TELeKONOM: Mobilní operátoři rozehráli miliardový poker...

PRAHA - Dva největší operátoři mobilních sítí v České republice, společnosti Eurotel a RadioMobil, včera podaly své nabídky v tendru na udělení licencí na provoz sítí třetí generace. Český Mobil účast ve výběrovém řízení odmítl a rozhodl se pokusit se získat licenci v dražbě.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který včera obě nabídky přijal jako technicky vyhovující, nabízí všem operátorům sítí GSM licenci v ceně 6,7 miliardy Kč. Právě cena licencí, která je výsledkem požadavku vlády na získání 20 miliard Kč, však ještě může průběh udělení licencí zkomplikovat. Eurotel i RadioMobil totiž ještě budou o konkrétních podmínkách s ČTÚ jednat. Mluvčí obou operátorů včera požadavky svých společností nechtěli specifikovat, ale předpokládá se, že jejich cílem je snížení ceny a zároveň vyjednání mírnějších licenčních podmínek. To by mohlo zahrnovat zejména úpravu splátkového kalendáře (vláda požaduje splacení celé částky do dvou let), volnější termíny pro výstavbu sítí a příslib neudělení čtvrté licence, která má být podle původní vládní představy vydražena.

Všichni operátoři dosud svorně tvrdili, že cena, kterou po nich vláda prostřednictvím ČTÚ požaduje, je vzhledem k dlouhodobé a nejisté návratnosti investic do výstavby sítí UMTS příliš vysoká, a požadovali cenu licence, která má platit 20 let, zhruba do tří miliard korun.

Z důvodu příliš vysoké ceny se třetí (a finančně nejslabší) operátor, Český Mobil, rozhodl nabídku nepodat. Podle mluvčího provozovatele sítě Oskar Igora Přerovského jsou pro společnost finanční požadavky nepřijatelné. Český Mobil však chce být informován o případných změnách podmínek pro udělení licencí; v praxi to znamená, že pokud Eurotel a RadioMobil s ČTÚ dohodnou nižší cenu, bude o ní Český Mobil znovu uvažovat.

Šéf ČTÚ David Stádník však včera připomněl, že jeho úřad sám nemůže o změně ceny rozhodnout, protože takový krok je ve výhradní kompetenci vlády. Ta nebude mít do snižování ceny velkou chuť, protože již do výdajů letošního rozpočtu zahrnula dvacet miliard, které se rozhodla z prodeje licencí získat v době, kdy v Evropě panovala ohledně UMTS daleko větší optimismus než dnes. Operátory ovšem nic nenutí na podmínky vlády přistoupit. „Je zbytečné platit 6,7 miliardy, když na trhu neexistuje konkurence, která by (v následující dražbě) cenu vyhnala tak vysoko,“ říká analytik společnosti Wood & Company Jan Slabý.

Ihned po předání nabídek operátorů se na ČTÚ sešel řídící výbor pro udělení licencí, který se měl s jejich obsahem seznámit. Včera nebyl ze strany úřadu k dispozici žádný další komentář.

Následnou aukci, v níž se rozhodne o udělení jedné nebo dvou dalších licencí, by měl ČTÚ vyhlásit pravděpodobně během srpna. Organizaci tendru a poradenský servis řídícího výboru zajišťuje konsorcium vedené společností Central Europe Trust.

PRAHA - Český Telecom se rozhodl financovat připravovanou koupi 49 procent v Eurotelu emisí dluhopisů. Český Telecom se dohodl se společnostmi Deutsche Bank, JP Morgan a Morgan Stanley, že budou působit jako společní vedoucí manažeři debutujících dluhopisů vydávaných v měně euro. Prezentace v rámci Evropy se plánují na září. Firma, která již vlastní 51 procent největšího českého mobilního operátora, se před týdnem předběžně dohodla o koupi zbývajícího podílu od společností Verizon Communications a AT&T za 1,475 miliardy USD (57 miliard Kč) splatných v hotovosti po podepsání smlouvy. Chystaný objem dluhopisů je podle analytika společnosti Atlantik FT Petra Širokého zdaleka největší tuzemskou emisí. I když budou dluhopisy směřovány hlavně na zahraniční trhy, analytik předpokládá zájem i ze strany českých obchodníků.

"Telecom je relativně nezadlužená firma a kvalitní korporátní emise na trhu dlouho nebyla," uvedl Šedivý. "I když se očekává snížení sazeb v EU, nebude příliš dramatické, takže myslím, že udělali dobře," dodal analytik.

Smlouvu o koupi podílu v Eurotelu chce Telecom podle dřívějšího vyjádření podepsat v brzké době. Se stoprocentní konsolidací výsledků Eurotelu do výsledků Telecomu firma počítá od příštího roku. Dosud Telecom konsolidoval pouze část výsledků, odpovídající současnému podílu 51 procent.