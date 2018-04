TELeKONOM: Merrill Lynch snížil rating Českého Telecomu...

PRAHA - Investiční banka Merrill Lynch zhoršila své doporučení investorům ohledně akcií Českého Telecomu na neutrální postoj z dosavadního doporučení "akumulovat". Svůj krok Merrill zdůvodnila podle dnešní zprávy agentury Reuters

nižšími odhady zisku Telecomu a obavami z důsledků privatizace.

Analytici Tom Chadwick a Stephen Pettyfer ve zprávě banky odhadli cílovou 12měsíční cenu akcií Českého Telecomu na 350 korun. Telecom včera na pražské burze oslabil o téměř šest procent na 322 korun. "Nyní se domníváme, že Český Telecom bude ve své současné podobě bojovat o to, aby před rokem 2006 dosahoval vůbec nějakého růstu," uvedli analytici Merrill Lynch. Dodali, že společnost se bude muset vyrovnávat s pomalejším růstem klientů mobilní sítě, rostoucím tlakem na ziskové marže a růstem amortizačních nákladů.

Česká vláda prodává svých 51 procent akcií Telecomu. V prvním kole tendru vybrala vládní komise sedm zájemců, kteří postoupili do dalšího kola. Vítěz tendru by měl být znám do konce března.

PRAHA - Vláda údajně neporušila zákon o zadávání veřejných zakázek, když loni Českému Telecomu přidělila bez výběrového řízení zakázku na poskytování komunikační infrastruktury pro veřejnou správu. Vyplývá to ze stanoviska, které telekomunikační společnost GTS obdržela od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Firma proti rozhodnutí vlády podala podnět u antimonopolního úřadu. Úřad dospěl k názoru, že jde o "specializovanou zakázku, jejíž plnění v plném rozsahu a v požadovaném čase může reálně naplnit pouze jeden subjekt". Vláda se loni v březnu rozhodla, že se zakázkou, jejíž objem se pohybuje v řádu miliard korun ročně, osloví pouze Český Telecom a kvůli nutnosti proces co nejvíce urychlit nevypíše výběrové řízení. Ostatní telekomunikační operátoři s tím nesouhlasili.

"Ani GTS, ani jinému zájemci nedala vláda šanci prokázat schopnost takovou specializovanou zakázku naplnit," uvedl marketingový ředitel GTS David Duroň. GTS Czech je jedním z tuzemských alternativních telekomunikačních operátorů.

LONDÝN - Společnost British Telecom ve třetím čtvrtletí finančního roku, které skončilo v prosinci, hospodařila se ziskem před zahrnutím mimořádných položek 381 milionů liber (539 milionů dolarů) ve srovnání s 326 miliony ve stejném období roku 2000. Oznámila to včera firma a dodala, že její dluh klesl o 2,9 miliardy liber na 13,6 miliardy.

Zisk tak překonal očekávání analytiků, kteří jej odhadovali v průměru na 330 milionů eur. Tržby společnosti se přiblížily předpokládaným 5,066 miliardy liber. Společnost minulý měsíc oznámila, že propustí ze své maloobchodní divize 13 000 zaměstnanců v rámci dříve ohlášených opatření na snížení nákladů o 850 milionů liber (1,2 miliardy dolarů) v příštích třech letech, napsala agentura Reuters.



LONDÝN - Anglo-nizozemská skupina CMG Plc získala od firmy Hutchison kontrakt na dodávky software pro další generaci mobilních telefonů. Ty budou schopny posílat obrazové zprávy, audio i video klipy, uvedla včera CMG.

Pětiletá dohoda je pro software CMG k přenosu multimédií třetím vítězstvím za sebou. Předchozí kontrakty uzavřela CMG s norským Telenorem a švédskou firmou Telia.

Hutchison použije software CMG v Británii, Itálii, Švédsku, Austrálii a Hongkongu. V těchto zemích má firma licence pro třetí generaci mobilů. Analytici odhadují, že dohoda firmě ročně přinese tržby 20 až 30 milionů liber (až 42 milionů dolarů).

Vedení CMG uvedlo, že by zasílání zpráv další generace mělo firmě zvyšovat tržby od druhé poloviny roku. O trh mobilních telefonů třetí generace projevují zájem

výrobci techniky. Švédský Ericsson uzavřel minulý týden dohodu s francouzskou firmou Vodafone, finská Nokia se Sonerou a americká Comverse bude zásobovat španělskou síť Xfera a švédskou Europolitan, dodala agentura Reuters.



CLINTON (USA) - Americká telekomunikační a datová společnost WorldCom Inc. vykázala v loňském posledním čtvrtletí nižší zisk ze svých jádrových datových aktivit. Firma ve včerejším sdělení rovněž zhoršila výhled pro letošní rok pod tlakem ostré konkurence a snížených výdajů firemních klientů do technologického vybavení.

Zisk datové a internetové divize WorldCom Group bez zahrnutí mimořádných položek klesl na 384 milionů z 585 milionů USD ve stejném období předchozího roku. Zisk na akcii klesl o sedm centů na 13 centů na akcii a byl tak na dolním konci odhadů analytiků.

Tržby WorldCom Group se zvýšily o sedm procent na 5,3 miliardy USD. Společnost předpokládá, že tržby této divize letos porostou zhruba pětiprocentním tempem místo původně odhadovaných zhruba deseti procent a zisk by se měl pohybovat kolem 75 centů na akcii místo 95 centů dosud odhadovaných analytiky.

Telefonní divize MCI Group, která je v USA druhým největším operátorem dálkového spojení po AT&T, utrpěla za poslední loňské čtvrtletí ztrátu 89 milionů USD ve srovnání s předchozím ziskem 125 milionu USD. Tržby MCI klesly o 16 procent na 3,2 miliardy USD.

Souhrnný čistý zisk WorldCom klesl na 258 milionů USD ze 725 milionů USD před rokem. Tržby celé společnosti se snížily na 8,5 miliardy z předešlých 9,6 miliardy USD.

PRAHA - Počet akcií telekomunikační firmy Český Telecom se od 22. února na burze zvýší o 37 procent. Po zvýšení se bude na burze obchodovat přes 322 milionů akcií Telecomu o jmenovité hodnotě 100 korun, uvádí webová stránka

burzy. Telecom je již nyní největším podnikem na burzovním trhu.

Zvýšení objemu emise umožnilo loňské zrušení omezené převoditelnosti, ke kterému Telecom přikročil kvůli privatizaci. Objem emise Telecomu naroste o 86,96 milionu akcií na majitele, vedených původně na jméno, které tvoří asi 27 procent základního kapitálu. Akcie vlastní strategický partner konsorcium TelSource a Fond národního majetku. Oba vlastníci plánují své podíly prodat.

TALLINN - Estonská telekomunikační společnost Eesti Telekom v loňském roce snížila čistý zisk o 30 procent na 787 milionů estonských korun (44 milionů dolarů) z 1,12 miliardy EEK v roce 2000. Zisk tak nedosáhl očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 898 milionů estonských korun.

Zisk divize pro pevné telefonní linky klesl dokonce o 88 procent poté, co byl tento trh na začátku loňského roku liberalizován. Hlavním zdrojem příjmů se loni stala mobilní divize EMT, jejíž zisk vzrostl meziročně o 13 procent. Společnost rovněž uvedla, že do konce letošního roku očekává zvýšení podílu mobilních telefonů na celkovém počtu obyvatel na 58 až 60 procent ze současných 52 procent. Tržní

podíl divize EMT by měl na konci tohoto roku činit 54 procent. Investice firmy, k jejímž hlavním akcionářům patří stát, finská společnost Sonera a švédská firma Telia, by měly v letošním roce zůstat na loňské úrovni 969 milionů estonských

korun (54,16 milionu dolarů), napsala agentura Reuters.