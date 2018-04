TELeKONOM: Letos se prodá půl miliardy mobilů...

AMSTERDAM - Ve světě se letos prodá zhruba 492 milionů mobilních telefonů. Silná je poptávka zejména po modelech se zabudovaným fotoaparátem a s barevným displejem. Počty uživatelů rostou výrazně hlavně v rozvíjejících se zemích. Uvedla to včera průzkumová agentura Strategy Analytics z USA.

Agentura tak zvýšila svou předchozí prognózu, kdy na celý letošní rok předpovídala prodej 455 milionů mobilů. Ke zvýšení prognózy ji přiměla statistika, podle níž se ve 3. čtvrtletí prodalo ve světě 132 milionů mobilů, zatímco před rokem to bylo 109 milionů.

Nejnovější předpověď Strategy Analytics je o 30 milionů přístrojů vyšší než předchozí prognóza od samotných výrobců, kteří v průměru letošní odbyt mobilů odhadují na 460 milionů.

Pokud by se letos ve světě prodalo 492 milionů nových mobilních přístrojů, byl by to meziroční růst o 15 procent. Loni si ve světě koupilo nový mobil celkem 429 milionů lidí. Prodej by tak meziročně vzrostl poprvé od roku 2000. Odhad prodeje mobilů nedávno zvýšila i investiční banka Merrill Lynch, a to na 496 milionů jednotek. Mobilní sítě nyní budují zejména lidnaté země jako Čína, Indie a Rusko, kde jsou dohromady miliardy spotřebitelů.

PRAHA - Český Telecom vykázal od ledna do září meziroční pokles zisku o šest procent na 3,7 miliardy korun. Profit firmy je tak nejnižší za posledních osm let, tedy od roku 1996. Výnosy poklesly o pět procent na 37,5 miliardy korun. Konsolidované výsledky podle mezinárodních standardů včera firma oznámila v tiskové zprávě.

Zatímco zisk Telecomu překonal očekávání analytiků, kteří odhadovali propad v průměru kolem 15 procent, výnosy skončily dva procentní body pod jejich odhady. "V průběhu prvních tří čtvrtletí jsme se zaměřili na zachování úrovně výnosů z tradičních služeb a zároveň jsme vyvinuli značné úsilí v růstových oblastech, jakými jsou datové a internetové služby," uvedl generální ředitel Gabriel Berdár. Doplnil, že v současnosti nejsou na trhu výrazné růstové možnosti, a proto se firma zaměří na zvyšování provozní efektivity a využití synergických efektů s dceřiným Eurotelem. Se zvyšováním efektivity bude souviset 1,5letý transformační program, který chce firma oznámit v listopadu.

Firma zvýšila výnosy z datových a souvisejících služeb o 16 procent na 6,1 miliardy Kč, naopak konkurence mobilních operátorů stlačila výnosy z hovorného a paušálu za telefon o 15 procent na 15,7 miliardy korun. Dceřiná firma Eurotel, ve které má Telecom 51procentní podíl, přispěla do konsolidovaných výnosů společnosti 10,2 miliardy Kč. Telecom by měl koncem listopadu získat v mobilním operátoru s více než čtyřmi miliony zákazníky 100 procent.

Výsledky Telecomu byly podle analytika Atlantik FT Tomáše Gaťka spíše negativní. "Zisk byl sice lepší, než se čekalo, nicméně byl ovlivněn z velké části daňovým štítem díky výplatě dividend Telecomu a Eurotelu," vysvětlil. Na tržbách se naopak negativně projevilo nižší tempo růstu datových služeb. "Výsledky potvrdily, že akvizice Eurotelu je pro další pozitivní vývoj konsolidovaných výsledků klíčová," uzavřel.

V celkovém objemu provozu hrál významnou roli vytáčený přístup na internet, který dosáhl 53 procent z celkových 8,3 miliardy minut, ale na výnosech z hovorného se podílel zhruba pětinou. Firma měla koncem září přes 10 000 uživatelů rychlého připojení ADSL. Ti dohromady zaplatili 70 milionů korun, což přispělo k růstu výnosů z internetových služeb o 40 procent na 426 milionů Kč.

Počet pevných linek Telecomu meziročně mírně poklesl o dvě procenta na 3,6 milionu. Znamená to 35 linek na 100 obyvatel, zatímco vybavenost mobilními telefony se blíží 90 procentům. Konsolidované provozní náklady zůstaly na loňské úrovni 19,3 miliardy korun, a to zejména kvůli regulatorním opatřením u propojování s ostatními operátory. Konsolidované personální náklady se v prvních třech čtvrtletích ustálily na 5,6 miliardy Kč. Počet zaměstnanců Telecomu klesl o desetinu na 12 610 lidí.

Firma si udržela vysoký podíl provozního zisku EBITDA na výnosech na úrovni 49 procent, což je nad průměrem odvětví. Do konce roku by marže neměla klesnout pod 40 procent. Konsolidované investice klesly o 39 procent na 4,2 miliardy korun a v příštím roce by se měly pohybovat zhruba ve stejné rovině, nebo ještě klesnout. Investice se mají podle Berdára pohybovat pod 15 procenty výnosů. Kvůli snížení investic firma v září disponovala hotovostí 9,6 miliardy Kč, což je o 16 procent více než loni.

PAŘÍŽ - Francouzská společnost Alcatel, která je největším výrobcem komunikačních zařízení v Evropě, snížila ve třetím čtvrtletí čistou ztrátu na 284 milionů eur z 1,35 miliardy ve stejném loňském období. Oznámila to včera firma a dodala, že splní nebo překoná své finanční cíle pro zbytek letošního roku.

Čtvrtletní čistá ztráta však byla hlubší, než očekávali analytici, kteří ji odhadovali na 259 milionů eur. Na provozní úrovni firma díky snížení nákladů vytvořila zisk 160 milionů eur, zatímco analytici počítali s méně než polovičním provozním ziskem 72 milionů eur.

Tržby se meziročně snížily o 13 procent na 3,04 miliardy eur, což je méně než polovina ve srovnání s rekordním třetím čtvrtletím roku 2000, ve kterém tržby činily 7,9 miliardy eur. Analytici odhadovali tržby na 3,17 miliardy eur.

Společnost, která je po americké firmě Cisco druhým největším výrobcem komunikačních zařízení na světě, rovněž uvedla, že překoná svůj cíl dosáhnout v celém letošním roce na provozní úrovni vyrovnaného hospodářství, a dodala, že v příštím roce chce dosáhnout čistého zisku, napsala agentura Reuters.

TOKIO - Čistý zisk dvou největších japonských mobilních operátorů NTT DoCoMo a KDDI se v prvním finančním pololetí prudce zvýšil díky silnému růstu počtu zákazníků. Oznámily to včera firmy a současně si zachovaly příznivé celoroční prognózy.

Čistý zisk společnosti DoCoMo stoupl v pololetí končícím v září na 356,43 miliardy jenů (3,3 miliardy dolarů) ze 4,17 miliardy ve stejném loňském období, kdy firma utrpěla vysoké ztráty v zahraničí. Provozní zisk však klesl o 7,8 procenta na 590,11 miliardy jenů kvůli nákladům na propagaci služeb pro třetí generaci mobilních telefonů.

Společnost DoCoMo, která je s tržní hodnotou 110 miliard dolarů nejcennější firmou v Asii, nepatrně zvýšila odhad zisku pro celý finanční rok na rekordních 621 miliard jenů z předchozích 618 miliard. Firma má 45 milionů zákazníků a její podíl na domácím trhu s mobilními telefony činí 57 procent.

Čistý zisk menšího konkurenta KDDI stoupl meziročně o 320 procent na 85,86 miliardy jenů. Firma potvrdila, že v celém finančním roce očekává nárůst čistého zisku na rekordních 95 miliard jenů z předchozích 57,4 miliardy, napsala agentura Reuters.