ale teď je dobrá doba a myslím si, že by se mohly prodat," uvedl. O údajném zájmu SČE a Pražské energetiky prodat své podíly v Aliatelu informoval s odvoláním na několik nezávislých zdrojů ve svém pondělním vydání týdeník Euro.

Pokud by se odprodej uskutečnil, musejí odcházející firmy podle akcionářské smlouvy akcie přednostně nabídnout ostatním českým kolegům. Z původní osmičky by se tak o 60 procent akcií dělila pouze Západočeská, Jihočeská, Severomoravská a Jihomoravská energetika, ve kterých má vedle Fondu národního majetku významné podíly i německá společnost E.ON. Zbylých 40 procent Aliatelu drží německá energetická skupina RWE. Ta ale již dala opakovaně najevo, že chce telekomunikační sféru opustit.

Aliatel, který provozuje telekomunikační síť na sloupech vedení vysokého napětí, zaznamenal v loňském roce růst tržeb na 1,220 miliardy z 629 milionů Kč. Jihočeská energetika, Jihomoravská energetika, Severomoravská energetika a Západočeská energetika vlastní ve firmě po 10,33 procenta akcií. Severočeská energetika a Pražská energetika drží každá 9,33 procenta.

MONTREAL - Největší kanadská telekomunikační společnost BCE Inc vykázala v posledním loňském čtvrtletí ztrátu 326 milionů kanadských dolarů (CAD) a chystá se propustit 2800 ze svých 45 000 zaměstnanců, tedy šest procent početního stavu. Ztrátu prohloubila záporná čísla jihoamerického operátora bezdrátových telekomunikací Bell Canada International Inc, uvedla dnes firma.

Čtvrtletní tržby BCE stouply na 5,7 miliardy kanadských dolarů ze 4,9 miliardy CAD. Bez započtení nákladů na reorganizaci vytvořila BCE ve čtvrtletí čistý zisk 321 milionů CAD v souladu s očekáváním analytiků. Srovnatelný zisk z předchozího roku je 314 milionů CAD. Letos firma očekává, že tržby zvýší o šest až osm procent a zisk zvýší mírně na 1,60 až 1,70 dolaru na akcii z loňských 1,57 CAD.

BCE byla přirozeným monopolem v kanadských telekomunikačních službách do roku 1992. Nyní firma čelí konkurenci v městském i meziměstském styku. Probíhající transformace firmy by měla skončit zhruba za dva roky, napsala agentura Reuters.

SOFIE - Bulharsko bude mít s prodejem státní telekomunikační společnosti BTC zřejmě problémy. Shodují se na tom analytici, kteří upozorňují na to, že odvětví telekomunikací je stále v útlumu, a proto bude obtížné najít vhodného zájemce. Bulharská vláda přitom prodej monopolu plánuje na léto tohoto roku.

Pokud se vládě přece jen podaří zájemce najít, pak je téměř stoprocentně jisté, že cena, kterou za telekomunikační firmu dostane, bude nižší, než kterou mohla získat ještě před asi dvěma lety. Bulharsko má od loňského července novou vládu, která prodej BTC označila za svou prioritu a která by se firmy ráda zbavila do července, podotýká agentura Reuters.

Ačkoliv má vláda v plánu letos prodat přibližně 1700 státních firem, privatizace BTC je zřejmě nejdůležitější k tomu, aby si stát zajistil dostatek finančních prostředků na splácení dluhů. "Bude to velmi obtížné, protože teď se dá lehce prodat mobilní operátor, ale provozovatel pevných linek dost těžko," myslí si analytik telekomunikací ve společnosti Raiffeisen Zentralbank Bob Creamer.

"Vysoký zájem nečekám. Každý ví, že největší telekomunikační společnosti nemají peníze, s výjimkou firmy Vodafone, která má ale zájem jen o mobilní komunikace. Zájem by tudíž mohli mít jen finanční investoři, ale jen za nízkou cenu," dodal Creamer. Před dvěma lety přitom konsorcium řecké firmy OTE a nizozemské KPN za 51 procent akcií BTC nabízelo asi 610 milionů dolarů.