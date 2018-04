TELeKONOM: Mezinárodní fúze, ráj špionů?

Na mezinárodním telekomunikačním trhu padají každý týden miliardové částky, jimiž si velké společnosti pojišťují, že se stanou ještě většími. Majetkových přesunů mezi telekomunikačními firmami je tolik, že už většinou ani nebudí velkou pozornost. Pokud ovšem ve hře není ještě něco více, jako například zabezpečení tajných obchodních a armádních informací.

Takový problém mají dnes Australané. Jejich druhého největšího mobilního operátora, Cable and Wireless Optus (CWO), hodlá převzít společnost Singapore Telecommunications (SingTel). Až do konce minulého týdne probíhaly přípravy na transakci ve výši 8,7 miliard amerických dolarů (34,5 miliard Kč) bez problémů. Pak ale spustil časovanou bombu australský televizní kanál Lateline. Odvysílal pořad, v němž se několik vojenských expertů nechalo slyšet, že prodej CWO může znamenat ohrožení australské bezpečnosti.

Podle Dese Balla z Austalian National University jsou singapurské tajné služby na australském území v posledních 20 letech aktivní. S ohledem na bezpečnostní zájem země neuváděl Ball detaily, tvrdil však, že v poslední době činnost singapurských špionů ještě posílila na úroveň dosud nebývalou. "Pokud (australská) vláda převzetí CWO povolí, dostanou singapurské tajné služby prakticky volný přístup k obrovskému množství chráněných informací," řekl Ball.

Singapurští špioni se činí

Přístup k satelitnímu systému, jejž bude druhý největší australský mobilní operátor používat, by podle Balla znamenal zároveň přístup k informacím ze zákulisí obchodních a armádních jednání. "To by komukoli umožnilo tyto informace zneužívat především za účelem prosazování vlastních obchodních zájmů," říká Ball.

Ballův kolega Ross Cabbage zase varoval před rostoucí aktivitou singapurské rozvědky na australském území. "To není ojedinělý případ, o nichž za posledních dvacet let víme," říká Cabbage. "V posledních měsících jde o nárůst v desítkách procent."

Australský ministr obrany Peter Reith se odmítl k problému zabezpečení informací vyjádřit; uvedl pouze, že je spokojen s úrovní bezpečnostních záruk, které australským úřadům SingTel nabídl. Zároveň odmítl potvrdit či vyvrátit názory obou zmíněných akademiků na téma přítomnosti singapurských špionů ve své zemi. "Je snad pochopitelné, že nekomentujeme mnoho věcí, které se týkají výzvědných služeb a o nichž se píše v tisku," prohlásil.

Není partner jako partner

SingTelu dal zájem o převzetí společnosti Cable and Wireless poprvé najevo v březnu; australská vláda ještě prodej definitivně neschválila. Analytici se obávají především toho, že singapurská vláda bude mít přístup k satelitu v ceně 255 milionů amerických dolarů, který má společný podnik CWO a australské armády uvést do provozu napřesrok a kterého bude využívat řada soukromých a státních subjektů.

Ironií je, že australská vláda považuje Singapur za svého klíčového obchodního partnera a potenciálního vojenského spojence (s nímž v současnosti jedná o zavedení bezcelního obchodního režimu).