TELeKONOM: Microsoft bude dodávat software pro Motorolu....

SEATTLE - Největší světový výrobce programů Microsoft bude dodávat software pro mobilní telefony Motorola, které budou určeny pro zákazníky společnosti Orange. Pozorovatelé tento krok považují za důležitý, protože Motorola oznámila záměr prodat svůj podíl v konkurenční společnosti Symbian.

Symbian vyrábí software pro mobilní telefony a je vážným konkurentem Microsoftu, který se do tohoto segmentu snaží rovněž proniknout. Motorola měla v Symbianu přibližně 19procentní podíl, ale koncem srpna oznámila, že ho prodá. Dominantním vlastníkem Symbianu je Nokia. Orange je součástí francouzské telekomunikační skupiny France Télécom a pravděpodobnost uzavření dohody naznačil už v červnu. Britský ekonomický list Financial Times ale bez uvedení zdrojů napsal, že už tento měsíc bude v prodeji telefon Motorola, který bude mít software od Microsoftu.

Motorola je druhým největším výrobcem mobilních telefonů hned za finskou společností Nokia. Mluvčí Motoroly se k informacím o uzavřeném kontraktu zatím nevyjádřil a mluvčí Microsoftu komentář na toto téma odmítla poskytnout. Existenci kontraktu ale částečně naznačila mluvčí France Télécom ve Spojených státech. Orange ale ve svém sdělení uvedl, že bude spolu s Microsoftem vyvíjet telefony s operačním systémem Windows Mobile, stejně tak ale chystá telefony pro podnikatelskou klientelu, na nichž má ale být operační systém firmy Palm. Ta je vůči Microsoftu v konkurenčním postavení, podotýká agentura Reuters.

Orange uvedl, že jeho snahou je nabídnout zákazníkům výběr i mezi operačními systémy, kterými budou mobilní telefony vybaveny.Motorola dosud používala buď svůj vlastní software, nebo software Symbian. Začátkem letošního roku ale uvedla na trh první mobilní telefon, který má operační systém Linux i softwarovou technologii Java. Obě firmy jsou přitom konkurenty Microsoftu.

PRAHA - Společnost EADS Telecom dokončila výstavbu infrastruktury digitální radiokomunikační sítě Pegas pro integrovaný záchranný systém. Síť nyní pokrývá signálem celou Českou republiku, což by mělo umožnit vzájemnou komunikaci příslušníků policie, hasičů, záchranářů a dalších záchranných složek, uvedla firma v tiskové zprávě.

Stavba sítě začala v roce 1999 na základě dohody EADS, tehdy ještě Matry, a ministerstva vnitra. Celkové náklady na komunikační síť by měly po dokončení vybavení všech složek záchranného systému dosáhnout zhruba šesti miliard Kč. Radiokomunikační systém Pegas, který je založen na technologii Tetrapol, je zabezpečen proti úmyslnému i náhodnému odposlechu. Svým uživatelům umožňuje i přenos dat nebo propojení

do telefonních sítí, a to včetně mobilních.

V Praze funguje i konkurenční systém Tetra společnosti Motorola, který používají například pražské služby. V současnosti je v provozu nebo ve výstavbě ve 30 zemích světa celkem 64 sítí, které využívají technologii založenou na standardu Tetrapol. Sítě používá kolem 420 000 uživatelů.

FRANKFURT - Německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom prodloužil o týden nabídku na převzetí majoritního podílu v největším polském mobilním operátorovi PTC. Oznámila to firma, jejíž nabídka měla původně vypršet již dnešním dnem. Společnost Deutsche Telekom minulé pondělí nabídla miliardu eur za zbývajících 51 procent akcií PTC, jež dosud nekontroluje.

Tento podíl vlastní firma Elektrim Telekomunikacja, která je společným podnikem francouzsko-amerického mediálního gigantu Vivendi Universal a polského konglomerátu Elektrim. Společnost Elektrim ve čtvrtek zablokovala prodej PTC, když stáhla z představenstva společného podniku svého zástupce a tím zabránila plánovanému hlasování. Taktika Elektrimu má podle pozorovatelů za cíl zvýšení nabídky.

Deutsche Telekom uvedl, že jej firmy Elektrim a Vivendi informovaly o svém zájmu na pokračování rozhovorů, na což reagoval prodloužením nabídky do příštího pátku. Podnik Elektrim Telekomunikacja ve čtvrtek oznámil, že během dvou týdnů svolá valnou hromadu akcionářů, aby zvolila nové představenstvo.

Hlavní akcionář Elektrimu Zygmunt Solorz žádal za prodej podílu na PTC pro svou firmu nejméně 450 milionů eur. Podle současné nabídky a po započítání dluhů podniku Elektrim Telekomunikacja vůči Vivendi by Elektrim dostal jen 200 až 250 milionů eur, a neměl by tak dost peněz na splacení půl miliardy eur držitelům svých obligací, napsala agentura Reuters.