TELeKONOM: Mobil lze pojistit, ale málokomu se to vyplatí...

PRAHA - Lidé si mohou pojistit krádež mobilního telefonu u tuzemských pojišťoven v rámci pojištění domácnosti. Náhrady ovšem pojišťovny vyplácejí jen v případě, že klient přijde o mobil při loupeži nebo zloděj překoná při jeho odcizení překážku. U běžné ztráty pojišťovny škodu nehradí. Celkem v ČR používají lidé zhruba 8,5 milionu mobilních telefonů.

"Česká pojišťovna náhradu poskytne v případě, že k odcizení mobilního telefonu došlo při loupeži nebo když se prokáže, že o něj jeho majitel přišel pod pohrůžkou násilí," řekl mluvčí ČP Václav Bálek. V obou případech musí být součástí hlášení pojistné události i policejní protokol, dodal.

Pojištění se vztahuje i na pojistné události vzniklé mimo místo pojištění na území celé ČR s výjimkou věcí odložených v dopravním prostředku, upozornil mluvčí Kooperativy Marek Vích. Týká se tak podle něj i případů, kdy klient telefon odloží na místě k tomu určeném nebo obvyklém, tedy například v uzamčeném hotelovém pokoji, rekreačním objektu či ve stanu při tuzemské dovolené.

Pojišťovna Generali vytvořila ve spolupráci s makléřskou společností Marsh a Eurotelem pojistný program, který spustila loni na podzim. Eurotel tak nabízí klientům pojištění mobilního telefonu pro případ odcizení po celém světě.

Pouze některé pojišťovny pojistí klientům mobilní telefony, jež patří zaměstnavatelům. Zaměstnanci si mohou rovněž v rámci pojištění domácnosti nechat pojistit u ČP mobilní telefony či laptopy svěřené zaměstnavatelem, uvedl Bálek.

Kooperativa připojišťuje pouze notebooky v případě, že firma má sjednáno pojištění elektroniky. "Připojištění mobilních telefonů běžně nesjednáváme," podotkl Vích. Pojištění mobilu je podle něj poměrně drahé, protože jde o velmi rizikový produkt. Navíc je zde minimální spoluúčast 5000 Kč, která je vyšší než současná cena běžného mobilního telefonu.

U ČSOB Pojišťovny se může zaměstnanec krýt proti riziku krádeže mobilu nebo laptopu uzavřením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání. Ztráta svěřených předmětů je ale z pojištění vyloučena.

Allianz mobilní telefony nepojišťuje samostatně, ale pouze v případě pojištění majetku podnikatelů a v kombinaci s ostatní stacionární elektronikou. "Pojistná částka mobilních zařízení by neměla přesahovat 30 procent celkové pojistné částky," poznamenal mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

STOCKHOLM/PRAHA - Záření z mobilních telefonů způsobuje odumírání nervových buněk v mozku - tvrdí to neurologové z univerzitní nemocnice v jihošvédském Lundu. Švédští lékaři proto doporučují, aby tyto přístroje neužívaly děti. Čeští odborníci jsou skeptičtí pokud jde o jednoznačné tvrzení o škodlivosti mobilních telefonů.

Závěry švédské zprávy, která bude otištěna v příštím čísle vědeckého časopisu Environmental Health Perspectives, jsou založeny především na experimentech s mladými myšmi. Pokusy ukázaly, že záření z mobilních telefonů ničí nervové buňky v mozku.

"Až uplyne několik desetiletí, možná budeme mít novou generaci postiženou předčasným mozkovým stárnutím kvůli mobilním telefonům," poznamenal v deníku Aftonbladet vedoucí výzkumu neurochirurg Leif Salford.

Salford zkoumal nebezpečí z tohoto záření více než deset let. Novinkou výzkumu je podle něho to, že nyní může dokázat, že "nervové buňky v mozku odumírají v důsledku záření". Doufá zároveň, že jeho výzkum poslouží jako základ pro další zkoumání tohoto jevu.

Během pokusů autoři studie vystavili osm myší záření, které odpovídalo asi deseti procentům toho, které se vytváří při běžném hovoru mobilním telefonem. U sedmi z nich došlo ke změnám v mozku a k odumření nervových buněk.

Vědci soudí, že příčinou odumírání buněk je skutečnost, že bílkovina albumin opouští krev a vstupuje do mozku vystaveného záření.

Na výzkumu vlivů záření z mobilních telefonů na lidský organismus se podílejí i čeští vědci. Vyšetřování jsou vedena přímo na lidech a k výzkumům se používají různé elektrofyziologické metody, řekl ČTK přednosta neurologie pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice Otakar Keller. Přímé nebezpečí na lidský organismus čeští odborníci nezjistili.

"Záření z mobilů nepatří mezi ta, které by nás přímo ohrožovala. Má mnohonásobně menší vliv než například kosmické záření, které na nás dopadá z vesmíru," uvedl neurolog.

Také doporučení některých lékařů, aby tyto přístroje neužívaly děti, je podle Kellera zbytečné. "Mnohem více si děti ubližují walkmany. Jednak narušují sluch a za druhé způsobují i psychické změny. Je prokázáno, že na tyto přehrávače vzniká závislost s regulérními abstinenčními příznaky," dodal neurolog.

Vůči pokusům na zvířatech je skeptická i primářka neurologie Fakultní nemocnice v Motole Blanka Žižková. Pokud by mělo mít záření z mobilních telefonů vliv na lidský mozek, museli by lidé žít permanentně s telefonem na uchu a stejně by se to projevilo až za několik desítek let, uvedla.

I švédští výzkumníci trvají na tom, že ještě nemají k dispozici konkrétní údaje o tom, jak toto záření působí na lidský mozek. Každopádně ale doporučují držet telefon co nejdále od hlavy a používat zařízení "hands-free".

PRAHA - Česká pošta začala od pondělí nabízet registrovanou elektronickou poštu, což je služba, která by se mohla stát elektronickou obdobou doporučených dopisů. Minulý týden firma ukončila pilotní projekt, ve kterém službu od loňské září testovala, a nyní ji začala nabízet zákazníkům, uvedla v tiskové zprávě společnost ICZ, která je dodavatel technologie.

O tuto digitální službu v minulosti projevily zájem například zdravotní pojišťovny a nemocnice, které měsíčně zpracovávají tisíce soupisů lékařských výkonů a dosud je musely zasílat na disketách v doporučených zásilkách.

Registrovaná elektronická pošta zajišťuje bezpečnou a průkaznou výměnu elektronických dat po internetu mezi libovolnými právnickými nebo fyzickými osobami. Pošta potvrzuje převzetí zásilky i její doručení adresátovi. Výhodou řešení je nezávislost odesílatele či příjemce na používané platformě.

Podle mluvčího pošty Ladislava Vančury stačí k využití služby jednorázový poplatek za elektronickou schránku na datových serverech pošty. Při zasílání zprávy elektronickou cestou pošta prověří totožnost odesílatele i adresáta na základě elektronického podpisu, který již ve vnitřním systému pošty funguje pro všechny stálé zákazníky.

Výdej elektronických podpisů pro veřejnost chce pošta zavést na zhruba 70 místech v dubnu. Na trhu dosud působí tři certifikační autority pro elektronický podpis.

Zaváděním elektronických služeb se Česká pošta snaží konkurovat rychlému rozvoji internetu a rostoucímu počtu mobilních telefonů.



PAŘÍŽ - France Télécom prodá podíl 23,14 procenta v satelitním operátoru Eutelsat francouzské investiční skupině Eurazeo. Dohoda ohodnocuje podíl na 447 milionů eur, informovaly včera společnosti v prohlášení.

Akvizice se uskuteční prostřednictvím holdingové firmy vytvořené speciálně pro tento účel. V této firmě by Eurazeo měla vlastnit minimálně 51 procent a France Télécom 20 procent. Dohoda oceňuje celkové jmění Eutelsatu na 1,93 miliardy eur. Včetně dluhu hodnota firmy činí 2,83 miliardy eur.

France Télécom očekává, že z prodeje získá 375 milionů eur. Celou částku hodlá francouzský telekom použít na snížení obrovského dluhu, napsala agentura Reuters.

Loni v prosinci prodala svůj podíl 10,8 procenta v Eutelsat také německá telekomunikační firma Deutsche Telekom za 210 milionů eur. Novým majitelem podílu se stala italská firma De Agostini a investiční firma 21Invest.

Tržby francouzského telekomunikačního gigantu France Télécom v minulém roce stouply o 8,4 procenta na 46,6 miliardy eur, což je v souladu s předchozími odhady firmy. Největší podíl na tom měla mobilní divize Orange. Očištěný zisk, tedy zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací, by podle předběžných údajů za loňský rok měl vzrůst o více než 15 procent.

PAŘÍŽ - Francouzský výrobce telekomunikačních zařízení Alcatel hospodařil ve čtvrtém čtvrtletí s provozním ziskem 20 milionů eur ve srovnání se ztrátou 368 milionů ve stejném období předchozího roku. Oznámila to včera firma, ale dodala, že v prvním čtvrtletí očekává až 30procentní snížení tržeb, což vedlo k prudkému poklesu jejích akcií na pařížské burze.

Ve čtvrtém čtvrtletí se tržby meziročně snížily na 4,51 miliardy eur z 6,77 miliardy a za celý loňský rok klesly na 16,55 miliardy eur z 25,35 miliardy. Analytici očekávali ve čtvrtém čtvrtletí provozní zisk 11 milionů eur a tržby 4,48 miliardy eur. Čistá ztráta činila ve čtvrtletí 1,12 miliardy eur a v celém loňském roce 4,75 miliard eur.

Společnost, která byla stejně jako řada konkurentů zasažena poklesem zakázek ze strany telekomunikačních firem, uvedla, že v letošním roce očekává na svých trzích pokles o zhruba 15 procent. Její prognóza je tak o něco slabší než v případě švédské firmy Ericsson, která v pondělí oznámila, že očekává pokles poptávky po sítích pro mobilní telefony o deset procent, napsala agentura Reuters.

CLINTON (USA) - Bankrotující telekomunikační společnost WorldCom sníží počet pracovníků o dalších 5000, což představuje osm procent celkové pracovní síly společnosti. Cílem je další snížení nákladů, které má pomoci restrukturalizaci a reorganizaci firmy, uvádí se v dnešním prohlášení společnosti.

WorldCom má celkem 60 000 zaměstnanců. Propouštění se dotkne hlavně pracovníků v administrativě. Naopak na svých místech zůstane prodejní personál a techničtí pracovníci.

WorldCom chce v rámci reorganizace, která má ukončit bankrotovou ochranu firmy, snížit celkové roční náklady až o 2,5 miliardy dolarů. Firma vyhlásila bankrot, který se stal největším světovým firemním krachem, loni v červenci. Za problémy společnosti stály účetní skandály.

Druhá největší americká telekomunikační společnost provozující pevné spojení na dlouhé vzdálenosti se chce dále zaměřit na zvýšení prodeje pro malé a střední firmy, expandovat na další lokální trhy a rozšířit i konzultační služby pro firmy. Analytici očekávají, že WorldCom se také zbaví některého jmění, jako je divize v Latinské Americe, a bude si některé činnosti spojené s provozem a technickými službami kupovat od jiných firem, čímž výrazně ušetří náklady.

Tržby WorldComu loni v listopadu klesly na 2,2 miliardy z říjnových 2,3 miliardy dolarů, což byl nejhlubší propad od července, kdy firma začala zveřejňovat měsíční výsledky. Čistá provozní ztráta se však snížila na 194 milionů z říjnových 234 milionů USD, napsala agentura Reuters.

KÁHIRA - Egyptský mobilní operátor MobiNil loni zvýšil čistý zisk o čtvrtinu na 422 milionů egyptských liber, tedy 78 milionů dolarů. Mobilní operátor (známý také pod názvem Egyptian Company for Mobile Services) to uvedl ve včerejší zprávě.

Analytici očekávali výsledek lepší, podle jejich odhadů měl dosáhnout kolem půl miliardy egyptských liber. Hrubý provozní zisk (EBITDA) naproti tomu očekávání analytiků předčil. Firma tento zisk zvýšila na 1,36 miliardy liber z 1,07 miliardy za rok 2001, analytici čekali 1,33 až 1,34 miliardy liber.

Počet aktivních uživatelů MobiNilu loni stoupl na 2,28 milionu z 1,86 milionu před rokem. Celoroční tržby MobiNilu vzrostly na 2,58 miliardy liber z 2,32 miliardy egyptských liber.

Firmu loni nepostihla žádná významná devalvace egyptské libry na rozdíl od roku 2001. Minulý týden však země kurz měny uvolnila. Následný pokles o 14 procent libru vyrovnal s dřívějším kurzem na černém trhu.

Firmě kvůli tomu vzrostly náklady o 40 milionů liber. MobiNil má dluhopisy s nominální hodnotou v dolarech a kapitálové výdaje má také v tvrdé měně, připomněla agentura Reuters.