TELeKONOM: Mobilní porno je největším hitem MMS...

PRAHA - Nejvíce využívanou aplikací mezi multimediálními službami MMS je posílání erotického obsahu na mobilní telefon. To tvoří zhruba 60 procent zpráv, které si uživatelé objednají. Další třetinu představuje posílání novinek a

zpravodajství. Vyplývá to ze statistiky společnosti Eurotel, která dosud jako jediná informační a zábavní služby na bázi MMS nabízí.

Firma podle výkonného ředitele pro marketing Garrisona Macriho získala za dva měsíce od zahájení posílání

multimediálních zpráv přibližně 7000 zákazníků. Využívání MMS služeb nabízených Eurotelem tvoří zhruba 70 procent provozu, zbytek je komunikace mezi uživateli.

Eurotel začne od úterý nabízet prostřednictvím MMS dopravní zpravodajství z hlavního města. Přes mobilní telefon si uživatel bude moci prohlédnout aktuální fotografii z jednoho z 36 dopravních uzlů v Praze, které pokrývá kamerový systém. Za zprávu zaplatí mezi 14 a 14,90 Kč nebo deset korun při trvalé objednávce. Firma zvažuje pro budoucnost i pokrytí dalších měst.

Konkurenční RadioMobil během listopadu podle mluvčího Jiřího Hájka umožní posílání krátkých video zpráv natočených prostřednictvím mobilního telefonu. Videosekvence si bude moci uživatel pořídit prostřednictvím telefonu Nokia 7650, který je vybaven kamerou, a poté poslat na jiný telefon či do počítače. Poslání vyjde na deset Kč. Eurotel službu nenabízí, ale na přelomu roku chce představit stahování videa s hudebními klipy,

erotikou či ukázkami filmů.

Posílání MMS komerčně zavedli Eurotel a RadioMobil na přelomu srpna a září. Prostřednictvím technologie lze posílat fotografie, videosekvence, animace či zvuky. Český Mobil MMS chystá až na příští rok.

KODAŇ - Přední dánská telekomunikační skupina TDC, která v rámci konsorcia s německou Deutsche Bank

vyhrála soutěž o nákup většinového podílu v Českém Telecomu, zaznamenala ve třetím čtvrtletí růst jádrového zisku o 18 procent na 3,9 miliardy dánských korun (522,9 miliónu USD), což bylo více než se čekalo. K růstu nejvíce přispěla švýcarská divize TDC Switzerland a mobilní a internetová divize, informoval generální ředitel společnosti Henning Dyremose.

Analytici dotazovaní agenturou Reuters čekali zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) pouze 3,6 miliardy DKK. Tržby TDC však byly mírně nižší a činily 12,8 miliardy proti očekávaným 13,2 miliardy DKK. U švýcarské divize EBITDA činil 368 milionů korun proti ztrátě 14 milionů korun ve stejném období loni, divizi pomohla přijatá opatření k úspoře nákladů a růstu příjmů. Tržby divize se zvýšily o 18 procent na

2,25 miliardy DKK.

TDC zvýšila odhad růstu EBITDA pro celý letošek na 14,2 miliardy z předchozích 14 miliard dánských korun. Čistý zisk má činit 2,1 miliardy DKK, zatímco původní prognóza počítala pouze s 1,8 miliardy. Celkové příjmy se však kvůli prodeji některého majetku mají snížit na 52 miliard korun z původně odhadovaných 52,8 miliardy DKK, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Telekomunikační firma Aliatel snížila od ledna do září meziročně investice o 23 procent na 662 milionů korun. Pokles investic podle mluvčí Martiny Kemrové souvisí s dokončením výstavby rozsáhlé telekomunikační sítě a zároveň odráží mírnou změnu prodejní strategie, podle níž Aliatel začal nabízet služby také nižším segmentům trhu, drobným podnikatelům a domácnostem s vyšším objemem telefonního provozu.

Firma za tři čtvrtletí zvýšila tržby o 57 procent na 1,344 milionu korun, ale zároveň prohloubila ztrátu z loňských 291 milionů na 407 milionů Kč. Na tržbách se podílely především rychle se rozvíjející telefonní služby a další otevření trhu konkurenci.

Vlastníci firmy letos v září rozhodli o navýšení základního kapitálu o 464,99 milionu Kč na 3,272 miliardy Kč. Akcionářskou strukturu Aliatelu nyní tvoří německá RWE s podílem 40 procent; Jihočeská energetika, Západočeská energetika, Jihomoravská energetika a Severomoravská energetika drží po 10,33 procenta a

Severočeská a Pražská energetika po 9,33 procenta. Aliatel poskytuje hlasové, datové a internetové služby.



HAMBURK - Německý mobilní operátor MobilCom stojí několik měsíců po své záchraně znovu před rizikem

insolvence, protože klíčovou dohodu o refinancování dluhu se zatím nepodařilo uzavřít. Agentuře Reuters to včera řekly zdroje z dozorčí rady společnosti.

MobilCom, který zaměstnává kolem 5000 lidí, byl zachráněn před bankrotem v září těsně před parlamentními volbami. Vláda zprostředkovala přes státní banky firmě úvěrový balík 400 milionů eur, zatím však se k firmě dostalo jen 50 milionů, protože se čeká na schválení plánu restrukturalizace, řekl jeden ze zdrojů. MobilComu tak docházejí peníze na zaplacení účtů a mezd. "Musíme sjednat dohodu nejpozději tento týden," řekl zdroj.

Klíčová součást restrukturalizace, tedy dohoda o refinancování dluhu v sumě téměř sedm miliard eur v rámci dohody se strategickým, avšak odtahujícím se akcionářem France Télécom se dostala do úzkých o víkendu. Vláda tehdy odmítla návrh bývalého generálního ředitele Gerharda Schmida na předání jeho podílu ve firmě do správy svěřenského fondu. Tento krok byl podmínkou bank a France Télécomu na restrukturalizaci dluhu.

MobilCom tak nyní alespoň jedná se skupinou čtyř bank pod vedením státní KfW o půjčce 100 miliónů eur. Tyto peníze by měly pokrýt okamžité finanční potřeby firmy.

MILÁN - Telecom Italia (TI) prodá polovinu svého podílu 29,8 procenta v rakouské Telekom Austria. Odprodej,

který se uskuteční formou přímé nabídky akcií institucionálním investorům, má podle jedné z bank, která prodej zprostředkovává, hodnotu kolem 575 milionů eur.

Největší poskytovatel telekomunikačních služeb v Itálii a dřívější monopol v zemi v dnešním odděleném prohlášení dodal, že hodlá umístit na trh 65 milionů akcií. Dalších deset milionů akcií zahrnuje opci, tzv. greenshoe option, která umožňuje počet upisovaných akcií dále zvýšit, pokud je poptávka větší. Celkem TI vlastní 149 milionů akcií Telekom Austria.

Vedením prodeje byly pověřeny společnosti JP Morgan a Merrill Lynch. K prodeji má podle jejich oznámení dojít formou dvoudenního zrychleného úpisu akcií. Cena akcií Telekom Austria se včera dopoledne pohybovala kolem 7,5 eura za akcii, což je o 2,6 procenta méně, než činil páteční závěr. Akcie Telekom Italia naopak zpevnily o 1,8 procenta na 8,09 eura, napsala agentura Reuters.



SYDNEY - Společnost Virgin Mobile vede předběžné rozhovory o koupi finské mobilní divize švédské společnosti Telia. Informoval o tom majitel Virgin Mobile Richard Branson s tím, že cílem tohoto rozhodnutí je expanze v Evropě. "Usilujeme nyní o expanzi do Evropy a vedeme předběžné rozhovory s Telií o koupi její sítě. Budeme vědět tak za čtyři týdny, zda budeme úspěšní, a já doufám, že je to pravděpodobnější, než že bychom neuspěli," řekl miliardář v rozhovoru pro agenturu Reuters. Zároveň dodal, že australská mobilní divize by se měla během roku vymanit ze ztrát.

Největší telekomunikační společnost skandinávských zemí Telia prodává veškeré ztrátové mobilní aktivity, aby tak vyčistila cestu plánované akvizici finské Sonery. Prostřednictvím spojení obou firem má vzniknout největší telekomunikační operátor ve Skandinávii.

Průnik na finský trh by byl prvním nájezdem Virgin na evropský mobilní trh. Analytici oceňují divizi Telie s 250 000

uživateli na 50 až 150 milionů eur. "Sledujeme také všechny velké trhy v Evropě, Francii, Španělsko, Itálii," prohlásil Branson. Dodal, že bude časem usilovat o to, aby z Virgin Mobile vznikla světová značka a měla zastoupení na všech trzích s populací více než 15 milionů osob.

Virgin je zatím pouze malým hráčem na australském trhu, kde si dominantní pozici s podílem 45 procent drží Telstra. V Austrálii má Virgin 250 000 zákazníků a podle Bransona potřebuje získat dalších 100 000 klientů, aby se vymanila ze ztrát. Divize v Británii je nyní zisková, americká divize by měla být zisková do dvou až tří let. Australská divize má dosáhnout bodu zvratu za 12 až 18 měsíců, napsala agentura Reuters.