TELeKONOM: Lidé nechtějí nové tarify Českého Telecomu...

PRAHA - Název nových tarifů Českého Telecomu Zero (nula) předznamenal míru zákaznického zájmu o tyto cenové programy bez volných minut. Mezi zákazníky je o ně minimální zájem. Firma tarify zavedla od 1. července, aby je mohli využívat zájemci o službu volba operátora, ale dosud o ně podle informací ČTK požádalo jen několik desítek lidí. "Ve srovnání s ostatními cenovými programy je o Home Zero výrazně nižší zájem. Přesné statistiky budeme ale mít nejdříve měsíc od zavedení," uvedl mluvčí firmy Vladan Crha.

Podle Crhy může být důvodem nízkého zájmu opatrná strategie alternativních operátorů, kteří mají klienty Telecomu přimět k využívání služeb konkurence. Cenové programy Zero jako jediné v nabídce Telecomu neobsahují kredit, který zákazníci mohou bezplatně provolat v rámci měsíčního paušálu. U programu s kreditem totiž nevěděli, kdy jsou bezplatné hovory vyčerpány a vyplatí se jim přechod ke konkurenci. Zavedení programů bez kreditu nařídil Český

telekomunikační úřad. Za program Home Zero klienti zaplatí paušál 279 Kč měsíčně, tedy jen o 20 Kč méně než za standardní tarif, který obsahuje 90 Kč hovorného zdarma.

Volba operátora pomocí vytočení číselné předvolby umožňuje od začátku července zákazníkům Telecomu volat levněji přes síť konkurence. Zákazníci pak platí Telecomu pouze měsíční paušál a hovorné hradí alternativním operátorům, se kterými uzavřou smlouvu. Z alternativních operátorů však službu nabídl pouze Aliatel, který však dosud zaznamenal pouze zvýšený zájem o informace na své infolince. "Od 1. do 7. července jsme ve svém zákaznickém centru přijali na 800 telefonátů, což je o 60 procent více než ve stejném období minulý měsíc," uvedla mluvčí firmy

Petra Kopecká.

Vedle Aliatelu má již smlouvu s Telecomem o volbě operátora podepsánu společnost Tele2 a předběžně i Contactel. Telecom dále jedná s dalšími šesti firmami, například eTelem, Czech On Line či firmou KPNQwest/GTS.

CHICAGO - Američtí federální prokurátoři začali vyšetřovat nespecifikovaný trestný čin u operátora místních telefonních hovorů Qwest Communications International. Akcie Qwest po sdělení firmy zažily hluboký propad. O zahájení vyšetřování firmu uvědomil v úterý úřad federálního prokurátora v Denveru. O důvodu vyšetřování úřad firmu neinformoval a mluvčí Qwest odmítl agentuře Reuters říci, zda vyšetřovatelé požádali o vydání firemních dokumentů. Řekl jen, že společnost s úřady plně spolupracuje.

Povahu a rozsah vyšetřování odmítl komentovat i mluvčí federální prokuratury. O kriminální vyšetřování ve firmě Qwest informoval na základě sdělení ministerstva spravedlnosti již minulý týden list Wall Street Journal. Akcie Qwest dnes spadly o 41 procent. Od skandálu s WorldCom jejich kurs ztratil již téměř 60 procent.

Oznámení firmy zasadilo další ránu telekomunikačnímu sektoru, stíhanému v poslední době velkými pohromami. Věrohodnost odvětví utrpěla nejvíce minulý měsíc, když společnost WorldCom odhalila před veřejností účetní nesrovnalosti v rozsahu téměř čtyř miliard dolarů. "Dokud toto období nepřejde, bude za viníka považován

téměř každý," řekl k tomu prezident investiční firmy Northstar Group Henry Asher.

Čtvrtý největší americký operátor místních linek je pod tlakem několik měsíců kvůli problémům s finanční hotovostí a

dluhu asi 26 miliard dolarů. Ratingové agentury srazily hodnocení firmy na podřadnou úroveň a americká burzovní komise vyšetřuje účetnictví firmy.

V polovině června Qwest odvolal výkonného šéfa Josepha Nacchia a nahradil jej Dickem Notebaertem, dosavadním generálním ředitelem výrobce telekomunikačních zařízení Tellabs a dřívějším šéfem místního operátora Ameritech, sloučeného v roce 1999 s SBC Communications.

Qwest je dalším případem, kdy vláda začala vyšetřovat americké firmy. Mezi dalšími takovými případy jsou Enron,

WorldCom, Global Crossing a Kmart. Prezident George Bush v úterý vystoupil s návrhy na zpřísnění trestních sankcí za firemní podvody a dalších kroků, které by vrátily investorům důvěru v chování firem.NEW YORK - VoiceStream Wireless, který je kontrolovaný Deutsche Telekom, vede rozhovory o fúzi s AT&T

Wireless Services Inc. Pokud by došlo ke spojení společností, vznikl by druhý největší mobilní operátor v USA, píše ve svém internetovém vydání list Wall Street Journal s odvoláním na zdroje blízké rozhovorům.

Podle listu by se hodnota fúze pohybovala kolem deseti miliard USD, jednání jsou však zatím pouze ve velmi předběžné fázi. List však současně upozorňuje, že obě společnosti vedly v uplynulých měsících jednání s několika jinými firmami, žádné z nich však nevyústilo v dohodu. Nová společnost by měla 25 milionů zákazníků, tedy o 4,4 milionu méně než americká jednička Verizon Wireless, která je společným podnikem mezi Verizon Communications

a Vodafone.

Ke konsolidaci nutí mobilní společnosti současná situace na trhu. Operátoři se potýkají s vysokými marketingovými náklady a mohutnými náklady na vylepšení mobilních sítí. VoiceStream patří mezi nejmenší mobilní společnosti v USA, zatímco AT&T je třetí největší, napsala agentura Reuters.

FRANKFURT - Německá společnost T-Mobile, která působí i na českém trhu, vytvořila v prvním pololetí zisk

před úroky, daní a odpisy 2,4 miliardy eur. Uvedl to včera zdroj agentury Reuters, firma sama ale tyto údaje zatím nepotvrdila. V prvním pololetí 2001 byl zisk asi o miliardu nižší.

O vzestup zisku se výrazně zasloužila především americká část VoiceStream. Ta má nyní asi 7,5 milionu klientů, do konce roku by jejich počet ale ráda zvýšila na devět až deset milionů. T-Mobile je součástí Deutsche Telekomu, který je významným poskytovatelem telekomunikačních služeb v Německu.

Společnost T-Mobile ovládá prostřednictvím firmy RadioMobil druhou největší síť mobilních telefonů v České republice. Ta měla ještě minulý měsíc název Paegas, od července se ale přejmenovala právě na T-Mobile. Síť nyní využívá přes tři miliony lidí a firmu z více než 60 procent ovládá Deutsche Telekom.



FRANKFURT - Dozorčí rada telekomunikační společnosti Deutsche Telekom bude příští úterý jednat o dalším

osudu výkonného ředitele firmy Rona Sommera. Agentuře Reuters to včera řekl zdroj z firmy, podle něhož vedení zvažuje, zda Sommera zbaví vrcholové funkce.

"Budeme muset prodiskutovat veškeré otázky kolem Sommera, i to, co se kolem něj točí," řekl zdroj. Mluvčí Deutsche Telekomu však popřel, že by se podobná schůzka příští týden konala. Další zdroje upozorňují, že Sommer nemá důvod odstupovat, přestože se objevují spekulace, že ztrácí podporu německé vlády.

Sommerovi se sice přičítá největší díl zásluh za to, že v devadesátých letech přeměnil státní telekomunikační monopol v moderní evropskou společnost, později ale šéf Deutsche Telekomu upadl v nelibost investorů. Firma totiž provedla řadu akvizic, po kterých se velmi zadlužila.

"Už se z toho stává plánovaná předpověď. Myslím tím, že tyto spekulace už mu vlastně ukázaly dveře," uvedl dealer frankfurtské burzy. Sommerova věrohodnost je už stejně otřesena a snaha změnit strategii pod jeho vedením by moc šancí na úspěch zřejmě neměla, píše agentura Reuters.



PEKING - Největší čínský mobilní operátor China Mobile Communications získal 1,3 milionu zákazníků u své

služby GPRS pouhých sedm týdnů poté, co zahájil její provoz. Oznámila to včera firma, jejíž celkový počet klientů již přesáhl 100 milionů.

Podle analytiků bude společnost stejně jako její menší konkurent China Unicom podporovat mobilní datové služby, jako jsou textové zprávy, hry či stahování dat, aby tak kompenzovala pokračující pokles průměrného příjmu na uživatele. Firma v minulém roce zvýšila zisk o 55 procent na 28 miliard jüanů (zhruba 3,4 miliardy dolarů). Tržby vzrostly o 54 procent na 100,3 miliardy jüanů, napsala agentura Reuters.

Služba GPRS (Global Packet Radio Service) nabízí rychlejší přístup k internetu než klasická síť a všeobecně se považuje za přestupní stanici k rozjezdu služeb třetí generace. Nejmladší český mobilní operátor Český Mobil začal službu GPRS poskytovat letos v únoru, Eurotel na podzim roku 2000 a RadioMobil loni v srpnu.