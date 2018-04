TELeKONOM: Majitelé rozprodávají České radiokomunikace...

- Akcionáři Českých radiokomunikací budou 8. dubna na mimořádné valné hromadě rozhodovat o snížení základního jmění společnosti z 3,09 miliardy korun na 30,9 milionu Kč. Valná hromada bude rovněž rozhodovat o prodeji podílů v dceřiných společnostech RadioMobil a Contactel a prodeji hlavní obchodní činnosti ČRa. Vyplývá to z pozvánky na valnou hromadu.

Akcionáři za hodnotu 99 Kč z každé 100korunové akcie po snížení jmění získají akcie dceřiné společnosti České radiokomunikace Limited se sídlem na Kajmanských ostrovech. Na tu mají ČRa převést svůj podíl 39,2 procenta v mobilním operátoru RadioMobil, který pak hodlají prodat.

Akcionáři mají rovněž rozhodovat o naložení s případným výnosem z rozprodeje majetku a včasném podávání informací o restrukturalizaci všem vlastníkům cenných papírů.

Majoritním vlastníkem ČRa je konsorcium Deutsche Bank a TDC pod názvem Bivideon. Ten získal v ČRa kontrolu loni na podzim, kdy koupil od státu 51,19 procenta akcií za 6,8 miliardy korun a nyní s bývalým 20,8procentním podílem TDC ovládá 72 procent společnosti. Letos v lednu konsorcium oznámilo záměr rozprodat nejprve podíly v RadioMobilu a Contactelu a poté i zbytek společnosti. O prodeji firmy jednalo začátkem roku nejméně pěti investorů.

Podle analytika České spořitelny Libora Vinkláta se velmi zvyšuje nejistota, co se stane s akciemi ČRa na Kajmanských ostrovech, které nebudou veřejně obchodovatelné. "Akcie pražské společnosti České radiokomunikace ztratí přesunem RadioMobilu velkou část své hodnoty, i když někteří domácí spekulanti budou asi dále nakupovat. Celkově bych čekal pokles ceny akcií," uvedl.

Obchodovatelná přestane být podle očekávání Petra Švarce z Atlantik FT během několika měsíců i mateřská společnost a drobní akcionáři obdrží zatím blíže nespecifikovatelnou hotovostní výplatu. Z programu hromady však podle něj není zřejmé, jaká bude výsledná podoba skupiny ČRa, ani jak rychle celý proces proběhne. Švarc očekává, že o jednotlivé části ČRa bude mezi investory zájem. "Jenom není zřejmé, do jaké míry z toho budou profitovat akcionáři ČRa," dodal.

Většinovým vlastníkem RadioMobilu je přes konsorcium CMobil Deutsche Telekom. Zbývající poloviční podíl v Contactelu vlastníTDC.

ČRa jsou dominantní firmou na trhu šíření rozhlasového a televizního signálu. Firma rovněž provozuje radioreléovou a optickou telekomunikační páteřní síť.

Akcie na oznámení konání hromady reagovaly poklesem o čtyři procenta na 402 Kč, když bezprostředně oslabily až o osm procent.

PRAHA - Během posledního březnového týdne budou muset uchazeči o koupi majority v Českém Telecomu předložit poradci privatizace J.P. Morgan své závazné nabídky. Rozhodl o tom v pátek koordinační výbor pro privatizaci firmy, řekla mluvčí FNM Jana Víšková s tím, že vláda by měla výsledek tendru projednat v první dubnové dekádě.

Ve hře o Telecom je sedm uchazečů z osmi, kteří předložili předběžné nabídky. Jednoho výběrová komise vyřadila. Jména uchazečů, kterými mohou být telekomunikační firmy nebo jejich konsorcia s finančními investory, všichni účastníci privatizace tají.

Stát vlastní v Telecomu 51,1 procenta akcií, ty prodává společně s konsorciem TelSource (KPN a Swisscom), které v české telekomunikační firmě drží 27 procent. O Telecom se podle nepotvrzených informací mimo jiné ucházejí telekomunikační firmy Deutsche Telekom a dceřiná společnost France Télécomu Orange či Swisscom, který je ale zároveň členem prodávajícího TelSource.

Podle informací tisku se o Telecom zajímají také finanční investoři jako Deutsche Bank, Warburg Pincus s britskými finančními partnery Doughty Hanson a Apax Partners, a společnosti CVS Capital Partners a Spectrum Equity. Zájem údajně mají i americké investiční společnosti Shamrock Holdings a Texas PacificGroup.

Prodejní cena by se podle představ vlády měla pohybovat okolo 80 miliard Kč. Podle generálního ředitele firmy Přemysla Klímy však bude vzhledem k situaci na trhu zřejmě nižší.

PAŘÍŽ - Francouzský mediální gigant Vivendi Universal prodá 49 procent polské telekomunikační skupiny Elektrim Telekomunikacja (ET) skupině investorů, kterou vede Citigroup Investments.

Vivendi to uvedla v zprávě bez finančních podmínek prodeje. Smlouvu o prodeji firmy dojednají a podepíší během dvou měsíců. ET je společný podnik polského koncernu Elektrim a francouzské firmy. Celkem Vivendi drží 51 procent ET, prodává však minoritu.

Skupina ET vlastní 51 procent PTC, největšího východoevropského provozovatele mobilních telekomunikačních služeb. Zbytek PTC patří přímo či nepřímo německé společnosti Deutsche Telekom, napsala agentura Reuters.

NEW YORK - Šéfové amerického telekomunikačního operátora Sprint splakali nad výdělkem, protože cena akcií jejich firmy se propadla.

Předseda představenstva Bill Esrey a prezident (a zároveň výkonný ředitel firmy) Ron LeMay totiž loni dostali jako součást svých manažerských smluv opci na koupi akcií v celkové hodnotě 350 milionů dolarů. Od té doby však cena akcií Sprintu poklesla ze zhruba 25 dolarů na přibližně 10 dolarů.

Pokud by akcie Sprintu stoupaly o 10 procent ročně, jak se v době uzavírání kontraktů předpokládalo, získal by Esrey 189 milionů a LeMay 161 milionů. Solidní sumičky by přitom oběma přinesl i jakýkoli skromnější nárůst ceny akcií.