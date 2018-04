TELeKONOM: Levný, nebo zrádný internetový paušál?

PRAHA - Český Telecom otevřel druhé kolo jednání o změnách v přístupu k internetu s předními poskytovateli služeb internetu. Telecom v tomto kole předkládá konkrétní návrhy s technickými i obchodními podmínkami pro novou službu Internet Plus, kterou zavede od října. Podle tiskové zprávy, kterou včera Telecom poskytl, firma jedná se společnostmi Czech OnLine, Tiscali a Contactel.

Podle Telecomu se na změny vyvolané cenovým rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu z letošního května musí připravit i všichni poskytovatelé internetových služeb, kteří budou mít zájem tuto možnost přístupu k internetu podporovat a nabízet. Změna současného stavu podle Telecomu vyžaduje rychlé jednání, říjnový termín ale je možné stihnout.

Telecom začne od října o víkendech a svátcích nabízet telefonické připojení k internetu za paušální poplatek 399 Kč měsíčně. Služba bude doprovázet nový systém tarifů Internet Plus, který firma zavede od stejného data. V rámci nových tarifů bude firma odděleně účtovat cenu za využití své sítě, ceny účtované jednotlivými poskytovateli internetu i ceny alternativních operátorů za využití jejich sítí.

Nová služba podle Telecomu vytváří prostor pro zachování či dokonce snížení současných cen za přístup k internetu prostřednictvím telefonní linky a zároveň zavádí nový transparentní způsob vyúčtování za připojení k internetu. Konkurenční společnost KPNQwest/GTS považuje nový model placení internetu za pozitivní krok, který přispěje k větší transparentnosti jednotlivých plateb. Díky větší konkurenci mezi operátory i ISP to bude pro koncové zákazníky znamenat kvalitnější služby a snížení ceny, uvedla.

Proti návrhu Telecomu však velmi ostře protestují alternativní operátoři v čele s Aliatelem. Ten se proti novému modelu ohradil s tím, že jejím zavedením Telecom omezí konkurenci a zvýhodní dceřinou společnost IOL, což povede k naprostému ovládnutí trhu. Pro uživatele to bude znamenat pozvolné zdražování služeb a ztrátu možnosti výběru poskytovatele, dodal Aliatel.

Zavedení nového modelu připojení k internetu, který od října zavede Český Telecom, představuje podle konkurenční firmy Aliatel zneužití dominantního postavení v oblasti vytáčeného přístupu k internetu. Jak včera Aliatel ústy své mluvčí Martiny Kemrové uvedl, zavedení modelu povede k eliminaci konkurence. Aliatel dodal, že model nebyl konzultován s dalšími operátory a ISP. "Je to naprosto nepřijatelné jak pro operátory, tak budoucnost českého internetu," uvedla tisková mluvčí společnosti Aliatel Martina Kemrová.

PRAHA - Vláda měla možná včera opět jednat o privatizaci Českého Telecomu. Při výběru nového vlastníka 51procentního podílu státu se mělo rozhodovat mezi konsorciem Deutsche Bank, TDC a Blackstone Group a konsorciem tvořeným společnostmi CVC Capital Partners, Swisscom a Spectrum Equity Partners.

Stručné charakteristiky jednotlivých společností:

Deutsche Bank - jedna z největších německých bank, spolu s Commerzbank a Dresdner Bank tvoří tzv. "velkou trojku" komerčních bank v Německu. Nabízí bankovní služby v oblasti vkladů, úvěrů, emisí, obchodu s cennými papíry, obchodu s devizami. Poskytuje také poradenské služby středním podnikatelům a zabývá se pojišťovnictvím. Banka má 95 000 zaměstnanců a 12 milionů zákazníků v 70 zemích světa. Spolu se společností TDC tvoří konsorcium Bivideon, které získalo majoritní podíl v Českých radiokomunikacích. Loni jí klesl zisk kvůli nižším příjmům z obchodování, vyšším odpisům a přehodnocení aktiv a investic na 1,4 miliardy eur (1,21 miliardy dolarů).

TDC (dříve Tele Danmark) - je hlavním telekomunikačním operátorem v Dánsku, společnost vznikla v lednu 1996 sloučením čtyř hlavních telekomunikačních firem v Dánsku. TDC provozuje telefonní služby po pevných a mobilních linkách, internet, kabelovou televizi a disponuje také vydavatelskou divizí a oddělením služeb. V roce 2000 v Dánsku provozoval 3,7 milionu telefonních stanic, poskytoval mobilní telefonní služby 1,648 milionu zákazníků a připojení kabelové televize 801 000 uživatelů. TDC má podíl v několika evropských telekomunikačních společnostech, kontroluje podíly v belgickém Belgacomu, švýcarském Sunrise, německém Talkline nebo polském Polkomtelu. Má

podíl i v konsorciu Bivideon, který kontroluje 72 procent Českých radiokomunikací. Vlastní také poloviční podíl ve firmě Contactel. Loňský rok ukončila ziskem 1,49 miliardy dolarů.

Blackstone Group - americká investiční skupina, která je jednou z největších soukromých investičních společností. Investuje do soukromých i veřejných společností a do nemovitostí. Zabývá se také financováním telekomunikačních projektů po celém světě. Byla založena v roce 1985 Peterem Petersonem a Stephenem Schwarzmanem. Vlastní mimo jiné téměř 13 milionů čtverečních metrů lukrativních pozemků v centrech největších amerických měst a celosvětové sítě hotelů. Dále ovládá ropnou společnost Premcor. Kontroluje i americkou jedničku ve výrobě ocelových trubek Republic Technologies International. Blackstone ale nezaznamenala jen úspěchy: v minulosti se například podílela na strukturalizaci společností Enron a Global Crossing, které obě zkrachovaly.

CVC Capital Partners - britská soukromá kapitálová firma, která se zabývá rizikovým financováním. Byla založena v roce 1981. Zatím investovala přes 30 miliard dolarů (33,6 miliardy eur). Kanceláře má v 11 zemích Evropy, nyní se zaměřuje na asijské trhy. Je investičním poradcem pro soukromé investice v Evropě světové jedničky v oblasti finančních služeb Citigroup. Ucházela se i o vydavatelství Mona; v souboji, který nakonec vyhrála finská skupina Sanoma, se dostala až do užšího výběru.

Swisscom - švýcarská telekomunikační firma. Spolu s nizozemskou KPN je součástí konsorcia TelSource, které vlastní 27 procent Českého Telecomu. Provozuje tři milióny pevných linek a prostřednictvím mobilní divize Swiss mobile má další tři miliony klientů. Loni zvýšila zisk o 57 procent na 4,96 miliardy švýcarských franků (2,97 miliardy dolarů), tržby společnosti stouply o 0,8 procenta na 14,17 miliardy franků (8,49 miliardy dolarů). Více než 70 procent svých tržeb realizuje Swisscom ve své mateřské zemi. Zaměstnává 16 tisíc lidí.

Spectrum Equity Partners - americká firma zabývající se také rizikovým investováním. Investuje především do telekomunikačního průmyslu. Vedle dvou kanceláří v USA má ještě jednu v Londýně. Za více než 20 let investovala do stovky firem v oboru.

KYJEV - Ukrajina odloží prodej 42,86procentního podílu ve státním telekomunikačním monopolu Ukrtelekom na příští rok kvůli nepříznivým podmínkám na trhu. Oznámil to včera ukrajinský premiér Anatolij Kinach. Prodej, s nímž se původně počítalo ještě do konce letošního roku, měl přinést státnímu rozpočtu zhruba 600 milionů dolarů v době, kdy země, která se potýká s nedostatkem hotovosti, čelí vysokým splátkám domácích a zahraničních dluhů. Ukrajina musí v letošním roce splatit 1,598 miliardy dolarů a v příštím dokonce 1,764 miliardy.

Ukrajinští představitelé začali hovořit o privatizaci Ukrtelekom v roce 1996, všechny pokusy o vyhlášení soutěže však byly doposud neúspěšné. Vláda si hodlá ve společnosti Ukrtelekom ponechat padesátiprocentní podíl plus jednu akcii. Zhruba sedm procent akcií již prodala zaměstnancům a vedení firmy.

Zahraniční věřitelé a soukromí investoři by rádi viděli co nejrychlejší privatizaci Ukrtelekom, která by byla příslibem dalších reforem. Ukrajinská vláda sice prozatím neodložila plány na prodej devíti společností zabývajících se distribucí elektrické energie do konce letošního roku, nevyhlásila však dosud ani jednu veřejnou soutěž, připomíná agentura Reuters.

SINGAPUR - Čistý zisk společnosti Singapore Telecommunications (SingTel), která je největším asijským telefonním operátorem mimo Čínu a Japonsko, klesl v prvním čtvrtletí finančního roku končícím v červnu meziročně o 37 procent na 377 milionů singapurských dolarů (213 milionů USD).

Oznámila to včera firma, ale dodala, že zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) stoupl o 38,6 procenta na 1,17 miliardy singapurských dolarů. Výsledky tak překonaly očekávání analytiků, kteří podle průzkumu agentury Reuters odhadovali čistý zisk na 195 až 355 miliónů singapurských dolarů. Tržby společnosti vzrostly o 98 procent na 2,46 miliardy singapurských dolarů.

Firma dále uvedla, že výsledky byly podpořeny dobrými výkony divizí a partnerských společností, jejichž podíl na zisku před zdaněním se zvýšil na 37 procent z 11 procent ve stejném období loňského roku. Šlo především o thajského operátora Advanced Info Services, filipínský Globe Telecom, indonéský Telkomsel, belgický Belgacom a australskou firmu Optus, kterou loni společnost SingTel převzala za 13 miliard singapurských dolarů.

Firma SingTel v pondělí uvedla, že počet uživatelů jejích mobilních služeb, které se nejvíce podílely na celkových tržbách, dosáhl na konci června 25 milionů a v období od dubna do června tak stoupl o 11 procent, napsala agentura Reuters.