TELeKONOM - Mobilním operátorům se zvýšily zisky

8.11.

SOUL - Jihokorejská společnost LG Electronics hodlá v příštím roce zvýšit výrobu mobilních telefonů o více než polovinu na 70 milionů přístrojů ročně. Oznámila to dnes firma, která je pátým největším výrobcem mobilních telefonů na světě.

Společnost uvedla, že zvýší produkční kapacity o 25 milionů ze současných 45 milionů telefonů ročně rozšířením výroby v domácích i zahraničních továrnách. Do roku 2006 hodlá LG produkovat 100 milionů přístrojů ročně, aby se stala jedním ze tří největších výrobců mobilních telefonů na světě, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Podle dnešního vydání týdeníku Euro oslovilo poradenské konsorcium CSFB/ČS v září dopisem 36 potenciálních zájemců, z toho 17 telekomunikačních operátorů a 19 finančních investorů.

Mezi zájemci o koupi 51procentního podílu státu v Českém Telecomu údajně převládají finanční investoři. Podle dnešního vydání týdeníku Euro oslovilo poradenské konsorcium CSFB/ČS v září dopisem 36 potenciálních zájemců, z toho 17 telekomunikačních operátorů a 19 finančních investorů. Konsorciu se podle Eura vrátilo 17 kladných odpovědí, další dvě společnosti váhají. Potenciálních finančních investorů má být přitom zhruba dvakrát více než telekomunikačních firem.

PRAHA - Eurotel rozjel minulý týden nové účtování surfování na svém WAPovém portálu Eurotel Live!. Tento počin avízoval už na říjnovém Invexu. Tenkrát sliboval, že službu spustí do konce roku. „Nové účtování umožní našim zákazníkům WAPovat levněji,“ uvedla Helena Čomorová, z Eurotelu. „Klient nyní zaplatí pouze za obsah, který skutečně chce a využije – tedy za hru, zpravodajství, melodie, loga či předpověď počasí“, dodala Helena Čomorová.

V praxi to znamená, že neplatíte za surfování v menu Eurotel Live! a ani za hledání požadovaných služeb. V případě, že si na WAPu rádi čtete, nebudete platit za vyhledávání, ale pouze za přečtení.

Ceny za služby na Eurotel Live! se nemění. Díky novému způsobu účtování však nezaplatíte za samotné stažení vybraného obsahu, což je u nových a objemově výraznějších zpracovaných her a aplikací výhodou, kterou zatím konkurence nenabízí.

9.11.

PRAHA - Mobilní operátor Oskar Mobil zvýšil od ledna do září tržby o 26 procent na 9,75 miliardy korun. Hrubý provozní zisk stoupl o 48 procent na 3,03 miliardy korun, oznámila firma v tiskové zprávě. Průměrný měsíční příjem na zákazníka poklesl z loňských 660 Kč na 633 korun.

Podíl provozního zisku na tržbách se ve třetím čtvrtletí zvýšil z 26 na 31 procent. Za výsledky podle generální ředitelky Karly Stephensové stojí především zvýšení tržeb vyvolané nárůstem počtu zákazníků, dlouhodobé zaměření na tarifní zákazníky a realizované úspory z rozsahu. Ve třetím čtvrtletí získal Oskar celkem 69.279 nových zákazníků.

LOS ANGELES - Microsoft změní pravidla přidělování zaměstnaneckých akcií, díky čemuž bude možné zachovat hodnotu akciových opcí a odměn zaměstnancům i po výplatě dividendy. Celkem tak podnik vyplatí zhruba 32 miliard dolarů (asi 800 miliard Kč), tedy polovinu své hotovosti.

Po datu, kdy budou mít akcionáři nárok na výplatu dividendy, cena akcií obvykle klesne. V tomto případě by to bylo o tři dolary, čímž by se snížila i hodnota zaměstnaneckých akcií, která se odvíjí od ceny akcií na trhu. Mimořádnou dividendu získají ti, kteří budou akcie Microsoftu vlastnit k 17. listopadu.

Microsoft o záměru vyplatit mimořádnou dividendu informoval v červenci. Firmě se v průběhu let na účtech nahromadilo zhruba 64 miliard dolarů (asi 1,6 bilionu Kč), které prozatím nerozdělovala mezi akcionáře kvůli nepříznivým daňovým zákonům. Nyní chce firma využít nižšího zdanění, které prosadil prezident George Bush, a část peněz přesune ze svých účtů do kapes akcionářů.

MELBOURNE - Největší světový výrobce mobilních telefonů Nokia plánuje do září 2005 uzavřít továrnu na opravu těchto přístrojů v USA. Rozhodnutím přijde o práci 400 zaměstnanců, informovala společnost. Propouštění by mělo začít v únoru. Nokia působí ve 130 zemích a zaměstnává celkem 53.000 osob.

Nokia otevřela továrnu na Floridě ve městě Melbourne v roce 1998. Podle vedení firmy však závod nemá dostatečné množství zakázek na opravu telefonů, a proto bude muset být uzavřen. Nokia působí na Floridě v oblasti Brevard County od roku 1991 a patří zde k největším zaměstnavatelům, napsala agentura AP.

10.11.

PRAHA - Eurotel spustil na začátku listopadu zkušební provoz devíti nových CDMA základnových stanic, které posílily kapacitu a pokrytí radiovým signálem pro přístup k službě vysokorychlostního mobilního internetu CDMA. Jedná se zejména o lokality v Praze a okolí Kladna. Už v říjnu posílil operátor pokrytí také na Moravě, v oblasti Břeclavi a Znojma.

Do počátku roku 2005 tak přibude celkem 100 nových základnových stanic. „Tímto krokem i nadále naplňujeme náš závazek zákazníkům, který jsme deklarovali již při spuštění služby Eurotel Data Expres,“ uvedl Michal Heřman, generální ředitel společnosti Eurotel.

LOS ANGELES - I ve filmové branži tak možná brzy začne fungovat to, co už přes rok existuje v hudbě. Filmovým společnostem došla trpělivost a hodlají se obrátit na soud. "Stahovat filmové produkty načerno z internetu začíná být běžnou praxí nejen v USA, ale i všude jinde na světě," vysvětluje nový razantní požadavek Dan Glickman, prezident Americké filmové asociace (MPAA).

"Pořídit si filmovou novinku v den její světové premiéry přes internet rovnou domů už se ani nepovažuje za přestupek. Přitom je to jasné porušení autorských, distribučních i vlastnických práv," citoval ho deník The New York Times. Hollywood se proto obrací na soud. A možná bude mít úspěch

OSTRAVA - Telecomu zbývá připojit posledních 1000 z 18.0000 linek, které byly od konce října hluché po požáru ústředny v Ostravě-Mariánských Horách. ČTK to řekl Vlastimil Sršeň z tiskového oddělení Českého Telecomu. Podle něj budou poslední linky napojeny do dvou dnů. "Pokud nenastanou komplikace, měli bychom to stihnout ještě před slíbeným 15. listopadem," řekl.

Podle Sršně jde zatím jen o provizorní a dočasné řešení, které potrvá do doby, kdy Telecom vybuduje novou ústřednu. "Pro klienty to ale nic neznamená. Řádně jim fungují všechny služby. Nepostřehnou žádnou změnu a ani při připojení na novou ústřednu nebude jejich telefon nefunkční," vysvětlil. Dodal, že přesměrování nefunkčních linek na mobilní telefony nebo jiné fungující linky využilo celkem 1700 klientů. "Číslo se postupným připojováním snižuje. V současné době tuto bezplatnou službu využívá asi 250 klientů," řekl Sršeň s tím, že těmto klientům Telecom přesměrování automaticky ruší.

11.11.

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile zvýšil za tři čtvrtletí čistý zisk o 18,6 procenta, na 3,48 miliardy korun. Tržby stouply o osm procent na 19,4 miliardy, oznámil to mluvčí firmy Jiří Hájek.

Počet zákazníků společnosti se od začátku roku zvýšil o 183.000 na 4,13 milionu aktivních čísel. Znamená to meziroční růst o 12 procent. Více než milion klientů využíval některý z tarifních programů a 3,08 milionu předplacené služby. Počet provolaných minut stoupl o 15,5 procenta a provoz v datové síti vzrostl 38krát. Přes nárůst provozu v hlasových i nehlasových službách klesl průměrný příjem na zákazníka o 19 korun na 470 korun měsíčně.

12.11.

NEW YORK - Americký výrobce počítačů Dell Computer hospodařil ve 3. čtvrtletí s čistým ziskem 846 milionů dolarů (asi 22 miliard Kč), což je proti srovnatelnému období loni nárůst o 25 procent. Podnik zvyšuje prodej až dvojnásobným tempem, než je průměr jeho konkurence, a svůj pětiletý růstový plán zřejmě splní o rok dříve.

Dell je ve svém oboru "jedničkou" a za růstem jeho ziskovosti se skrývá především další zvýšení podílu na trhu. Podnik využil také toho, že konkurence s ním ztrácí krok, a zlevnil některé své komponenty. Tím poptávku po svých výrobcích ještě více podpořil a odběratelé měli větší motivaci nakupovat u něj.

BERLIN - Německý strojírenský konglomerát Siemens zvýšil za třetí čtvrtletí provozní zisk o 20 procent na 1,322 miliardy eur, a to přesto, že výroba mobilních telefonů a divize dopravních systémů zaznamenaly ztráty. Tržby meziročně stouply o pět procent na 20,8 miliardy eur. Siemens operuje i v Česku. V letošním fiskálním roce, který končí v září, zvýšila elektrotechnická skupina Siemens ČR celkové tržby o 17 procent na 46 miliard korun.