TELeKONOM: Mobil v pražském metru? Počkejte si ještě půl roku...

PRAHA - Telefonovat mobilním telefonem ze všech stanic metra, které byly poškozeny srpnovou povodní, bude podle operátorů možné do půl roku. Ve stanicích Muzeum A, Nádraží Holešovice a Florenc C bylo již pokrytí signálem obnoveno. V nejbližší době bude obnoveno i na Malostranské a Staroměstské, oznámil včera mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský.

Podle mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše není obnova signálu jednoduchá, při zprovozňování metra jsou jiné priority. "Čekáme, až nás do stanic vpustí," řekl. Obnova signálu je společným projektem všech tří mobilních operátorů v republice.

Mobilní operátoři Eurotel, RadioMobil a Český Mobil společně dokončili pokrytí pražského metra signálem GSM v červenci 2001. Používat mobilní telefony tedy bylo před povodněmi možné ve všech 48 dobudovaných stanicích metra. Praha se tak stala pátou světovou metropolí, kde mohou lidé využít signálu i v metru.

Vytopením stanic metra při loňské povodni byly podle Kučmáše jednak zničeny vysílače, které jsou instalovány přímo v podzemí, jednak i některé přístupové kabely. "Jsou umístěny pod obložením stanic, takže zničením obložení byly zničeny i vysílače," uvedl.

Nejdříve firmy chtějí obnovit nejfrekventovanější stanice. Po stanicích Muzeum A, Nádraží Holešovice a Florenc C budou následovat Malostranská a Staroměstská. Po nich mobilní operátoři obnoví vysílače i ve stanicích Můstek A, Anděl, Karlovo náměstí, Národní třída, Můstek B, Náměstí Republiky, Florenc B, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Českomoravská, Vysočanská a Vltavská.

Opravy v metru, které v srpnu poničily povodně, si zatím vyžádaly zhruba tři miliardy korun. Loňské záplavy však v podzemní dráze napáchaly škody za téměř sedm miliard korun. Po srpnových povodních nefungovalo 25 stanic metra, tedy zhruba polovina. Voda zatopila nebo ohrozila 17 z nich. Mimo provoz zůstávají stanice Národní třída, Můstek B, Náměstí Republiky, Florenc B, Křižíkova, Invalidovna a Českomoravská. Postupně by měly být uvedeny do provozu do konce března.

PRAHA - Tuzemské firmy si budou moci zaregistrovat doménu pro posílání krátkých textových zpráv z mobilního telefonu. Prostřednictvím domény pak společnosti budou moci komunikovat s uživateli mobilních sítí, uvedl na včerejší tiskové konferenci Jan Barta, obchodní ředitel společnosti B3net, která službu nabízí.

SMS domény lze podle Barty využít pro služby, jako je hlasování prostřednictvím SMS, věrnostní systémy, informační služby a podobně. První službou, která domény využívá, je vyžádání loga nebo melodie na mobilní telefon. Uživatel zadá do krátké textové zprávy doménu a číslo loga nebo melodie a obratem je získá na svůj mobil.

Logo, které si mohou uživatelé stahovat, si firma prostřednictvím stránek business.nabit.cz zadá na své internetové stránky. Po uskutečnění odesílací kampaně navíc klienti mohou pracovat s nasbíranými daty o uživatelích loga a používat je pro další cílené marketingové projekty. Za každé odeslané logo, které si uživatelé vyžádají, firma zaplatí čtyři koruny. Minimální předplatné je 1000 Kč.

V ČR odešlou uživatelé mobilních telefonů ročně sedm miliard textových zpráv. Podle Barty je mobilní marketing až o polovinu účinnější než televize a o 120 procent než rozhlas. Podobnou službu zatím v tuzemsku nikdo nenabízí. B3net vznikl v roce 2001 a o rok později koupil společnost zabývající se prodejem log Nabit.cz. Firma poskytuje služby například Škodě Auto, dovozcům značek Opel, Seat, Nissan či firmám Sanoma, Schering nebo Alimex ČR.

PRAHA - Používání služeb vysokorychlostního internetu přes telefon ADSL by letos mohlo v tuzemsku operátorům vynést až 200 milionů korun. V roce 2007 by pak všechny služby související s připojením na internet mohly přinést až devět miliard korun, vyplývá ze studie Českého Telecomu.

V ČR je v současnosti podle odhadů firmy zhruba 80 000 uživatelů internetu, kteří jsou potenciálními zákazníky ADSL. Největší skupinu tvoří současní uživatelé běžného vytáčeného připojení, bezdrátového připojení, připojení přes kabelovou televizi a pevných okruhů. Telecom v současnosti o nabídce ADSL jedná s ostatními telekomunikačními operátory. Podle mluvčího Vladana Crhy se koncoví zákazníci ADSL dočkají nejdříve po 1. březnu. Nabídce uživatelům totiž musí předcházet dohoda s alternativními operátory o velkoobchodním modelu poskytování služby koncovým zákazníkům.

Definitivní návrh velkoobchodní nabídky Telecom zveřejní v únorovém telekomunikačním věstníku. Operátoři si v současnosti stěžují především na omezenou možnost využití služby a vysoké velkoobchodní ceny, které se promítnou i do cen pro koncové zákazníky. Velkoobchodní cena paušálu začíná na 989 Kč. Dalších 150 Kč by operátor zaplatil za pronájem koncových zařízení. K této ceně si operátoři budou připočítávat ještě marži a poplatek pro poskytovatele internetového připojení.

Podle Crhy koncept nabídky Telecomu vychází z modelů používaných v ostatních evropských zemích, například Německu, kde je nejvíce uživatelů ADSL, ve Francii či Belgii, kde připadá nejvíce přípojek na počet obyvatel. Telecom chce v první fázi ADSL nabízet v Praze, Brně a Ostravě a poté dále rozšiřovat do dalších měst na základě poptávky zákazníků a operátorů. Na počátku bude zákazníkům dodávat i potřebná koncová zařízení, později během roku počítá s otevřením tohoto trhu. Všechna nabízená zařízení by ale měla kontrolovat laboratoř Telecomu.

Telecom chce ADSL nabízet v pěti variantách s rychlostmi od 192 do 1024 Kb/s pro stahování dat a do 256 Kb/s pro odesílání dat. Tradiční telefonní modemy přitom jsou schopny dosáhnout rychlosti maximálně 56 kb/s. Největší využití služby firma očekává pro přístup na internet a hraní počítačových her. Příbuzné technologie lze v budoucnu využít i pro nabídku interaktivní televize či videa na přání, práci doma či videokonference.

STOCKHOLM - Švédský výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson dostal zakázku od estonského provozovatele sítě mobilních telefonů EMT. Na základě kontraktu dodá estonské firmě multimediální systém MMS. Ten uživatelům dovolí vyměňovat si mezi sebou multimediální obsah, především obrázky.

Ericsson je už delší dobu ztrátový, pracuje však na tom, aby se vrátil zpět do černých čísel. Hodnotu uzavřeného kontraktu ale Švédové nezveřejnili, píše agentura Reuters. EMT je mobilní odnoží největšího estonského operátora Eesti Telekom. Společnost začne multimediální služby MMS nabízet již od letošního léta. Pokud budou mít uživatelé telefon, který je MMS schopen přijímat, budou si k obrázkům moci poslechnout třeba také zvuk.

Ericsson měl ve třetím čtvrtletí loňského roku čistou ztrátu pět miliard švédských korun, což je asi 530 milionu dolarů. Ve třetím čtvrtletí 2001 ztráta činila 3,96 miliardy korun. Firma nicméně počítá s tím, že se už v letošním roce vrátí k ziskovému hospodaření.



LONDÝN - Počet uživatelů britského Vodafone Group Plc, největšího mobilního operátora na světě podle tržní hodnoty, se ve třetím fiskálním čtvrtletí do konce prosince zvýšil o čtyři miliony. Zvětšil se také příjem na uživatele na klíčových trzích v Evropě. Uvedl to včera generální ředitel společnosti sir Christopher Gent.

Jde o třetí čtvrtletí za sebou, kdy Vodafonu vzrostl průměrný příjem na zákazníka. Za 12 měsíců do konce prosince se v Británii tento příjem zvýšil na 287 liber (470 dolarů) z 282 liber za 12 měsíců do září. V Německu ukazatel vzrostl na 312 z 308 eur a v Itálii na 347 ze 345 eur.

V Japonsku proti tomu příjem společnosti na uživatele klesá. Za 12 měsíců do prosince se snížil na 88 238 jenů (750 USD) z 89 193 jenů do září. Se 112,5 miliony uživatelů ve světě se s Vodafonem může srovnávat jen čínský operátor China Mobile. Podíl příjmů z datového přenosu, které jsou téměř zcela tvořeny příjmem za přenos textových zpráv SMS, za celý rok do konce prosince stoupl na 13,9 procenta ze 13,2 procenta na konci září. Za posledních deset týdnů posílily akcie Vodafonu o 15 procent díky silné výsledkové zprávě z loňského listopadu, napsala agentura Reuters.



MOSKVA - Jedna z nejrozsáhlejších a nejcitlivějších databází, která obsahuje telefonní čísla, adresy, data narození a další informace o asi šesti milionech uživatelích mobilních telefonů, byla ukradena v Rusku a prodává se na trhu v Moskvě za 400 rublů (asi 365 korun). Informuje o tom včera list The Guardian. Databáze, ve které lze nalézt detailní informace i o politicích a významných obchodnících, byla odcizena největšímu ruskému mobilnímu operátorovi Mobil TeleSystems (MTS) a obsahuje všechny informace o zákaznících, kteří s touto společností podepsali smlouvu.

V databázi je možné nalézt i informace o individuální výši daní a obvyklém způsobu platby. Vzhledem k systému placení za služby prostřednictvím úvěru databáze neobsahuje informace o číslech kreditních karet zákazníků. Databáze, která byla naposledy aktualizována v září, byla pravděpodobně ukradena počítačovými hackery. Další teorií je, že ke úniku informací došlo, když policie převzala kontrolu nad mobilními operátory během obsazení moskevského divadla čečenskými teroristy v říjnu minulého roku s cílem monitorovat všechna volání učiněná rukojmími a čečenskými ozbrojenci. Zkorumpovaný úředník tehdy mohl pořídit kopii této databáze, aby ji mohl prodat na černém trhu. Společnost MTS obě tato vysvětlení popírá.

Disk s databází je možné celkem snadno sehnat na černém trhu. Reportérovi listu Guardian byla tato pirátská kopie nabízena u stánku na trhu v Moskvě za 400 rublů (asi 365 korun) a obchodník se dokonce omlouval, že nemá řádně vytištěnou etiketu. "Dělal jsme je ve spěchu minulou noc," uvedl. Databázi lze prohledávat podle jména, telefonního čísla nebo podle adresy. Je zde možné nalézt i jméno moskevského starosty Jurije Lužkova, avšak ty nejdůležitější údaje byl vymazány. Mezi údaji je i jméno ruského prezidenta Vladimira Putina a vztahuje se k jeho telefonnímu číslu ještě v době, kdy pracoval na petrohradské radnici. Další údaje o jeho osobě však byly též vymazány.

Krádež informací je samozřejmě podle ruského zákona ilegální, za pořizování pirátských kopií jsou však obchodníci trestáni jen malými pokutami. Informace na disku mohou být použity pro vytvoření falešných dokladů a tím později i falešných účtů, kreditních karet nebo k dalším krádežím. Zákazníci MTS si již stěžovali, že jejich osobní údaje byly využity dalšími osobami k otevření účtů a k dalším podvodům.