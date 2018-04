TELeKONOM: Letos se poprvé v historii prodá méně mobilů...

- Trh mobilních telefonů může letos poprvé po dvaceti letech své existence zaznamenat pokles. Důvodem by mělo být zpomalování světové ekonomiky a zároveň postupné nasycování trhu. Uživatelé jsou častěji než v minulosti ochotni čekat na nové modely. Tvrdí to analytici společnosti Gartner Dataquest, podle jejichž odhadu letos prodej mobilních telefonů zaznamená nulový růst, zatímco nových telefonů bude dodáno jen 370 000, což je ve srovnání s rokem 2000 pokles o 8,6 procenta. Ještě loňský rok přitom znamenal nárůst 37 procent.

PRAHA - Český Telecom včera uzavřel exkluzivní smlouvu se společností Allianz na dodávku hlasových a datových služeb. Allianz bude využívat cenový program pro telefonování Business Gold, který je určen zákazníkům s měsíčním objemem hovorného od jednoho do tří miliónů korun. Program přináší slevy především pro meziměstské a mezinárodní hovory a pro volání do sítí mobilních operátorů. Telecom bude na základě smlouvy poskytovat Allianz rovněž komplexní datové služby a připojení k internetu. Prostřednictvím technologie Frame Relay a ATM propojí v první fázi projektu asi 30 poboček pojišťovny. Allianz ještě donedávna využívala služby jiných operátorů. V poslední době takto Telecom získal mezi své klienty například pojišťovnu Kooperativa nebo Českou televizi.Telecom provozuje zhruba 3,85 miliónu hlavních telefonních stanic a má majoritu v mobilním operátoru Eurotel s 2,65 miliónu klientů.

NEW YORK - Vedení amerického telekomunikačního koncernu AT&T v noci na včerejšek jednomyslně odmítlo nabídku provozovatele kabelových sítí Comcast na převzetí divize AT&T Broadband. Nabídka koupě za zhruba 40 miliard dolarů v akciích při převzetí 13,5 miliardy USD dluhu neodráží plnou hodnotu největšího amerického provozovatele sítí kabelové televize, uvedla AT&T. Comcast, v němž má podíl i softwarový magnát Bill Gates, je třetím největším provozovatelem kabelové televize ve Spojených státech. Nevyžádanou nabídku na AT&T Broadband podala tato firma 8. července poté, co posledně zmiňované firmě zkrachovala několikaměsíční jednání s mateřskou AT&T. Ta sice chystá rozsáhlou reorganizaci a vytvoření čtyř samostatných celků, prodat AT&T Broadband však zatím nehodlá a zvažuje možné alternativy. Spojením firem Comcast a AT&T Broadband by vznikl největší světový provozovatel širokopásmových telekomunikačních služeb, který by měl asi 22 miliónů zákazníků. Odmítnutím nabídky Comcastu může podle pozorovatelů vzniknout nabídková válka o kabelovou divizi AT&T, kterou společnost v minulých letech vytvořila akvizicemi, které jí stály přes 100 miliard dolarů.

KANSAS CITY (Missouri, USA) - Ziskovost třetího největšího amerického provozovatele dálkového telefonního spojení Sprint Corp. ve druhém čtvrtletí vlivem slabých příjmů v tradičních telefonních aktivitách a nákladů na nové operace výrazně klesla. Čistý zisk bez zahrnutí jednorázových položek klesl na 290 miliónů dolarů ze 443 miliónů USD ve stejném období loni. Zisk na akcii klesl ve sledovaném období o 17 centů na 33 centů. Analytici z Wall Street očekávali průměrný zisk 28 centů. Tržby společnosti se zvýšily o deset procent na 6,42 miliardy USD. Příjmy hlavních aktivit na pevných telefonních linkách klesly o tři procenta na 4,41 miliardy USD. Tržby mobilní divize Sprint PCS vzrostly o 53 procent na 2,26 miliardy USD. Divize získala za čtvrtletí více než milión nových zákazníků a celkový počet jejích klientů dosáhl 12,8 miliónu.