TELeKONOM: Mohli jsme mít u nás i-mode...

– Největší japonský operátor mobilních sítí NTT DoCoMo dokončuje přípravy na spuštění své veleúspěšné služby i-mode v Evropě. Učiní tak přes své spojení s nizozemskou telekomunikační společností, v níž vlastní 15 procent akcií. Díky tomu by se měl i-mode objevit v nabídce operátorů nejen v samotném Nizozemí, ale také v Belgii a Německu, a to již průběhu října. Zatím však půjde jen o testovací provoz. Půjde o první země mimo Japonsko, kde se i-mode objeví.

NTT DoCoMo plánuje exportovat svůj systém i-mode i do Spojených států, kde má vazby na tamního mobilního operátora AT&T Wireless. Ten zatím ještě stále vlastní 24,5 procenta v českém Eurotelu, ale tento stav již dlouho trvat nebude, neboť jeho podíl odkoupí Český Telecom. Možná, že kdyby se tak nestalo, dostal by se i-mode i k nám, do nabídky služeb Eurotelu.

HANOJ - Vietnamská komunistická vláda povolí všem podnikům, včetně firem se zahraniční účastí, poskytovat internetové služby. Ponechá si však monopol na poskytování přístupu na internet. S odvoláním na nejmenované zdroje ze sektoru o tom dnes informovala agentura Reuters.

Nejmenovaný představitel vietnamského Generálního ředitelství pošt a telekomunikací (DGPT) dnes uvedl, že firmy ze všech hospodářských sektorů se mohou stát poskytovateli internetových služeb (ISP), jakmile obdrží licenci od DGPT. Příslušný výnos, který vydala vláda minulý týden, vstoupí v platnost začátkem září. Vietnam se připojil na internet v roce 1997, dosud si ho však kvůli vysokým poplatkům a pomalému spojení předplatilo jen 200 tisíc lidí, napsala agentura Reuters.

HELSINKY - Největší finská telekomunikační společnost Sonera jmenovala dnes novým výkonným ředitelem Harri Koponena, který pracoval pro Ericsson, a zaplnila tak mezeru, která vznikla po červnové rezignaci bývalého výkonného ředitele Kaj-Erika Relandera.

Koponen doposud pracoval jako výkonný viceprezident švédského výrobce telekomunikačního zařízení Ericsson v USA. V 90. letech vedl obchody se Sonerou ve prospěch Ericssonu.

Jmenování ukončilo týdny trvající spekulace, kdo se stane novým výkonným ředitelem. Mezi kandidáty patřil dřívější ředitel Telie Lars Berg, bývalý ředitel potravinářské skupiny Raisio Lasse Kurkilahti a bývalý ředitel elektronické skupiny Elcoteq Tuomo Lahdesmaki. Koponen přebírá firmu, která se v poslední době potýká s problémy, a akcie Sonery se pohybují v blízkosti životního minima, napsala agentura Reuters.