TELeKONOM: Mickey Mouse bude mobilní...

BURBANK - Americký zábavní gigant The Walt Disney Co. uzavřel dohodu s výrobcem telefonů Motorola Inc o výrobě radiopřijímačů a bezdrátových telefonů, které budou zasílat obrázky a hlasy postaviček jako Mickey Mouse či Buzz Lightyear z filmu Toy Story. Uvedla to včera společnost Disney.

Jí dohoda pomůže proniknout na trh spotřební elektroniky, Motorole se otevře cesta k nejmladším uživatelům, dětem. Mezi prvními výrobky bude rozhlasový přijímač prodávaný spolu s dětským telefonem. Jeho rozsah bude kolem tří kilometrů a pro jeho vyzvánění budou použity zvuky spojené s Disneyho postavami. Firmy chtějí rádio s telefonem uvést na trh na podzim, a to ve Spojených státech a v Británii. V ostatních zemích světa budou

dostupné během příštího roku, napsala agentura Reuters.

PHILADELPHIA - Americký operátor WorldCom, který v neděli vyhlásil největší bankrot v historii, získal v pondělí souhlas soudu pro použití dvou miliard dolarů pro zachování provozu během reorganizace, která by v případě úspěchu mohla odstranit až 75 procent jeho dluhu.

Telekomunikační gigant s 85 000 zaměstnanci, který působí v 65 zemích světa, se chce vzpamatovat do jednoho roku trvání soudní ochrany před věřiteli. K tomu, aby mohl pokračovat v provozu, bude mít přístup ke dvěma miliardám dolarů v hotovosti z nesplácených úroků.

WorldCom na konci června překvapivě oznámil, že bude muset přepracovat účetnictví za posledních pět čtvrtletí, protože běžné výdaje v sumě 3,85 miliardy dolarů zaúčtoval jako kapitálové investice a místo vykázaného zisku tak měl ve skutečnosti ztrátu. Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) obvinila firmu z podvodu a klamání investorů a ze zakrytí celkové ztráty 1,22 miliardy dolarů.

Krach WorldComu, jehož celková aktiva dosahovala před vyhlášením bankrotu 107 miliard dolarů, překonala dosud největší úpadek energetického koncernu Enron, který měl před vyhlášením bankrotu na konci minulého roku aktiva 64 miliard USD. Oba tyto případy spolu s řadou dalších otřásly americkými akciovými trhy, které v posledních měsících téměř nepřetržitě klesají.

VARŠAVA - Polsko na 1. ledna příštího roku plánuje úplné uvolnění trhu hlasových služeb. Po loňském otevření meziměstských hovorů bude posledním krokem k plné liberalizaci vpuštění nezávislých operátorů rovněž do oblasti mezinárodních hovorů. V rozhovoru to uvedl mluvčí polského telekomunikačního úřadu Jacek Strzalkowski.

K působení na trhu meziměstských hovorů podle něj úřad vydal zatím celkem 12 licencí. "Ne všichni operátoři ale již zahájili svoji činnost," řekl. Všichni tito operátoři přitom od začátku příštího roku budou moci rozsah svých služeb rozšířit rovněž o mezinárodní spojení.

Poláci si po loňském 1. červenci, kdy polský telekomunikační úřad uvolnil oblast meziměstských hovorů pro první meziměstské operátory, poměrně rychle zvykli na nutnost při každém meziměstském hovoru vytáčet kromě směrovacího čísla rovněž předčíslí operátora, jehož služeb chtějí využít. Telekomunikační úřad tak očekává stejně bezproblémový přechod na podobný systém rovněž u mezistátních služeb.

Těžší než naučení klientů na nový systém vytáčení volaného čísla ale bylo překonání odporu dosud dominantní polské telekomunikační firmy TPSA proti konkurenci, připustil mluvčí telekomunikačního úřadu. "TPSA v obraně své pozice využila všechny zákonné prostředky, aby si zachovala svůj silný vliv," uvedl Strzalkowski.

Nové operátory tak čekala nemilá překvapení v podobě nemožnosti uzavření propojovacích smluv s TPSA a především dohod o vzájemném účtování provedených hovorů. Jeden z největších nezávislých operátorů NOM podobnou smlouvu získal až po řadě měsíců poskytování služeb. Jeho klienty, kteří do té doby volali prostřednictvím jeho předčíslí zcela zdarma, tak čekalo nemilé překvapení v podobě horentních účtů.

SAN ANTONIO - Společnost SBC Communications, která je americkou dvojkou na trhu místních telefonních hovorů, vykázala ve druhém čtvrtletí pokles zisku o zhruba 15 procent. Způsobily to nižší výdaje zákazníků a konkurence na trhu, uvedla včera společnost.

Čistý zisk SBC, která dominuje na trhu místních linek v oblasti amerického Středozápadu a Jihozápadu, klesl na 1,8 miliardy dolarů z 2,1 miliardy ve stejném loňském období. Bez započítání jednorázových položek dosáhl zisk 2,0 miliardy a 61 centů na akcii, což bylo dva centy nad průměrným odhadem analytiků.

Tržby včetně společného mobilního operátora Cingular Wireless se sesterskou BellSouth klesly na 13,1 miliardy z loňských 13,6 miliardy USD. Firma předpokládá, že negativní trendy v dohledné době přetrvají.

SBC byla podobně jako další místní operátoři, takzvaní Baby Bells, ale i operátoři dálkového spojení, zasažena slabou poptávkou po telekomunikačních službách a přesunem zákazníků k mobilním telefonům a internetovým službám. BellSouth v pondělí oznámila pokles čtvrtletního zisku a snížila odhad celoročního výsledku, což její akcie poslalo na pětileté minimum.

Firma SBC čeká celoroční zisk v rozsahu 2,26 až 2,35 dolaru na akcii. Analytici z Wall Street přitom podle výzkumné firmy Thomson First Call čekali v průměru zisk 2,36 USD. Akcie SBC klesly za poslední rok o 44 procent. To byl poněkud mírnější pokles než propad severoamerického indexu telekomunikací za posledních 12 měsíců o 61 procent.



NEW YORK - Americký telefonní a kabelový gigant AT&T utrpěl ve druhém čtvrtletí kvůli nákladům na odpis hodnoty některých aktiv čistou ztrátu 12,7 miliardy dolarů proti negativnímu výsledku 191 milionů USD ve stejném období loni. Bez jednorázových položek však ziskovost skupiny vzrostla téměř na dvojnásobek, uvedla včera společnost.

AT&T odepsal za poslední čtvrtletí goodwill, tedy rozdíl mezi tržní cenou a účetní hodnotou akvizice, a další položky v sumě 13,1 miliardy USD. Odpis podobně jako u dalších amerických firem souvisel se změnou účetních pravidel pro účtování a odepisování akvizic.

Bez mimořádných nákladů se AT&T zisk na akcii zvýšil na sedm centů z loňských čtyř centů. Tržby klesly o 6,2 procenta na 12,1 miliardy dolarů a společnost ve třetím čtvrtletí čeká ještě mírně hlubší tempo tohoto poklesu.

AT&T je podobně jako další operátoři dálkového spojení včetně americké dvojky WorldCom, která se v neděli uchýlila do bankrotové ochrany před věřiteli, pod tlakem přesycenosti trhu komunikačními kapacitami a slabé poptávky. Navíc musí tyto společnosti bojovat s rostoucí konkurencí regionálních operátorů místních hovorů, takzvaných Baby Bells.

Příjmy za služby obyvatelstvu AT&T v posledním čtvrtletí spadly o 21,8 procenta na 2,91 miliardy dolarů kvůli přesunu zákazníků k mobilním a internetovým operátorům. Firma však uvedla, že tempo tohoto přesunu se již začíná stabilizovat. Tržby od firem klesly o 3,8 procenta na 6,74 miliardy dolarů. Společnost sice zaznamenala růst na poli datových a internetových služeb, to však smazal pokles hlasových služeb. U kabelové divize AT&T Broadband, kterou chce AT&T prodat společnosti Comcast, se v důsledku poklesu počtu předplatitelů tržby snížily o 1,5 procenta.



MURRAY HILL - Čistá ztráta amerického výrobce telekomunikačních zařízení Lucent vzrostla ve třetím čtvrtletí finančního roku končícím v červnu na 7,91 miliardy dolarů ze 3,24 miliardy ve stejném období předchozího roku. Oznámila to včera firma a dodala, že kvůli pokračujícímu omezování výdajů telekomunikačních firem propustí dalších 7000 zaměstnanců.

Tržby společnosti, která vykázala ve čtvrtletí čistou ztrátu již podeváté za sebou, klesly meziročně na 2,95 miliardy z 5,37 miliardy dolarů. Firma již minulý měsíc varovala před tím, že její tržby ve třetím čtvrtletí klesnou o deset až 15 procent proti předchozím třem měsícům, kdy utržila 3,52 miliardy dolarů.

Společnost Lucent, která loni v lednu zahájila rozsáhlou restrukturalizaci, odmítla kvůli nejistotě na trhu poskytnout prognózu pro poslední fiskální čtvrtletí, ale potvrdila, že jejím cílem je vrátit se k zisku koncem příštího finančního roku. Od zahájení restrukturalizace firma snížila počet zaměstnanců o polovinu, prodala některé aktivity a přestala vyrábět i některé ztrátové produkty, napsala agentura Reuters.