TELeKONOM: Mezinárodní internet pro KPNQwest/GTS připojují Britové...

- České společnosti GTS a KPNQwest zprovoznily mezinárodní internetové připojení přes partnerské operátory v čele s divizí British Telecomu, společností BT Ignite. Vyplývá to z nedělní tiskové zprávy agentury Donath-Burson-Marsteller.

Nové velkokapacitní připojení tak poskytne zákazníkům firem GTS a KPNQwest v České republice jistotu plné konektivity do mezinárodní sítě Internet. Připojení má kapacitu 2x STM-4, tedy 1244 Mbps, a převyšuje potřeby všech českých zákazníků GTS a KPNQwest i v případě výpadku mezinárodní sítě, kterou spravuje nizozemská KPNQwest N.V. Tato firma totiž vyhlásila bankrot a její aktiva včetně páteřních sítí budou patrně rozprodána.

GTS a KPNQwest v České republice, které jsou na centrále provozně a finančně nezávislé, budou poskytovat svým zákazníkům i nadále veškeré služby v nezměněné kvalitě. Obě společnosti v květnu vytvořily jeden provozní celek a v ČR jsou největším alternativním operátorem poskytujícím komplexní nabídku hlasových, datových, internetových, operátorských a integrovaných služeb.

"Finanční ani technická situace mateřské KPNQwest N.V. nebude mít žádný přímý vliv na kvalitu služeb poskytovaných našim zákazníkům," prohlásil Milan Rusnák, generální ředitel GTS a KPNQwest v České republice. Společnosti GTS a KPNQwest v ČR, které patří mezi finančně nejúspěšnější firmy celé skupiny, oznámily společný zisk EBITDA za minulý rok ve výši 345 milionů korun. V prvním čtvrtletí letošního roku měly GTS a KPNQwest celkové tržby 614 milionů korun a EBITDA 111 milionů korun. Nárůst tržeb oproti stejnému období roku 2001 tak činí 22 procent.

NEW YORK - Konsorcium vedené společností Lehman Brothers Holdings Inc. se zajímá o koupi jmění bankrotující nizozemské telekomunikační společnosti KPNQwest ve východní Evropě. Informuje o tom list Wall Street Journal s odvoláním na zdroje blízké jednání.

Východoevropské jmění bylo ohodnoceno na 100 milionů eur, ovšem vzhledem k nejisté situaci KPNQwest může být jeho hodnota v současnosti mnohem nižší, napsal list. Mluvčí správce majetku KPNQwest se odmítl ke zprávě vyjádřit.

Společnost KPNQwest vyhlásila bankrot na konci května. Firma vznikla v roce 1998 jako společný podnik nizozemské KPN a Qwest Communications International. Správci majetku KPNQwest ve čtvrtek představili plán, který má udržet v provozu datovou síť firmy do konce tohoto měsíce a možná i v červenci. Zároveň ale požádali zákazníky, aby okamžitě zaplatili své účty. Pokud správci nezískají do pondělí dostatek peněz, budou muset provoz největší sítě z optických vláken v Evropě zastavit. Pokud bude provoz zajištěn, získají zákazníci dostatek času, aby mohli přejít k jiným firmám, napsala agentura Reuters.

KPNQwest v Evropě provozuje 25 000 kilometrů dlouhou síť optických kabelů s připojením v 60 evropských velkoměstech a 14 metropolitních sítí. V Česku je zastoupena firmou KPNQwest/GTS, která je největším tuzemským alternativním telekomunikačním operátorem.

VÍDEŇ - Telekom Austria koupí zpět od hlavní italské telekomunikační společnosti podíl v mobilním operátoru Mobilkom. Důvodem je rozhodnutí Telecomu Italia opustit rakouský telekomunikační trh. Dřívější státní monopol v Rakousku zaplatí za podíl 25 procent plus jedna akcie 690 milionů eur, a získá tak nad mobilním operátorem plnou kontrolu, píše se v pátečním prohlášení Telekomu Austria.

Transakce nepodléhá schválení antimonopolních orgánů a měla by být dovršena do konce tohoto měsíce. Telecom Italia získal dohodou také právo uskutečnit ve druhé polovině letošního roku veřejnou nabídku na 15 procent akcií Telekom Austria, což je polovina z podílu 29,8 procenta, který italská firma vlastní.

Telecom Italia by z dividend a prodeje rakouských aktiv v letošním roce mohl získat celkem až 1,376 miliardy eur. Telecom Italia, Telekom Austria a rakouská státní holdingová společnost ÖIAG, která má v Telekom Austria podíl 47,8 procenta, také pracují na plánu další privatizace ziskové rakouské firmy. V roce 2003 bude mít ÖIAG právo prodat ve veřejné nabídce pět procent akcií Telekom Austria, napsala agentura Reuters.

SOFIE - Bulharská společnost Globul, která je mobilní divizí největšího řeckého telekomunikačního operátora OTE, hodlá do začátku příštího roku téměř zdvojnásobit počet svých zákazníků. Oznámila to v pátek mluvčí firmy a dodala, že společnost plánuje v letošním roce investovat do rozšíření své sítě 100 milionů eur a v příštím 80 milionů eur.

Počet klientů divize stoupl od začátku dubna o více než 30 procent na současných 270 000 osob a na začátku příštího roku by měl dosáhnout 500 000 osob. Její mobilní síť v současnosti pokrývá 50 procent osmimilionové bulharské populace, koncem roku by však měla být dostupná již 70 procentům obyvatel.

Divize Globul zahájila provoz v září loňského roku poté, co mateřská firma OTE získala patnáctiletou licenci pro druhou síť GSM v Bulharsku za 135 milionů dolarů. Divize soupeří s operátory Mobiltel, jenž je vlastněn rakouským konsorciem, a Mobikom, v němž má podíl 49 procent britská firma Cable & Wireless.

Společnost OTE minulý měsíc oznámila, že nadále zvažuje podání nabídky na převzetí 65procentního podílu v bulharském státním telekomunikačním monopolu BTC. Kromě společnosti OTE naznačil o BTC zájem i turecký Turk Telekom. Podle bulharských představitelů patří mezi potenciální uchazeče rovněž China Telecom a maďarská telekomunikační společnost Matáv.

Privatizace firmy BTC, jejíž monopol v oblasti pevných linek vyprší v roce 2003, proběhne formou dvoukolové soutěže přístupné telekomunikačním firmám i finančním investorům. Vítěz soutěže získá rovněž opci na třetí licenci pro GSM, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Linka důvěry pražské organizace RIAPS má nové telefonní číslo. Lidé, kteří se dostali do vážných problémů a potřebují pomoc, se mohou 24 hodin denně obracet na pražský telefon 2258 0697. Celý den i noc je jim k dispozici také krizové centrum s číslem 2258 6768, řekla v pátek Marie Šusterová z informačního střediska Městského centra sociálních služeb.

Regionální institut ambulantní psychosociální služby RIAPS vznikl v roce 1991. Klientům poskytuje krátkodobé pobyty na lůžku i následnou ambulantní péči. V případně nutnosti pracovníci institutu zasáhnou i v místech, kde krize vznikla. RIAPS má také dva stacionáře s psychoterapeutickým programem.