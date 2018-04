TELeKONOM: Microsoft nabízí Instant Messenger...

- Uživatelé služby Instant Messenger, kterou zajišťuje společnost Microsoft, mohou ode dneška přijímat zprávy i bez toho, aby seděli u svých osobních počítačů. Firma totiž začala spolu s osmi mobilními operátory v Evropě službu nabízet i přes mobilní telefony.

Zpráva odeslaná z osobního počítače k uživateli, který zrovna není připojen, bude formou krátké textové zprávy SMS automaticky přesměrována na jeho mobilní telefon. Odpověď z mobilního telefonu přitom dorazí zpět do dialogového okna Instant Messenger na osobním počítači, podotýká agentura Reuters.

Od včerejška službu nabízejí mobilní operátoři v Nizozemsku, Belgii, Dánsku, Švýcarsku, Rakousku, Turecku a Norsku, kteří mají celkem zhruba 31 milionů zákazníků. Firmy službu spustily ve spolupráci s internetovou odnoží Microsoftu MSN, přičemž klienti budou platit za každou přijatou i odeslanou zprávu.

Microsoft je jedinou firmou, která službu Instant Messenger nabídne také uživatelům mobilních telefonů v Evropě. Ve Spojených státech je Instant Messenger na mobilních telefonech přístupný už od listopadu, spustily ho ale firmy America Online a VoiceStream. Majitelem posledně jmenované je Deutsche Telekom.

MSN Instant Messenger má v Evropě asi 13 milionů uživatelů, v celém světě jich ale je kolem 46 milionů. Microsoft touto službou konkuruje podobné službě, kterou provozuje AOL Time Warner a která se jmenuje AOL Instant Messenger. Uživatelé této služby denně rozešlou asi 1,2 miliardy zpráv.

V USA lze službu AOL Instant Messenger užívat pouze na speciálních mobilních telefonech, které jsou vybaveny potřebným softwarem. V Evropě služba MSN Instant Messenger funguje na všech mobilních telefonech v sítích všech operátorů. Instant Messenger je už druhou službou, kterou MSN nabízí. Tou první je Hotmail, kterou přes mobilní telefony poskytují firmy TDC Mobile, Sunrise, KPN Mobile, Proximus, Turkcell, ONE/Connect a Telenor.

PRAHA - Konkurenti Českého Telecomu budou od července nabízet službu volba operátora pouze v některých regionech nebo plánují její zavedení v pozdějších termínech. "Podle požadavků operátorů očekáváme, že služba bude spouštěna postupně," řekl mluvčí Telecomu Vladan Crha s tím, že na celém území ČR službu od července nenabídne ani jedna z pěti firem, se kterými Telecom oficiálně jedná.

Důvodem pomalého rozběhu služby jsou podle marketingového ředitele GTS Davida Duroně protahující se jednání o uzavření smlouvy s Telecomem. Podpis zdržovalo zejména pozdní vydání cenového rozhodnutí od ČTÚ.

Zavedení volby operátora, která umožní zákazníkům Telecomu pomocí číselné předvolby volat levněji přes sítě konkurence, ukládá od poloviny letošního roku dominantnímu operátoru telekomunikační zákon. Podle Crhy nejsou se zaváděním služby po technické stránce žádné problémy. Potřebná digitalizace sítě bude dokončena tento týden v Praze.

O zavedení služby jednají s Telecomem společnosti Aliatel, Contactel, KPNQwest/GTS, eTel a TELE2. Nejdále jsou jednání s Aliatelem, který již s Telecomem službu testuje. Podle alternativních operátorů Telecom svým zákazníkům stále nenabídl cenový program, který by nediskriminoval konkurenci.

Firma bude od července nabízet nový tarif Home Zero bez volného kreditu hovorného, který volání přes konkurenci nejvíce překážel. Tarif je ale jen o 20 Kč levnější než program Standard, který za 299 Kč paušálu obsahuje 90 Kč hovorného zdarma a navíc zdražuje připojení na internet. ČTÚ před týdnem rozhodl, že Telecom bude od alternativních operátorů, vedle poplatků za propojení sítí, dostávat 0,06 Kč za minutu. Mělo by jít o úhradu nákladů, které firma se zavedením služby měla. Ty se pohybují okolo 1,5 miliardy Kč, přičemž úřad je uznal zhruba z poloviny.

PAŘÍŽ - Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service včera snížila hodnocení úvěrové kvality francouzské telefonní společnosti France Télécom a jejího dceřiného britského mobilního operátora Orange o dvě příčky na stupeň Baa3 z dosavadního Baa1. Tím se rating těchto firem dostal pouhý jeden stupeň nad podřadný spekulativní statut "junk".

Moody's v dnešním sdělení vysvětlila svůj krok obavou z toho, že francouzský podnik nebude schopen v dohledné době snížit svou zadluženost. Výhled ratingů obou společností je u Moody's stále negativní, to znamená, že agentura je připravena je dále snížit.

Akcie France Télécom po odpolední zprávě Moody's prudce klesly. Jejich kurs spadl o 11,4 procenta na 11 eur a poté s nimi pařížská burza přerušila obchodování. Akcie Orange klesly o 11,4 procenta, evropský telekomunikační index DJ Stoxx telecom byl přitom nižší o 3,2 procenta.

Hodnocení krátkodobých závazků France Télécom a Orange zhoršila Moody's na Prime-3 z dosavadního Prime-2. "Moody's neočekává, že FT bude mít na konci roku 2002 čistý dluh nižší než 70 miliard eur," uvedla agentura. Podle ní se naopak v důsledku plánované akvizice většinového podílu na německém dceřiném operátorovi MobilCom naopak může dluh zvýšit až na 75 miliard eur.

HONGKONG - Největší čínský mobilní operátor China Mobile vyplatí svým akcionářům v letošním roce poprvé v historii dividendu. Oznámila to včera firma, ale dodala, že výše dividendy ještě nebyla schválena. Společnost dále uvedla, že mimořádná valná hromada včera schválila koupi dalších osmi sítí od mateřské firmy, která je v rukách státu, za 10,2 miliardy dolarů. Počet zákazníků by tímto krokem vzrostl na více než 100 milionů a firma by se tak přiblížila prvnímu místu v počtu klientů na světě, které si prozatím drží britský gigant Vodafone Group.

Společnost, jež působí ve 13 čínských provinciích, v loňském roce zvýšila zisk o 55 procent na 28 miliard jüanů (zhruba 3,4 miliardy dolarů). Tržby vzrostly o 54 procent na 100,3 miliardy jüanů. Minulý týden firma oznámila, že počet jejích zákazníků se v květnu zvýšil proti předchozímu měsíci o 2,4 procenta na 78,2 milionu osob, napsala agentura Reuters.

Celkový počet uživatelů mobilních telefonů v Číně dosáhl na konci uplynulého roku 145 milionů a země tak potvrdila pozici největšího světového trhu těchto přístrojů. Navzdory tomu je nasycenost trhu nadále nízká a mobil v Číně nemá ani deset procent populace ve srovnání s více než 50 procenty v evropských zemích včetně České republiky. BRATISLAVA - Slovenský mobilní operátor EuroTel, se chce v nejbližším období zaměřit na získání dominantního postavení v poskytování nových služeb svým zákazníkům. Letos investuje společnost zhruba tři miliardy korun do rozšiřování sítě, uvedl generální ředitel EuroTelu Robert Chvátal.

"Cílem určitě není za každou cenu mít úplně nejvyšší počet zákazníků, zákazník Eurotelu však musí mít pocit, že dostává to nejlepší," řekl bývalý marketingový ředitel českého RadioMobilu. Investicemi do rozšíření sítě chce operátor získat nejen lepší pokrytí, ale i vyšší spolehlivost. "EuroTel byl vždy známý kvalitou pokrytí a kvalitou sítě a tuto pozici bychom si rádi nechali. Nechceme mít síť, která je přetížená, kde se lidi ve špičkách nedovolají," uvedl Chvátal.

Šéf společnosti se nechtěl vyjadřovat k předpokládaným hospodářským výsledkům v letošním roce. Ačkoli v prvním čtvrtletí EuroTel meziročně snížil zisk před zdaněním, úroky, amortizací a odpisy (EBITDA) o 15,1 procenta na 592,3 milionu slovenských korun, podle Chvátala nejde o dramatický pokles a Eurotel je finančně zdravá firma.

"Nemyslím si, že pokles zisku je nějaká dramatická záležitost, jde o plánovaný a logický vývoj," řekl s tím, že k poklesu zisku došlo kvůli vyšším investicím. Výnosy společnosti z mobilních služeb však ke konci března vzrostly o necelou čtvrtinu na 1,8 miliardy Sk.

Chvátal nevěděl, kdy by mohlo dojít ke změně názvu slovenského EuroTelu na T-Mobile. Český RadioMobil, provozující mobilní síť Paegas, ve kterém je německý Deutsche Telekom rovněž akcionářem, se již na T-Mobile přejmenoval. "Rebranding je otázka delšího času, nejde o to, dát za každou cenu nálepku, která stojí velké peníze, za které si spotřebitel nic neodnese," míní generální ředitel EuroTelu. Důležitější jsou podle Chvátala výhody, vyplývající z velké skupiny, například výhodnější mezinárodní tarify.

EuroTel sice nenese značku T-Mobile, je však začleněn do skupiny T-Mobile, která působí na středoevropských trzích v ČR, Maďarsku, Polsku, Rakousku i Ukrajině, dodal. "V Čechách ke změně došlo, protože Česká republika byla vybraná jako jeden z klíčových trhů, jako první reprezentant z východních trhů, kde bude značka T-Mobile fungovat," uvedl.