TELeKONOM: Mobilní internetový paušál Eurotelu má úspěch...

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel zaznamenal v dubnu po zavedení připojení k internetu z mobilu za měsíční paušál růst počtu uživatelů této služby o 42 procent. Datový provoz v síti se zvýšil na osminásobek, uvedl mluvčí Jan Kučmáš s tím, že firma musela kvůli velkému zájmu přijmout některá dodatečná opatření.

Hlavním opatřením je podle mluvčího zvýšení kapacity brány mezi svou sítí a veřejným internetem na trojnásobek. Další zásahy do sítě například umožní uživatelům hrát některé on-line hry, které dosud nefungovaly. Eurotel vymezuje na každé základnové stanici část kapacity pro datový provoz, což má umožnit datové spojení i v čase, kdy je síť vytížená hovory. Špička datového provozu bývá mezi 22. a 23. hodinou a nekryje se tedy s hlasovou špičkou, která je kolem 14:00.

Nové cenové programy pro přenos dat představil začátkem května i RadioMobil. Ten však nabízí neomezený přístup na internet za paušál jen po dobu tří měsíců a pak bude objem přenesených dat omezen. Údaje o změně provozu po zavedení tarifů zatím společnost nemá. Český Mobil bude oznamovat nové datové tarify na přelomu května a června. Eurotel měl koncem března 3,95 milionu zákazníků. Celkem bylo v ČR 8,77 milionu uživatelů mobilních telefonů.



PRAHA - Český Telecom pověřil Českou spořitelnu a Československou obchodní banku vydáním dluhopisů až do výše jedné miliardy korun. Dluhopisy budou vydány jako druhá tranše emise dluhopisů s úrokem 4,55 procenta splatných v roce 2005. Jejich celkový objem tak vzroste na čtyři miliardy Kč, sdělila včera firma.

Česká spořitelna, ČSOB a HVB Bank Czech Republic zároveň dostaly od Telecomu mandát na realizaci pětileté emise dluhopisů vydávané jako druhá emise v rámci dluhopisového programu, který loni schválili akcionáři firmy. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota k datu emise je až šest miliard Kč, přičemž Telecom bude mít možnost navýšit objem této emise až na devět miliard Kč.

Emise firma vydává k částečnému refinancování eurobondů za 750 milionů DEM, tedy zhruba 12,2 miliardy Kč, které jsou splatné letos v květnu. Vedení firmy již dříve oznámilo, že emise nesouvisí se získáváním prostředků na možný odkup 49 procent Eurotelu od konsorcia Atlantic West. Telecomu v prvním čtvrtletí klesl zisk o 34 procent na 971 milionů korun a výnosy o jedno procento na 12,7 miliardy Kč.

MOSKVA - Čistý zisk největšího ruského mobilního operátora Mobile Telesystems (MTS) se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil na 85,2 milionu dolarů z 59,1 milionu ve stejném období předchozího roku. Oznámila to včera firma, ale dodala, že její ziskové marže výrazně klesly.

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) sice stoupl na 182,7 milionu dolarů z předchozích 125,5 milionu, zaostal však za očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 207,14 milionu dolarů. Tržby se zvýšily na 409,3 milionu dolarů z 258,5 milionu.

Podíl EBITDA na tržbách klesl na 44,6 procenta z 48,5 procenta před rokem i z rekordních 53 procent ve třetím čtvrtletí. Firma očekává, že se v celém letošním roce bude tento podíl pohybovat kolem 45 procent. Pokles marží byl podle některých analytiků způsoben náklady na expanzi.

Analytici předpokládají, že zpráva o poklesu marží bude studenou sprchou pro akcie společnosti, které zatím v letošním roce silně rostly. Od svého vstupu na burzu v červnu roku 2000 posílily akcie firmy téměř o 150 procent, napsala agentura Reuters.

PAŘÍŽ - Italská Finmeccanica a francouzský Alcatel se chystají vytvořit společný podnik na výrobu satelitních telekomunikačních systémů. Napsal to včera francouzský ekonomický list Les Echos s tím, že restrukturalizace odvětví v Evropě vstupuje do nové fáze.

Zdroj blízký italské firmě agentuře Reuters sdělil, že by aliance mezi italskou státní firmou a divizí Alcatel Space byla logická. Satelitní divize italské společnosti nese název Alenia Spazio. Informaci z francouzského listu zdroj agentuře nepotvrdil. Finmeccanica a Alcatel se ke zprávě odmítly vyjádřit.

List napsal, že firmy jednají o společném podniku, jehož tržby by dosahovaly 2,5 miliardy eur, tedy 2,9 miliardy dolarů. Francouzi by do nové firmy přispěli svým know-how v satelitních komunikacích a Italové vědeckými programy a službami, napsal list.

Šéf italské společnosti Pierfrancesco Guarguaglini již dříve opakovaně uváděl, že Finmeccanica usiluje o alianci s některou z firem z oboru, které mají provozy ve Francii. V úvahu tak připadají EADS či právě Alcatel. "Pokusíme se dosáhnout dohody s jednou z nich, než se spojí navzájem," uvedl Guarguaglini na začátku měsíce. Zdroj listu sdělil, že se Finmeccanica obrátila na Alcatel poté, co její jednání s EADS na konci minulého roku nevyšlo, napsala agentura Reuters.

PHILADELPHIA - Telekomunikační společnost WorldCom zaplatí 500 milionů dolarů za urovnání sporu s americkou Komisí pro burzy a cenné papíry (SEC), která ji obvinila z falešného zaúčtování zhruba 11 miliard dolarů. Oznámil to včera agentuře Reuters zdroj obeznámený se situací.

Komise v loňském červnu obvinila společnost z toho, že zmanipulovala finanční záznamy, aby splnila očekávání analytiků z Wall Street. Urovnání, které musí být ještě schváleno soudem, by odstranilo právní mračna nad společností, jež v červenci vyhlásila bankrot poté, co byla zasažena účetním skandálem a nárůstem dluhu na 41 miliard dolarů.

WorldCom a SEC se na částečném urovnání obvinění z podvodu dohodly již v listopadu, rozhodnutí o výši pokuty však odložily na později. Firma WorldCom, která nadále čelí řadě žalob ze strany akcionářů, tehdy nepřiznala ani nepopřela vinu.

Federální prokurátoři a úřady pro dohled nad akciovým trhem obvinili z podvodu rovněž bývalého finančního ředitele společnosti Scotta Sullivana, jenž vinu popřel. Bývalý generální ředitel Bernie Ebbers je nyní vyšetřován, ale nebyl dosud obviněn.

Společnost, která měla na konci března v hotovosti zhruba 3,3 miliardy dolarů, doufá, že opustí bankrotový režim s dluhem pouhých 3,5 miliardy až 4,5 miliardy dolarů. Firma hodlá opustit bankrotový režim ještě v letošním roce a změnit název na MCI, napsala agentura Reuters.