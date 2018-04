TELeKONOM: Licence na 3G zatím nikdo nechce...

- Žádný ze tří tuzemských mobilních operátorů nepodal do vypršení včerejší lhůty Českému telekomunikačnímu úřadu novou nabídku na účast v prvním kole tendru na udělení licencí pro sítě třetí generace UMTS. Operátoři odmítli nové podmínky tendru, které stále počítají s cenou licence 6,7 miliardy Kč. Ministr financí Jiří Rusnok je však přesvědčen, že neúspěch tendru neovlivní projednání státního rozpočtu na příští rok.

Licence neprodané v prvním kole chce úřad začátkem listopadu nabídnout za stejných podmínek v aukci. Vyhlášení jejích podmínek očekává počátkem listopadu. Podle předběžného vyjádření se však operátoři v případě vyvolávací ceny 6,7 miliardy Kč za licenci nezúčastní ani aukce. ČTÚ údajně registruje další čtyři zájemce, kteří by se do aukce přihlásili. Jejich jména nezveřejnil. Podle neoficiálních informací se o aukci zajímají Vodafone či Orange.

ČTÚ v prvním kole tendru požadoval variantně polovinu až tři čtvrtiny celkové sumy letos a zbytek ve splátkách během pěti až deseti let. S celkovým výnosem 20 miliard Kč letos počítá vláda do státního rozpočtu. "Budeme muset najít jiné zdroje. Pokud jde ale o ztrátu Konsolidační banky, tak tam máme o patnáct miliard nižší ztrátu, než je ta rozpočtovaná, takže velkou část toho vykryjeme Konsolidační bankou," řekl ČTK a Radiožurnálu Rusnok. Zajištění zbývajících financí však bude podle ministra problém."Budeme muset hledat nějaké jiné zdroje nebo budeme muset případně rozhodnout o nějakém krácení výdajů. Je to vše ale předčasné. Uvidíme," řekl Rusnok.

Podle analytiků za současné situace na telekomunikačních trzích nemůže prodej licencí na služby UMTS vynést víc než 7,5 miliardy korun. Aukce má šanci na úspěch pouze v případě, že bude možné snižovat cenu, tedy holandská aukce, soudí analytik Wood&Company Jan Slabý. S tím ovšem ČTÚ nepočítá, a proto zřejmě bude v příštím roce vypsán nový tendr. Úspěšnost aukce také závisí na účasti zahraničních firem, které se budou touto cestou pokoušet o vstup na český trh, domnívá se analytik Atlantik FT Petr Švarc. "Případný zájem některého z významných evropských operátorů by mohl cenu přiblížit někam na dohled původního požadavku vlády 6,7 miliardy Kč, ale vyšší částku považuji za nepravděpodobnou," řekl Švarc.

Změna podmínek byla kompromisem mezi návrhy mobilních operátorů a původním zadáním ČTÚ. Ten v srpnu požadoval po operátorech za licenci 6,7 miliardy korun ve dvou splátkách letos a v příštím roce, Eurotel a RadioMobil žádaly rozložení splátek do 20 let. Český Mobil původní podmínky odmítl a do tendru se nepřihlásil. Operátoři pokládají za reálnou cenu licence mezi jednou a třemi miliardami Kč.

PAŘÍŽ - Tržby francouzského výrobce elektronických a telekomunikačních zařízení Sagem klesly za prvních devět měsíců meziročně o 24 procent na 2,236 miliardy eur kvůli nízké poptávce po mobilních telefonech. Uvedla to včera firma a dodala, že tržby ve třetím čtvrtletí činily 619 milionů eur.

Tržby divize pro mobilní telefony se od ledna do září snížily o 72 procent na 285 milionů z 1,04 miliardy ve stejném období loni. V posledním čtvrtletí by se však podle firmy měly ztenčit zásoby distributorů a mobilních operátorů, takže tržby z prodeje mobilních telefonů by měly vykázat růst.

Společnost hospodařila v prvním pololetí s provozní ztrátou 137 milionů eur, když ve stejném období loni měla zisk ve stejné výši. Tržby společnosti klesly na 1,62 miliardy eur z loňských 2,04 miliardy eur, napsala agentura Reuters.

LISABON - Čistý zisk portugalské telekomunikační společnosti Portugal Telecom za prvních devět měsíců tohoto roku klesl na 322 milionů eur z 350 milionů ve stejném období loni. Tržby však stouply na 4,249 miliardy eur z loňských 3,682 miliardy.

Zisk tak přesáhl očekávání analytiků, kteří jej podle agentury Reuters odhadovali na 259 až 284 milionů eur. Podle firmy se o to zasloužila především její mobilní divize TMN.

Počet zákazníků TMN vzrostl meziročně o 40 procent na 3,6 milionu. Průměrný příjem na jednoho uživatele stoupl ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta proti předchozímu období. Ve třetím čtvrtletí zvýšila divize TMN počet zákazníků o 275 000 a celkových přírůstek za období od ledna do září tak činil 683 000 klientů, napsala agentura Reuters.

PAŘÍŽ - Francouzsko-americká mediální skupina Vivendi Universal zvýšila ve třetím čtvrtletí letošního roku zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) u klíčových mediálních a komunikačních aktivit o 90 procent na 1,5 miliardy eur.

Tržby největší evropské mediální skupiny činily 7,3 miliardy eur. Údaje jsou příznivější než původní odhady, které počítaly s růstem EBITDA na 1,41 miliardy eur a tržeb na 7,24 miliardy eur. Růst zisku byl veden filmovou a televizní divizí, která těžila z úspěchu filmů Jurský park III a American Pie II. Zisk divize se za čtvrtletí zvýšil o 73 procent a tržby o deset procent.

Problémová placená televize Canal Plus pak skončila čtvrtletí s růstem zisku o 25 procent na 121 milionů eur. Také telekomunikační divize si vedla velmi dobře a její zisk vzrostl o 31 procent, hlavně díky mobilní společnosti SFR.

Vivendi současně potvrdila svůj plán růstu výše zisku za celý letošní rok a zůstala tak jednou z několika málo firem v sektoru, která nesnížila výhled zisku. EBITDA by se za celý rok měl zvýšit o 35 procent a příjmy o deset procent, napsala agentura Reuters.