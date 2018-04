TELeKONOM: Licence na FWA patří Eurotelu...

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel zvítězil ve výběrovém řízení na udělení dvou licencí na provozování fixních bezdrátových sítí FWA v pásmu 3,5 GHz. Firma se tendru účastnila spolu se společnostmi GTS a GlobalTel. Vítěz tendru se bude muset v licencích zavázat, že bude v získaném pásmu poskytovat veřejnou telefonní službu, uvedl předseda ČTÚ David Stádník.

Kmitočty pro síť FWA mají sloužit konkurenci Českého Telecomu jako přístupové cesty pro poskytování telefonní služby koncovým zákazníkům. Telecom přitom vlastní v Eurotelu 51procentní podíl. V tzv. soutěži krásy ČTÚ nabídl dvě duplexní kmitočtová pásma, za která zájemce musí zaplatit po 20 milionech korun. Mezi kritéria výběru patřila navržená úroveň cen telekomunikačních služeb pro koncové zákazníky v prvních pěti letech, termín zahájení služby ve velkých městech a ceny připojení uživatelů k internetu.

Podobný tendr na přidělení tří licencí v pásmu 3,5 GHz vypsal úřad již loni, kdy kmitočty získaly společnosti SkyNet, Eurotel a Czech On Line (COL). Zatímco do loňska tyto frekvence využívaly firmy pro poskytování internetových služeb, tři udělované licence byly určeny výslovně pro veřejnou telefonní službu k posílení konkurence.

Technologie FWA umožňuje držitelům licencí vybudovat přístupové telekomunikační sítě nezávislé na Českém Telecomu. Frekvence 3,5 GHz se hodí pro přístup zejména k domácnostem, kterým poskytuje vysokou přenosovou kapacitu. Nevýhodou je nižší přenosový dosah signálu.

LONDÝN - Britský mobilní operátor Vodafone Group Plc odsouhlasil, že koupí podíly ve francouzské telekomunikační skupině Cegetel za celkových 6,3 miliardy eur od společností BT a SBC. Vodafone to včera uvedl s tím, že mu dohody dají ekonomickou kontrolu nad francouzskou firmou.

Obě transakce zvýší podíl Vodafonu v Cegetelu na 56 procent z nynějších 15 procent. Z významných evropských telekomunikačních firem je Cegetel jediným, nad nímž se zatím Vodafonu nepodařilo převzít kontrolu, napsala agentura Reuters.

Podle odvětvových zdrojů se Vodafone bude snažit získat veškerých 85 procent Cegetelu, které mu zatím nepatří. Aby Vodafone dosáhl absolutní majority, bude muset vykoupit ještě 44 procent Cegetelu od francouzsko-americké mediální skupiny Vivendi Universal.

Vodafone včera poprvé oficiálně potvrdil, že francouzské Vivendi nabídl za 44 procent Cegetelu 6,77 miliardy eur v

hotovosti. Vivendi Universal uvedla, že se nad nabídkou Vodafonu zamyslí, nevyloučila však, že by mohla také předložit svou vlastní nabídku na podíly v Cegetelu.

Je to ale nepravděpodobné vzhledem k tomu, že Vodafone nyní bude mít nad Cegetelem ekonomickou kontrolu. Představitelé Vivendi nebyli okamžitě k zastižení, aby se k situaci vyjádřili, napsala agentura.



CHICAGO - Americká společnost Motorola, která je druhým největším výrobcem mobilních telefonů na světě,

vykázala ve třetím čtvrtletí poprvé po šesti předchozích ztrátách zisk. Oznámila to v noci na včerejšek firma, ale dodala, že tržby nedosáhly očekávání kvůli nízké poptávce.

Společnost měla ve sledovaném období čistý zisk 111 milionů dolarů po ztrátě 1,4 miliardy ve stejném období loňského roku. Tržby však klesly o 13,5 procenta na 6,4 miliardy dolarů z předchozích 7,4 miliardy. Firma zvýšila dodávky mobilních telefonů o osm procent na 17 milionů kusů.

Ekonomický deník Financial Times informoval o tom, že společnost STMicroelectronics, která je největším evropským

výrobcem čipů, jedná o koupi polovodičových aktivit firmy Motorola. Uzavření kontraktu by vytvořilo druhého největšího výrobce čipů na světě.

Společnost STMicroelectronics je díky loňským tržbám ve výši 6,36 miliardy dolarů třetím největším výrobcem čipů na světě a polovodičové aktivity Motoroly dosahují tržeb ve výši zhruba pěti miliard dolarů ročně.

V případě spojení by firmy předstihly japonskou společnost Toshiba, která ročně utrží přibližně 7,1 miliardy dolarů, a

přiblížily se největšímu světovému výrobci polovodičů, jímž je díky ročním tržbám 23,5 miliardy dolarů americký Intel, napsala agentura Reuters.

SOUL - Jihokorejské telekomunikační firmy hodlají do konce roku vynaloží 1,8 bilionu korejských wonů, tedy

1,4 miliardy dolarů, na informační technologie (IT), aby pomohly odvětví na nohy. Oznámili to včera přední korejští telekomunikační operátoři včetně tržního lídra, SK Telecom.

Za plánem ale analytici vidí vládní intervenci. Krok se jim jeví jako typická praxe korejské vlády v nasměrování investic do patřičného odvětví. Zatímco operátoři v jiných zemích výdaje snižují v neprospěch svých dodavatelů, jihokorejské firmy jsou zřejmě v lepší pozici a těží z nejvyšší míry zájmu o širokopásmové internetové připojení a o lukrativní trh

bezdrátového přenosu dat, dodávají ekonomové.

Na investičním plánu se budou podílet čtyři podniky, vedle SK Telecomu jde o KT Corp, LG Telecom Co Ltd a KTF Co. Firmy ve společné zprávě uvedly, že 72 procent z chystaných investic půjde do rozšíření výroby. Jako důvod zpráva uvádí pokles vývozu IT do Spojených států ve druhé polovině roku. Pokud by odvětví informačních technologií investice do výroby snížilo, dostalo by se pravděpodobně do krize, uvádí zpráva. Analytici ale připomínají, že načasování takového druhu investic je špatné kvůli zpomalování růstu světové ekonomiky. Dodávají, že by investiční rozhodnutí měla vznikat v soukromé sféře bez vládního vlivu.

Investice se zaměří na propojení drátových a bezdrátových internetových sítí s infrastrukturou třetí generace mobilních telefonních služeb. Plán má pomoci IT firmám překonat dobu do roku 2004, kdy by se měl sektor podle prognóz opět oživovat, napsala agentura Reuters.