TELeKONOM: Lidé si musejí dávat pozor na falešné kupony Go a Twist...

PRAHA - V České republice se objevily falešné dobíjecí telefonní kupony Twist a GO mobilních operátorů T-Mobile a Eurotel. Karty vypadají jako nepoužité a od pravých se dají jen velmi obtížně rozeznat. Informovala o tom Česká televize.

Zákazník padělek odhalí teprve v okamžiku, kdy kupon rozbalí z ochranné folie. Stírací místo na kuponu je totiž u falešných přelepeno papírovým proužkem. Takto upravené kupony se podle televize objevily koncem roku v prodejně na Zahradním městě v Praze a rovněž v Pardubicích.

Podle mobilních operátorů nejsou falešné kupony příliš časté. "Měsíčně se jedná o jednotky případů ve srovnání s desítkami milionů prodaných kuponů," řekl televizi mluvčí T-Mobile Jiří Hájek. Podle mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše společnost loni odhalila pouze tři kupony z několika milionů.

Televize upozornila, že reklamace falešných kuponů je značně problematická, vyplatí se proto kupon zkontrolovat přímo v prodejně.

LONDÝN - Britský mobilní gigant Vodafone Group Plc hodlá nabídnout za zbývající podíly v divizích ve Švédsku, Nizozemsku a Portugalsku více než dvě miliardy eur. Tento krok má posílit pozici firmy na evropském mobilním trhu, uvádí se v prohlášení společnosti.

Nabídka Vodafone, která je největším mobilním operátorem v Evropě, se týká švédské firmy Europolitan, nizozemské Libertel a portugalské Telecel. Za akcii Europolitan nabízí britská spoelčnost 45 švédských korun, za Libertel 11 eur a za Telecel 8,5 eura za akcii. Akcie všech tří firem reagovaly na nabídku růstem.

Generální ředitel Vodafone Chris Gent loni slíbil, že firma nebude investovat v nových zemích a zaměří se na zvýšení svého podílu v současných divizích. Na konci listopadu společnost zvýšila podíl v řeckém Panafonu na 63 procent. Neúspěšně však skončila její nabídka na úplné ovládnutí francouzského operátora Cegetel. Vodafone zatím neplánuje další zvýšení podílu v Panafonu nebo v Japan Telecom, napsala agentura Reuters.

V prvním pololetí fiskálního roku do konce září vzrostl zisk Vodafone před úroky, zdaněním a odpisy o 30 procent na 6,203 miliardy liber (9,9 miliardy dolarů). Firma má divize ve 28 zemích světa a počet jejích klientů dosáhl na konci loňského září 107,5 milionu.

PEKING - Klienti dominantního čínského mobilního operátora China Mobile Communications Group poslali v minulém roce téměř 80 miliard krátkých textových zpráv. To je pětkrát více než v roce 2001, kdy zákazníci poslali 15,9 miliardy textových zpráv SMS. Silný růst čeká firma i letos, uvedl v rozhovoru pro agenturu Reuters náměstek ředitele pro datové služby Čang Po-chan.

Textové zprávy se díky své popularitě staly důležitým zdrojem příjmů pro mobilní operátory a podpořily také domácí internetové portály. Ty ve snaze nalézt nové cesty ke zvýšení příjmů v době, kdy klesá zájem o reklamu, nabízejí na webových stránkách možnost zaslání vtipů, obrázků či vyzváněcích tónů.

China Mobile čeká v tomto roce další výrazné zlepšení zisku. Počítá také s expanzí zasílání multimediálních zpráv, takzvaných MMS. Službu zasílání MMS představila firma loni v říjnu.

Příjmy ze zasílání textových zpráv dvou největších mobilních operátorů v zemi, China Mobile a China United Telecommunications Corporation, v roce 2001 činily dvě miliardy jüanů (241,7 milionu USD). Údaje za rok 2002 nejsou zatím k dispozici. Posílání SMS je oblíbené zvláště kvůli jejich ceně. Jedna zpráva stojí pouze 0,1 jüanu (0,121 USD). Minuta hovoru stojí u předplacených karet 0,6 jüanu a u smluvních zákazníků 0,4 jüanu. Zaslaní MMS však stojí 0,9 jüanu. V období reklamní akce spojené se zavedením této služby cena za MMS činila 0,6 jüanu, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Počet uživatelů mobilních telefonů ve střední a východní Evropě na rozdíl od nasyceného západu Evropy dále prudce roste. Silný růst pokračuje i v České republice a Slovinsku, a to přesto, že tyto dvě země již v počtu mobilů v poměru k populaci průměr západní Evropy překonávají, uvedl britský týdeník The Economist.

Údaje časopisu Global Mobile za třetí loňské čtvrtletí ukázaly, že na špici střední a východní Evropy je Slovinsko s více než 80 mobilními telefony na 100 obyvatel. Hned za ním je Česko s necelými 80 procenty a až za ním je průměr západní Evropy. Maďarsko jako východoevropská trojka má již jen asi 60 mobilních přístrojů na 100 lidí.

Pozoruhodné je tempo přibývání nových uživatelů mobilních telefonů, které zdaleka předstihuje loňských sedm procent v západní Evropě. Česká republika se mohla pochlubit ve třetím čtvrtletí minulého roku meziročním růstem počtu uživatelů o 37 procent, Maďarsko o 48 procent a nejnasycenější Slovinsko ještě o 14 procent. Nejrychleji roste počet uživatelů mobilů v Rusku, Albánii a Bělorusku, kde přesahuje 100 procent a v Bělorusku dokonce 200 procent za rok. V Rusku je však penetrace mobilních telefonů kvůli velkému počtu obyvatel a koncentraci předplatitelů mobilů kolem velkých měst jen desetiprocentní. Zato v Moskvě stupeň nasycení trhu dosahuje asi 50 procent, což je zhruba stejně jako v USA.

LONDÝN - Ratingová agentura Moody's snížila hodnocení spolehlivosti úvěrových závazků německé Deutsche Telekom o dva stupně na Baa3 z Baa1, pouhý jeden stupeň nad podřadnou kategorii "junk". Kurzy dluhopisů a akcií dominantního německého operátora reagovaly na tento krok prudkým poklesem.

Moody's nyní hodnotí závazky Telekomu dvě příčky pod ratingem konkurenčních agentur Standard & Poor's a Fitch. Svůj krok zdůvodnila obavou z toho, že společnost nesplní cíle snižování dluhu, vytyčené teprve před necelými dvěma měsíci.

Analytici čekali snížení ratingu Telekomu jen o jeden stupeň a někteří označili krok Moody's za příliš tvrdý. "Deutsche Telekom se zřetelně snaží řešit zadluženost a nový generální ředitel prokázal větší cit pro realitu než jeho předchůdce. Je to tak trochu políček do tváře," řekl agentuře Reuters jeden nejmenovaný analytik.

Do čela Telekomu za Rona Sommera nastoupil v polovině listopadu Kai-Uwe Ricke s již vypracovaným plánem snižování dluhu. Ten má podle představ firmy klesnout do konce tohoto roku s pomocí prodeje majetku a snižování nákladů a pohybovat se mezi 49,5 miliardy až 52,3 miliardy eur.

"Jsme rozhodnutím Moody's zklamáni," řekl mluvčí telekomu Ulrich Lissek. "Udělali jsme v minulém čtvrtletí značný pokrok a jsme zklamáni, že to Moody's neoceňuje," dodal mluvčí.

Akcie Deutsche Telekom klesly až o čtyři procenta pod 13 eur, později však oživily a ztrácely jen jedno procento. Evropský index telekomunikací však o jedno procento rostl. Výrazně oslabily i kurzy obligací firmy.

Moody's odhaduje čistou zadluženost telekomu v závěru roku 2002 na zhruba 66 miliard eur. Podle agentury nebude podnik schopen snížit letos dluh pod 56 miliard eur. Firma má však pro příští rok a půl dostatek likvidity k pokrytí dlužních závazků, doplnila Moody's.

BUDAPEŠŤ - Maďarská telekomunikační společnost Matáv v letošním roce zvýší ceny regulovaných služeb v průměru o dvě procenta. Ještě více však vzroste cena předplatného služeb, a to v průměru o 4,3 procenta. Ve snaze upravit jednotlivé tarify Matáv sníží ceny volání do zahraničí. Levnější však nebude volání do všech zemí světa, ale jen do 28, mimo jiné i do Spojených států. Volání tam zlevní o 18 až 42 procent.

Matáv je provozovatelem sítě pevných telefonních linek a jeho většinovým majitelem je německá společnost Deutsche Telekom. Ta například v České republice prostřednictvím firmy T-Mobile ovládá společnost RadioMobil.