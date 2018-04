TELeKONOM: Mlynář chce ADSL do měsíce, hrozí Telecomu...

PRAHA - Ministr informatiky Vladimír Mlynář dal vedení Českého Telecomu měsíční ultimátum na dohodu s alternativními operátory o podmínkách nabízení vysokorychlostního internetu ADSL. "Další komplikace a odklady ve věci ADSL už nejsou možné. Pokud do měsíce nedojde k dohodě, využiji všech možností, které mi dává zákon," uvedl Mlynář po schůzce s předsedou představenstva Telecomu Ondřejem Felixem. Podle informací TELeKONOMu nikoho nenapadlo, aby se ministra zeptal, co konkrétně si pod uvedenými možnostmi představuje.

Podle ministra má vláda mimořádný zájem na urychleném zprovoznění ADSL pro občany. Proto požádal Felixe, aby příslušná jednání byla ukončena do poloviny února.

Telecom podle mluvčího Vladana Crhy nyní jedná o velkoobchodní nabídce se všemi operátory, kteří o službu projevili zájem. "Některá jednání jsou v relativně pokročilém stádiu. I naší snahou je, abychom se dokázali dohodnout tak, aby služby ADSL mohly být spuštěny v plánovaném termínu, tedy do konce března," dodal. Vzorovou nabídku by měl Telecom zveřejnit v únorovém telekomunikačním věstníku.

Operátoři si stěžují především na omezenou možnost využití služby a vysoké velkoobchodní ceny, které se podle nich promítnou i do cen pro koncové zákazníky. Velkoobchodní cena paušálu začíná na 989 Kč. Dalších 150 Kč by operátor zaplatil za pronájem koncových zařízení. K této ceně si operátoři budou připočítávat ještě marži a poplatek pro poskytovatele internetového připojení.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) používá standardní telefonní linky pro vysokorychlostní datovou komunikaci. Je přitom možné dosáhnout až několikanásobně vyšší rychlosti proti běžnému telefonickému připojení k internetu, které je omezeno 56 kbps. Telecom službu nabídl již loni na jaře, ale ČTÚ ji zakázal kvůli neexistenci velkoobchodní nabídky.

BRUSEL - Evropská komise včera zahájila oficiální vyšetřování možné státní pomoci pro francouzského dominantního telefonního operátora France Télécom. Šetření má zjistit, zda záchranný balík v sumě devíti miliard eur představuje státní pomoc, která je v Evropské unii zakázána.

France Télécom dohodl v prosinci s vládou, která v něm má 55 procent, záchrannou operaci. Vláda na ni okamžitě přispěla devíti miliardami eur a aby zabránila střetu s Evropskou komisí, udělala to prostřednictvím úvěru za tržní úrokové sazby přes státní holdingovou společnost. Poskytnutá suma se v pozdější emisi nových akcií přemění na státní podíl v navýšení kapitálu.

Celý plán pro France Télécom předpokládá, že do roku 2005 se nynější dluh 70 miliard eur, nejvyšší v globálním podnikovém světě, sníží do roku 2005 o 30 miliard eur. Z toho celou polovinou k tomu přispěje navýšení kapitálu s účastí vlády.

Evropská komise uvedla, že podrobně prozkoumá způsob, jakým byl vládní příspěvek poskytnut. Oficiální vyšetřování však podle Bruselu nepředjímá žádné konečné rozhodnutí.

Jedním z cílů šetření je dát účastníkům transakce i konkurentům šanci na vyjádření názorů. Z informací, které o transakci poskytla francouzská vláda, nebylo možné vyvodit, zda v tomto případě jde o nelegální státní pomoc, uvedla komise podle agentury Reuters.



PRAHA - Stát prodá Český Telecom podle včerejších Hospodářských novin nejdříve za dva roky, tedy v roce 2005. Vyplývá to z materiálů, které k privatizaci připravily ministerstva financí (MF), informatiky a Fond národního majetku (FNM). Informaci potvrdili listu mluvčí MF Jaroslav Dědič i mluvčí FNM Zuzana Opletalová.

Potvrzují se tak zprávy, že vláda se chce pokusit o dokoupení stoprocentního podílu Eurotelu a tím Telecom lépe připravit pro privatizaci, přestože vládní plán se koupí mobilního operátora výslovně nezabývá. Analytici se shodují, že dřívější prodej Telecomu je nereálný, protože celosvětový telekomunikační trh je v krizi a operátoři jsou zadlužení.

"Předpokládám, že v roce 2005 bude pro privatizaci Telecomu příznivější období než nyní. Telekomunikační trhy by již mohly být konsolidované," uvedl pro Hospodářské noviny Petr Dufek z ČSOB.

O tom, že Telecom možná už brzy začne znovu jednat o podmínkách ovládnutí Eurotelu, se agentuře Reuters minulý týden zmínil nový člen řídícího týmu Telecomu Adam Blecha. Telecom má v Eurotelu zhruba 51 procent akcií, ale nemá nad firmou manažerskou kontrolu. Zbytek patří americkým firmám Verizon Communications a AT&T Wireless. V roce 2001 Telecom za bývající podíl nabídl 1,1 miliardy dolarů, z kontraktu ale sešlo.

PRAHA - Ministerstvo školství již několik měsíců jedná s firmou Český Mobil o možnostech připojení některých škol k internetu prostřednictví satelitu. Většina škol je k internetu připojena pevnou linkou, přes 3600 jich připojení získalo v rámci projektu Internet do škol. Ostatní již připojeny jsou, často rychlejším spojem, než který byl použit pro školy v rámci projektu. Stejně však zbývá téměř deset procent škol bez připojení.

Český Mobil, který provozuje síť mobilních telefonů Oskar, ministerstvu nabídl bezplatnou instalaci a zprovoznění systému, zatímco za internetové připojení by školy platily. Ministerstvo zvažuje, jaké má nabídka výhody a jak by ji bylo možné využít, aby byla přínosem pro školy, řekl vrchní ředitel Státní informační politiky ve vzdělávání Zdeněk Svoboda. V České republice je přes 5800 základních a středních škol. Český Mobil nabízí připojení pro nejméně 2000 škol zdarma.

Ministerstvo nemůže jen tak odmítnout nabídku pro školství, je třeba ji ale pečlivě vyhodnotit, podotkl Svoboda, jakoby naznačoval, že právě odmítnout by se ministerstvu chtělo nejvíce. Mobilní operátor převzal při úterním jednání požadavky ministerstva a do týdne by se k nim měl vyjádřit. Potom bude rozhodnutí na ministerstvu školství.

Podle informací Lidových novin předložil mobilní operátor loni v únoru ministerstvu dopravy nabídku, na jejímž základě by bylo možné ve školách vybudovat satelitní připojení na počítačovou síť. Jeho nabídku však úřad odmítl kvůli některým nedostatkům. Ministerstvo školství tehdy Českému Mobilu navrhlo, aby se na projektu Internet do škol podílel finančně, což operátor odmítl. Po volbách se vyměnilo vedení ministerstva, a tak se jednání mezi oběma subjekty obnovila.



PRAHA - Společnost Alcatel Czech povede od února dosavadní finanční ředitel tuzemské pobočky Hewlett-Packard Vladimír Příbramský. Ve funkci nahradí Františka Válka, kterému skončil mandát, sdělila firma v tiskové zprávě.

Příbramský vystudoval obor teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů na Matematicko- fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1985 - 1991 pracoval v ČKD Polovodiče na zavádění automatizovaných kontrolních systémů a od roku 1993 ve společnosti Hewlett-Packard.

Alcatel vyvíjí a buduje komunikační sítě, které umožňují provozovatelům, poskytovatelům služeb a podnikům dodávat zákazníkům po celém světě hlasový, datový či multimediální obsah. Společnost se v loňském roce podílela na dokončení digitalizace sítě Českého Telecomu.