TELeKONOM: Lidé odcházejí od Českého Telecomu...

PRAHA - Českému Telecomu se ani přes přechodné snížení poplatku za zřízení telefonní linky o 60 procent nedaří zastavit úbytek zákazníků. Nabídku od května do listopadu využilo 40.000 lidí, za první tři čtvrtletí však počet klientů firmy poklesl o více než 60 000 na 3,6 milionu. "Přesto byl ohlas akce velmi pozitivní a výsledek předčil naše očekávání," řekl mluvčí Vladan Crha.

Zatímco průměrný čistý měsíční úbytek zákazníků firmy se za poslední rok pohyboval kolem 7700 klientů, telefonní stanici si v rámci akce pořídilo okolo 3300 zákazníků měsíčně.

Telecom od května do konce roku láká nové zákazníky na zřízení telefonní linky za poplatek 1500 korun namísto běžných 3500 Kč. Musí však uzavřít smlouvu o používání služeb firmy na dva roky. Ke zřízení linky Telecom nabízí i zlevněné telefonní přístroje. Novou linku si většinou pořizují lukrativnější zákazníci, kteří měsíčně provolají více než je průměr, dodal mluvčí.

Při výběru cenového programu ke zvýhodněné lince si 35 procent domácností vybralo program pro internetové připojení Home Internet a 60 procent některý z nových programů s volnými minutami pod názvem Telefon.

Většina zákazníků od Telecomu odchází k mobilním operátorům. Ti měli koncem září přes 9,1 milionu klientů a letos získali kolem půl milionu nových uživatelů.

BRNO - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podezřívá Český Telecom z možného zneužití dominantního postavení na trhu. Zahájil proto s firmou správní řízení. Podle úřadu cenová politika Českého Telecomu ohrožuje konkurenci na telekomunikačním trhu. Kristián Chalupa z tiskového odboru ÚOHS řekl, že úřad řízení zahájil z vlastního podnětu. Firma podezření odmítá.

Měsíční paušál Českého Telecomu je spojen s volnými minutami. Podle názoru úřadu by právě kvůli tomu mohla vzniknout bariéra pro rozvoj konkurence v oblasti telekomunikací. Konkurenční společnost eTel včera ve své tiskové zprávě uvedla, že zákazníkům tento fakt zabraňuje zvolit si rozumnou alternativu a část trhu o objemu 3,9 miliardy korun je tak chráněna před volným tržním prostředím.

Český Telecom všechna podezření odmítá. "Považujeme to za bezpředmětné, protože nabízíme domácnostem i podnikům programy Zero, které volné minuty neobsahují," prohlásil mluvčí podniku Vladan Crha.

Ze sdělení společnosti eTel vyplývá, že úřad zahájil správní řízení 13. listopadu. Ředitel firmy Stefan Lager toto rozhodnutí přivítal a označil je za významný krok při vytváření konkurence na českém telekomunikačním trhu. Lager si zároveň postěžoval i na vysoké tarify, které Telecom účtuje alternativním operátorům za spojení hovoru z jeho sítí. Propojovací poplatek za místní hovory je podle něj v České republice více než dvakrát vyšší, než je průměr v zemích Evropské unie.

Společnost eTel se zaměřuje na středoevropský region, jmenovitě na Rakousko, Maďarsko, Česko, Polsko a Slovensko. Český Telecom loni vykázal zisk 4,3 miliardy korun. Konsolidované výnosy firmy podle mezinárodních účetních standardů klesly o pět procent na 52,9 miliardy korun.

Český Telecom patří k firmám, o něž se ÚOHS zajímá poměrně často. Letos na jaře dostala společnost pokutu 23 milionů korun za loňskou nabídku rychlého přístupu na internet ADSL, což byla jedna z největších pokut, co kdy ÚOHS udělil. Podle úřadu tehdy firma svou nabídkou IOL Platinum omezila konkurenci. Společnost proti rozhodnutí podala rozklad.

Letos v listopadu dostal Telecom například pokutu 6,5 milionu korun za nepovolené dohody o cenách telefonních karet. Společnost distributorům určovala v letech 2001 a 2002 maloobchodní ceny za prodej předplacených karet X, což úřad posuzuje jako jeden ze závažných deliktů. Antimonopolní úřad již společnost za tento přestupek pokutoval, firma však proti rozhodnutí podala rozklad. Ve druhostupňovém řízení předseda ÚOHS původní sankci snížil o jeden milion korun. Uznal tak námitku, že se nejednalo o opakované jednání, jak bylo v dřívějším rozhodnutí uvedeno.

V odvolacím řízení byla v říjnu otvrzena pokuta dva miliony korun za zneužití dominantního postavení společnosti. Český Telecom odmítl v lednu 1999 uzavřít dohodu se společností Dattel o poskytování poměrné části příjmů z internetového volání mezi jejich sítěmi.

PRAHA - Konsorcium TelSource obdrželo nabídky na akcie Českého Telecomu v rozmezí od 250,57 do 257 korun za akcii. Řekl to včera agentuře Reuters zdroj obeznámený s touto transakcí a dodal, že cena dosud nebyla stanovena.

Mluvčí konsorcia TelSource Joe Cook včera uvedl, že poptávka po akciích Českého Telecomu z 27procentního podílu konsorcia převýšila nabídku. "Mohu potvrdit, že poptávka převýšila nabídku. Zažili jsme velmi silné ráno," řekl Cook. Předpokládanou dobu ukončení úpisu však neuvedl.

Cena by měla být oznámena v pátek a podle odhadů analytiků by se měla pohybovat mezi 240 a 250 Kč. Poté TelSource akcie prodá těm investorům, jejichž nabídky byly stejné nebo vyšší. Hodnota podílu TelSource se podle ceny na burze pohybuje kolem 22 miliard Kč. Majoritním vlastníkem Telecomu je s 51 procenty stát, který chce svůj podíl prodat do konce roku 2005. O harmonogramu a způsobu prodeje vláda dosud nerozhodla.

TelSource tvořené firmami KPN a Swisscom získalo podíl v Telecomu v roce 1995 za 1,32 miliardy dolarů a dalších 131 milionů USD ve formě vložených služeb. Konsorcium mělo ve firmě statut strategického partnera, který měl významný vliv na provozní činnost firmy a v budoucnu měl ovládnout většinu Telecomu. Od roku 2001 působilo jako běžný menšinový akcionář, který však jednal ve shodě s FNM.

PRAHA - Český Telecom chce ke konci roku uzavřít agenturu M.I.A., která poskytuje služby týkající se reklamy a marketingu na internetu. Všichni zaměstnanci již dostali výpověď, uvedl včera server Euro OnLine s odvoláním na mluvčího Telecomu Vladan Crha.

"Mohu potvrdit, že ke konci roku utlumíme činnost našeho mediálního zastupitelství. Ubezpečuji, že M.I.A. dostojí všem smluvním závazkům," řekl Euru Crha. Euro uvádí, že Telecom koupil agenturu M.I.A. v únoru 2000 a nikdy se mu ji nepodařilo vymanit ze ztrát. Loňské hospodaření uzavřela s více než 11milionovou ztrátou.