TELeKONOM: Mobilní operátoři inkasovali tvrdý úder od regulátora...

LONDÝN - Jobova zpráva postihla včera britské mobilní operátory, jimž tamní regulátor nařídil během čtyř let zlevnit vzájemné propojovacé poplatky o polovinu. Podle rozhodnutí úřadu s nízvem Oftel musejí Vodafone, Orange, T-Mobile a MMO2 (bývalá mobilní divize British Telecomu) do letošního 25. července snížit částky, které si navzájem účtují z ukončení hovoru z cizí sítě v síti vlastní, o 14-15 procent. Zlevnění potom budou muset absolvovat ještě čtyřikrát, až v březnu 2006 by měly mít propojovací poplatky poloviční hodnotu ve srovnání s dneškem (po započtení inflace).

Operátoři jsou s rozhodnutím Oftelu značně nespokojeni. Vodafone již včera oznámil, že proti němu bude postupovat soudní cestou; podobný tah očekával vlivný deník The Financial Times i od jeho tří konkurentů.

Argumenty v britském sporu o propojovací poplatky se částečně podobají těm, které v téže záležitosti zaznívají v České republice. Mobilní operátoři si navzájem účtují zhruba 10 pencí - tedy zhruba 4,50 Kč - za minutu hovoru ukončeného v jejich síti. Oftel, jehož rozhodnutí vychází z právě ukončené roční studie britského antimonopolního úřadu, však byl znepokojen vyššími (a nezveřejněnými) poplatky, které mobilním operátorům za totéž platí provozovatelé pevných linek - tedy v drtivé většině British Telecom. Podle názoru Oftelu tak zákazníci provozovatelů pevných linek, často lidé s nižšími příjmy, ve skutečnosti dotují provoz již tak ziskových mobilních sítí.

Mobilní operátoři mají pochopitelně názor zcela opačný. Argumentují tím, že ceny v jejich sektoru klesly z aposledních pět let o osmdesát procent, aže britský trh je jedním z konkurenčně nektrdších v Evropě, což podle jejich názoru reguluje trržní ceny lépe než zásah regulátora. Kromě soudních pří hrozí zvyšováním koncových cen pro své zákazníky a vyššími cenami dotovaných produktů, například příslušenství mobilních telefonů.

PRAHA - Telekomunikační společnosti TransgasNet loni klesl zisk po zdanění z předloňských 178,6 na 37,2 milionu korun. "Jsme spokojeni s udržením pozitivního hospodářského výsledku i přes obecně pokračující depresi na telekomunikačním trhu," uvedl generální ředitel společnosti Josef Anděl.

Hospodaření firmy loni ovlivnilo ukončení jednorázové zakázky pro evropské a globální telekomunikační operátory, kteří rozšířili své sítě do České republiky. Tento projekt loni nepokračoval.

Firma je poskytovatelem komplexních internetových, datových a hlasových služeb, zajišťuje služby bezpečné elektronické pošty, prodej a pronájem kabelovodů na své vlastní optické páteřní síti a pronájem optických vláken. Telekomunikační služby v rámci společnosti Transgas zajišťovala TransgasNet již od 70. let minulého století. V roce 1999 se přeměnila na akciovou společnost, která má 130 zaměstnanců. TransgasNet poskytuje služby 100 až 200 firemních zákazníků.

PRAHA - Posílání krátkých textových zpráv z internetu stojí společnost RadioMobil, která provozuje mobilní síť T-Mobile, ročně stovky milionů korun. Uživatelé pošlou z internetové brány T-Mobilu měsíčně desítky milionů SMS. Aby firma zamezila dalšímu růstu nákladů i zneužívání služby, rozhodla se od února nabídnout SMS jen svým klientům a navíc s omezeným počtem zpráv zdarma, sdělil na včerejším setkání s novináři mluvčí Jiří Hájek.

RadioMobil zároveň přichystal velkoobchodní nabídku pro firmy, které chtějí samy SMS z internetu komerčně posílat. Cena takto odeslané SMS je nižší než nejnižší sazba v tarifech RadioMobilu, tedy pod jednou korunou. Zákazníci, kteří budou chtít od února posílat z internetové stránky RadioMobilu t-zones SMS, se musejí zaregistrovat prostřednictvím bezpečnostního kódu své SIM karty PUK2. Pak mohou posílat od 20 do 100 SMS měsíčně zdarma podle typu služby, kterou využívají. Další SMS jim budou účtovány podle jejich běžného tarifu. Výhodou proti nynější praxi posílání zpráv z internetu by mělo být to, že příjemci se na mobilním telefonu zobrazí telefonní číslo odesílatele.

Firma na přelomu roku oznámila, že od února zpoplatní posílání SMS z internetu, dále volání do hlasové schránky a většině klientů zdraží posílání SMS zpráv. Naopak zlevnit má volání z předplacených karet Twist do pevné sítě a volání v rámci sítě pro uživatele tarifu Twist Extra. Proti ohlášeným změnám se zvedla vlna odporu klientů, kteří začali podepisovat petice i chystat bojkot služeb firmy na 28. ledna.

Konkurenční Eurotel nyní zpoplatnění krátkých textových zpráv (SMS) posílaných z internetu nechystá, dlouhodobě však považuje současnou situaci za neudržitelnou. Ve včerejším online rozhovoru na serveru iHNed to uvedl tiskový mluvčí firmy Jan Kučmáš. "Jelikož jako každá tržně orientovaná firma musíme reagovat na konkurenci, nemohu slíbit, že bude používání SMS brány zdarma až do konce letošního roku," dodal zlověstně.

MURRAY HILL (USA) - Americký výrobce telekomunikačních zařízení Lucent Technologies vykázal jedenáctou čtvrtletní ztrátu za sebou. Oznámila to včera firma, ale dodala, že čistá ztráta v prvním finančním čtvrtletí, které skončilo v prosinci, klesla na 389 milionů dolarů ze 465 milionů ve stejném období předchozího roku.

Bez zahrnutí jednorázových položek vykázala společnost ztrátu 15 centů na akcii. Překonala tak očekávání analytiků, kteří podle firmy Thomson First Call odhadovali ztrátu na 21 centů na akcii. Tržby se meziročně snížily o 42 procent na 2,08 miliardy dolarů z 3,58 miliardy USD.

Společnost sice potvrdila, že ve druhém fiskálním čtvrtletí počítá s nárůstem tržeb na 2,5 miliardy dolarů, upozornila však na to, že nadále neočekává oživení na trhu. Firma se hodlá vrátit k zisku ještě v průběhu tohoto finančního roku, který skončí v září.

Akcie společnosti uzavřely úterní obchodování na newyorské burze s nárůstem o 2,4 procenta na 1,68 dolaru. Od ledna 2001, kdy firma zahájila restrukturalizaci, však hodnota akcií klesla o zhruba 90 procent, napsala agentura Reuters.

SOUL - Čistý zisk největšího jihokorejského mobilního operátora SK Telecom se ve čtvrtém čtvrtletí překvapivě snížil na 164 miliard wonů (140 milionů dolarů) z 217,4 miliardy ve stejném období předchozího roku. Oznámila to včera firma s tím, že výsledky byly zasaženy ztrátami souvisejícími s prodejem podílu v konkurenční společnost KT.

Zisk nedosáhl očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu firmy Multex odhadovali na 402,9 miliardy wonů. Tržby se zvýšily na 2,37 bilionu wonů z předchozích 1,71 bilionu. Mluvčí společnosti uvedl, že ztráty související s prodejem podílu v KT dosáhly 47,9 miliardy wonů.

Společnost SK Telecom kontroluje více než polovinu trhu se službami pro mobilní telefony v Jižní Koreji. Zhruba 30 procent z jejích 17,2 milionu zákazníků používá mobilní telefony s barevným displejem, které jsou schopny stahovat obrazové a hudební soubory, píše agentura Reuters.