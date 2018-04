TELeKONOM: Letos by se mělo prodat půl miliardy mobilů...

CHICAGO - Celosvětový prodej mobilních telefonů v příštím roce poprvé v historii přesáhne 500 milionů kusů díky rostoucí poptávce po vysokorychlostních přístrojích a modelech se zabudovaným fotoaparátem. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila výzkumná společnost IDC.

Firma dále uvedla, že celosvětový prodej mobilních telefonů by měl v letošním roce překročit 460 milionů kusů a v příštím roce se zvýšit o více než osm procent. Mobilní telefony jsou již podle společnosti důležitou součástí každodenního života v mnoha kulturách, protože uživatelé si tuto technologii osvojili a zasadili ji do svého životního stylu.

Celkový počet uživatelů mobilních telefonů by se měl v příštím roce přiblížit 1,4 miliardy osob. Dodávky mobilních telefonů třetí generace by se měly napřesrok zvýšit o 140 procent na 48 milionů kusů a dodávky přístrojů se zabudovaným fotoaparátem o 64 procent na téměř 100 milionů kusů, napsala agentura Reuters.

Výzkumná společnost Gartner Dataquest tento týden oznámila, že celosvětový prodej mobilních telefonů se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšil o 11,9 procenta na 155 milionů kusů. Dodala rovněž, že za celý letošní rok by prodej mohl činit rekordních 450 až 460 milionů telefonů.

MOSKVA - Uživatelů mobilních telefonů bylo v Rusku v srpnu proti začátku roku o 60 procent více. V srpnu žívalo mobilní kom,inikace 28,8 milionu Rusů, během měsíce přibylo 1,6 milionu uživatelů. Uvedla to poradenská firma AC&M. Očekává se, že se v Rusku letos počet uživatelů mobilních přístrojů zhruba zdvojnásobí. Z celkové ruské populace mělo v srpnu mobilní telefon 19,6 procenta, uvedla AC&M, jejíž odhady z trhu mobilních komunikací často citují analytici a operátoři.

Srpnový příval nových uživatelů odpovídá více než procentu ruské populace, kde je přitom průměrný měsíční příjem zhruba jen 170 dolarů, tedy 5100 korun. Nárůst počtu nových uživatelů přitom v Rusku překračuje svou rychlostí země rozvojového světa. Léto je v Rusku pro nábor nových uživatelů mobilních sítí rozhodujícím obdobím, protože obyvatelé měst odjíždějí na chalupy, kde bývají pevné telefonní linky zřídka. Po srpnu prodej nových smluv slábne až do zimních prázdnin.

Ve třech měsících silného letního prodeje do srpna si tři přední ruští operátoři připsali 4,2 milionu nových klientů, tedy téměř tři procenta celé ruské populace, uvedla AC&M. Společnost Mobile TeleSystems v létě rozšířila počet uživatelů o 1,7 milionu lidí. Operátor Vimpelcom si v létě připsal 1,6 milionu klientů a MegaFon uzavřel 932 tisíc nových smluv, napsala agentura Reuters.

VARŠAVA - Polská společnost Elektrim zablokovala prodej mobilního operátora PTC do rukou německé Deutsche Telekom. Elektrim stáhl z představenstva společného podniku s francouzskou Vivendi svého zástupce a tím majoritnímu vlastníkovi PTC zabránil v rozhodnutí. Taktika Elektrimu má podle pozorovatelů za cíl zvýšit nabídku Deutsche Telekomu. Ten minulý týden nabídl společnému podniku Elektrimu a Vivendi za 51 procent dosud nevlastněných akcií největší východoevropské mobilní firmy s 5,6 milionu uživatelů jednu miliardu eur.

Elektrim vlastní ve společném podniku Elektrim Telekomunikacja (ET) 51 procent a Vivendi má 49 procent. ET měl hlasovat o prodeji Němcům právě včera. "Je to od Elektrimu velmi vychytralý tah - zablokovali Vivendi a otevřeli si cestu k dalším jednáním o nabídce. Myslím, že (Němci) budou chtít věc uzavřít co nejdříve, takže by mohli ke své nabídce něco přihodit," řekl agentuře Reuters analytik banky BRE Michal Marczak.

Elektrim uvedl, že podle zakládající dohody ET vládne nad jakýmkoliv prodejem právem veta. Pokud by se Vivendi pokoušela prosadit transakci bez partnera, pohrozil Elektrim žalobou. Hlavní akcionář Elektrimu Zygmunt Solorz žádal za prodej podílu na PTC pro svou firmu nejméně 450 milionů eur. Podle současné nabídky a po započítání dluhů ET vůči Vivendi by Elektrim dostal jen 200 až 250 milionů eur a neměl by tak dost peněz na splacení půl miliardy eur držitelům svých obligací.