TELeKONOM: Lidé chtějí od Telecomu pryč...

PRAHA - Více než 60 procent zákazníků Českého Telecomu zvažuje v delším časovém horizontu vyzkoušet služby některého z alternativních telekomunikačních operátorů. Pětina uživatelů pevných linek chce konkurenčního operátora vyzkoušet do půl roku. Vyplývá to z březnového průzkumu společnosti NMS.

Nejvíce respondentů, přibližně dvě třetiny, uvažuje při volbě alternativního operátora o využití nabídky služeb od Tele2. Následují pak společnosti Contactel, Aliatel a Tiscali s 56, 51 a 42 procenty zájemců. Respondenti, kteří neuvažují o změně operátora většinou tvrdí, že by jim nepřinesla úsporu nebo neznají konkrétní nabídku konkurence.

Mezi aktivními uživateli internetu s rozhodujícím vlivem na výběr služeb telefonního operátora v domácnosti si nejvíce sympatií získala společnost Tele2, kterou by zvolilo 30 procent respondentů. Telecom, který je hlavním telekomunikačním operátorem pro více než 90 procent respondentů, má sympatie zhruba čtvrtiny z nich. Na dalších místech co do oblíbenosti následují Aliatel, Contactel a Tiscali se 14, 13 a 11 procenty uživatelů.

HANNOVER - Mezinárodní technologický veletrh CeBIT v německém Hannoveru nebyl z hlediska návštěvnosti ani účasti příliš úspěšný. Počet návštěvníků proti loňsku klesl o plných 20 procent v důsledku propadu příjezdů mimoevropských hostů, řekli včera organizátoři na konci týdenní přehlídky.

Branami veletrhu prošlo jen 560 000 lidí ve srovnání s loňskými 674 000. Potenciální zájemce o novinky v telekomunikacích a počítačové technice z USA a Asie odrazovala od cesty krize kolem Iráku, a ti, kteří přijeli, odjeli dříve, řekl agentuře AP Ernst Raue z vedení veletrhu.

Kvůli globálnímu útlumu a slabé poptávce spotřebitelů se rovněž výrazně snížil počet vystavovatelů. Těch se zúčastnilo asi 6500, tedy rovněž o 20 procent méně než loni. Situace v technologickém sektoru je v současné době stále ještě velmi málo příznivá. Globální trh informačních technologií rostl v roce 2002 jen o 1,2 procenta a letos se předpokládá pouze mírné oživení v tempu 4,5 procenta.

PAŘÍŽ - Francouzský výrobce telekomunikačního zařízení Alcatel propustí v systémové divizi ve Francii 350 zaměstnanců, což odpovídá 13 procentům celkové pracovní síly divize. Toto rozhodnutí je součástí plánu restrukturalizace společnosti, uvádí se v dnešním prohlášení.

Divize podnikových systémů zaměstnává celkem 2700 osob. Oznámené propouštění je součástí restrukturalizačního plánu, který představila firma v loňském roce. Alcatel hodlá snížit do konce roku 2003 celkový počet pracovníků na 60 000, když na konci roku 2000 měla firma 113 000 zaměstnanců.

Alcatel se stejně jako jeho hlavní konkurenti v odvětví potýká s poklesem světové ekonomiky, který se promítl do snížení zakázek od telekomunikačních firem. V letošním roce očekává Alcatel na svých trzích pokles o zhruba 15 procent. Firma se snaží se slabým prostředím vyrovnat propouštěním, které má snížit náklady firmy, a hledáním nových zdrojů příjmů, napsala agentura Reuters.

Alcatel hospodařil v loňském roce s čistou ztrátou 4,75 miliard eur při tržbách 16,55 miliardy eur. V posledním čtvrtletí se mu však podařilo vrátit do provozního zisku 20 milionů eur ve srovnání se ztrátou 368 milionů ve stejném období předchozího roku.

MILÁN - France Télécom hodlá prodat podíl v italské telekomunikační společnosti Wind italskému partnerskému koncernu Enel. O rozhodnutí prodat 26,6 procenta Windu budou jeho akcionáři jednat ve čtvrtek, napsalo včera několik italských deníků bez uvedení zdroje.

Cena prodávaného podílu má vycházet z jeho účetní hodnoty 1,6 miliardy eur v rozvaze France Télécom za loňský rok, napsaly listy. Cena bude výsledkem vzájemné dohody. Mluvčí společnosti Enel k tomu uvedl, že se ve vztazích mezi France Télécom a Enel ohledně Windu nic nezměnilo. Mluvčí francouzské společnosti se k situaci odmítl vyjádřit.

Analytici prodej podílu ve ztrátovém Windu italskému koncernu očekávali vzhledem k tomu, že se France Télécom snaží prodejem aktiv srazit svůj obrovský dluh. Co se týče ztrátového Windu, Evropská komise minulý týden po italských úřadech žádala více informací o možné státní pomoci 1,3 miliardy, kterou by Wind získal právě prostřednictvím firmy Enel.

Loni v září Enel oznámila, že Windu bude zřejmě muset poskytnout miliardu eur nového kapitálu, než se operátor stane finančně nezávislým. Generální ředitel firmy Wind Paolo Scaroni doufá, že se odkládaný prodej 25 procent akcií společnosti na burze uskuteční ještě letos. Operátor má zhruba 15procentní podíl na italském trhu mobilních služeb a 25 procent trhu pevných linek, napsala agentura Reuters.

FILADELFIE - Americká telekomunikační skupina Sprint jmenovala nového generálního ředitele. Bude jím ode dneška Gary Forsee, bývalý místopředseda představenstva konkurenční společnosti BellSouth Corp. Sprint to uvedl v noci na včerejšek. Zpráva o personální změně byla obecně očekávána.

Sprint mohl jmenovat Forseeho do funkce teprve poté, co to dovolil arbitrážní soudce William Webster. Forsee musel odsouhlasit, že neprozradí firemní tajemství svých bývalých zaměstnavatelů. Před tím Forsee pracoval také jako předseda představenstva společnosti Cingular Wireless.

Dosud byl ve Sprintu generálním ředitelem William Esrey. Ten bude ve firmě během přechodného období pokračovat ve funkci jako předseda představenstva. Prezidentem Sprintu zůstane Ronald LeMay.

Arbitr povolil Sprintu jmenovat Forseeho v úterý. Zároveň s tím oznámil také několik opatření, která mají ochránit firemní tajemství BellSouth a Cingular. Podle Webstera by mohl přístup Sprintu k tajným firemním informacím BellSouth a Cingular tyto firmy poškodit. Forsee čekal na místo ve Sprintu šest týdnů, po celou tu dobu se BellSouth pokoušela mu v tom zabránit, napsala agentura Reuters.