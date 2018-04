TELeKONOM: Mlynář Telecomu nezaplatí za univerzální službu...

PRAHA - Ministr informatiky Vladimír Mlynář nevyhoví nedávné výzvě Českého Telecomu, aby stát firmě uhradil tři miliardy korun ze ztráty z poskytování základních telefonních služeb, tzv. univerzální služby. "Nároky Českého Telecomu považuji za neoprávněné. Na žádost Telecomu odpovíme negativně," uvedl včera ministr.

Stát prostřednictvím FNM vlastní 51 procent akcií Telecomu a firma tak žádá úhradu ztráty od svého největšího akcionáře. Podle vyjádření generálního ředitele Telecomu Gabriela Berdára v tisku se firma po vyčerpání všech procesních možností zřejmě obrátí na soud. O žalobě byli podle něj informováni všichni zástupci státu v dozorčí radě a odsouhlasili ji. Podle mluvčí ministerstva Kláry Volné náměstek Michal Frankl v radě pro žalobu nehlasoval.

Podle zdůvodnění Telecomu Český telekomunikační úřad firmě neumožnil čerpat prostředky na úhradu ztráty za rok 2001 z účtu univerzální služby. Do toho mají přispívat všichni operátoři podle svého podílu na trhu. Spor Telecomu se státem zapříčinilo rozdílné pojetí rozsahu univerzální služby v telekomunikačním zákoně a v jedné z vyhlášek. Zatímco podle zákona má Telecom nárok na úhradu v řádu miliard, výpočet podle vyhlášky hovoří o stovkách milionů Kč.

PRAHA - Český Mobil včera rozšířil sérii telefonních čísel pro volání do své sítě o novou řadu začínající předčíslím 775. Dosud zákazníci sítě Oskar mohli používat čísla začínající trojčíslím 608, 776 a 777. Noví klienti si budou moci v nové řadě zdarma vybrat číslo podle svého přání, sdělil mluvčí Petr Šindler. Firma bude disponovat celkem čtyřmi miliony čísel.

Protože mezi mobilními operátory dosud nefunguje přenositelnost čísel, může kdokoli podle prvního trojčíslí zjistit, služby jaké sítě uživatel čísla využívá. Po zavedení přenositelnosti si bude moci uživatel ponechat telefonní číslo i po přechodu k jinému operátorovi. Zatímco u pevných linek již funguje, u mobilů se s ní počítá nejdříve od příštího roku.

Největší tuzemský operátor Eurotel nyní používá předčíslí 601 pro starší analogovou síť NMT a pro síť GSM řady 602, 606, 607 a dále kompletní sérii 72x. Celkově tak operátor má kapacitu 14 milionů čísel. Zákazníci konkurenčního T-Mobile volají z čísel začínajících 603, 604, 605, 731, 732, 736 a 737, což představuje zásobu sedmi milionů kombinací.

PRAHA - Majoritní vlastník Českých radiokomunikací Bivideon se definitivně rozhodl, že nenabídne minoritním akcionářům odkup akcií. Bivideon v létě nabídl ostatním vlastníkům 245 Kč na akcii, ale Komise pro cenné papíry návrh zamítla s tím, že cena je příliš nízká a návrh má závažné nedostatky. Firma chce zároveň na komisi podat žalobu.

Mluvčí komise Petra Güntherová v reakci na zprávu Bivideonu pouze zopakovala, že KCP návrh zamítla kvůli závažným nedostatkům ve znaleckém posudku. Cena 245 Kč za akcii nemůže být tudíž považována pro investory za přiměřenou, dodala. "Zdroje, které měl Bivideon pro potřeby dobrovolného převzetí k dispozici, nejsou neomezené. Ani co do výše, ani co do času," uvedl Bivideon v prohlášení.

Podle Bivideonu je rozhodnutí komise věcně nesprávné a v rozporu se zákonem. Firma proto pověřila advokátní kancelář Pokorný, Wagner a spol., aby sestavila žaloby s cílem zrušit rozhodnutí komise a vymoci náhradu škod, které tímto rozhodnutím společnosti vznikly. Majoritní vlastník radiokomunikací chce podle analytika Atlantik FT Tomáše Gaťka prohlášením uklidnit spekulace o dalším možném odkupu za vyšší cenu, které vedly k růstu akcií ČRa během minulého týdne o více než 15 procent na hranici 400 Kč. Poslední krok Bivideonu snižuje riziko odkupu za nízkou cenu a následné stažení akcií ČRa z trhu. Minoritní akcionáři by měli mít možnost podílet se na dividendových výnosech z mateřské společnosti a T-Mobile ČR, které by mohly být vypláceny od roku 2006 při zachování veřejné obchodovatelnosti, dodal.

BAGDÁD - V centrální části Iráku, včetně hlavního města Bagdádu, včera zahájila komerční provoz první síť mobilních telefonů normy GSM. Oznámila to francouzská skupina Alcatel, která je jedním z dodavatelů zařízení pro tuto síť.

Síť ve středním Iráku a v Bagdádu provozuje skupina Iraqna, vedená egyptskou firmou Orascom Telecom. Hlavními dodavateli zařízení jsou Alcatel a americká Motorola. Orascom by chtěl v prvních dvou letech získat v Iráku milion uživatelů, uvedl Alcatel podle agentury Reuters. V říjnu Orascom oznámil, že výstavba sítě bude stát více než 100 milionů dolarů a náklady na její výstavbu budou financovat dodavatelé.

Irácká prozatímní vláda v loňském roce udělila licence na provoz služeb pro mobilní telefony skupině Iraqna a dalším dvěma arabským firmám. Tyto tři společnosti zaplatily za licence podle odhadů celkem pět milionů dolarů.

MOSKVA - Čistý zisk ruského telekomunikačního operátora Rostelekom se za devět měsíců loňského roku propadl o 60 procent na 36 milionů dolarů. Oznámila to včera firma s tím, že výsledky byly zasaženy odpisy a náklady souvisejícími s modernizací. Provozní zisk se podle mezinárodních účetních standardů snížil na 64 milionů z 96 milionů dolarů. Bez zahrnutí odpisů však provozní zisk stoupl na 293 milionů z předchozích 267 milionů dolarů.