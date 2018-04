TELeKONOM: Kvůli vyšším daním budeme méně telefonovat...

- Chystané zvýšení DPH pro telekomunikační služby z pěti na 22 procent může podle analytiků omezit zájem o telefonování. Ten se může částečně projevit v přechodu k levnějším datovým službám. Zatímco analytici se domnívají, že se zvýšení DPH téměř zcela promítne do růstu cen, podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře k tak vysokému nárůstu nedojde. Zvýšení ceny u připojení na internet by mělo podle něj kompenzovat zavedení měsíčního paušálního poplatku, který chce prosadit do konce letošního roku.

"Než vstoupí změna DPH v platnost, tak se nám podaří srazit běžné ceny poplatků za připojení na internet o tolik níž, že se zavedení sazby promítne pro koncové uživatele jen velmi málo," uvedl op víkendu pro Český rozhlas 1 - Radiožurnál. U mobilních telefonů, kde je silná konkurence, ministr předpokládá zvýšení nákladů v řádu korun. U pevných linek je situace horší, dodal.

U mobilních operátorů lze podle analytika Atlantik FT Tomáše Gaťka předpokládat přechod klientů od dražších předplacených karet k tarifním programům. "Vše závisí na cenové politice mobilních operátorů," uvedl s tím, že firmy zřejmě využijí zvýšení DPH na to, aby přesvědčily zákazníky o výhodnosti uzavření smlouvy. Smluvní klienti jsou přitom pro operátory až šestkrát výnosnější než uživatelé předplacených karet.

"V případě mobilních operátorů může nastat ještě výraznější přesun k levnějším tarifům Českého Mobilu," dodal analytik České spořitelny Libor Vinklát. U fixních linek ekonomové předpokládají zvýšený přesun firem k paušálním tarifům, které umožní určitý objem provozu v rámci fixní měsíční částky. Přinejmenším část domácností bude podle Vinkláta hledat způsoby, jak svoje telefonní účty nezvyšovat. Toho lze dosáhnout změnami tarifů, operátorů, délky volání nebo času uskutečnění hovoru.

"Lidé budou více přemýšlet o svých telefonních účtech, obzvláště až zjistí, že se kromě telefonování zdraží i řada dalších služeb či zboží," dodal. Podle Gaťka budou lidé více využívat internet, kde vychází cena připojení na minutu levněji než telefonování a samotné zvýšení DPH zde bude v absolutních číslech nižší. Telekomunikační operátoři většinou uvádějí, že se lednové zvýšení daně do koncových cen promítne maximálně v rozsahu 17 procentních bodů. Konkrétní rozhodnutí většinou ještě neučinili. Zdražení se více dotkne domácností, protože firmy si mohou většinou nechat daň od finančního úřadu vrátit.

BUDAPEŠŤ - V Maďarsku bylo v dubnu zhruba 70 mobilních telefonů na 100 obyvatel. Rozšíření mobilů v maďarské populaci se tak zvýšilo na 70,4 procenta ze 69,6 procenta z března. Loni v dubnu připadalo 54 přístrojů na sto lidí. Uvedl to včera maďarský telekomunikační úřad HIF. V České republice je rozšíření mobilů v populaci vyšší.

Počet maďarských mobilních čísel na konci dubna vzrostl na 7,06 milionu z 5,53 milionu. Maďarsko má přibližně deset milionů obyvatel. Největší podíl na trhu měl operátor Westel, který zcela patří provozovateli pevných linek Matáv. Podíl Westelu však klesl na 48,04 procenta z 50,84 procenta před rokem. Majoritu v mateřském Matávu drží německý Deutsche Telekom.

Druhý byl na maďarském trhu operátor Pannon GSM s podílem 38,05 procenta, který klesl z 38,54 procenta. Pannon patří norské společnosti Telenor. Třetí příčka zbyla na maďarský podnik britského Vodafonu. Ten zvýšil tržní podíl na 13,92 procenta z 10,62 procenta před rokem, napsala agentura Reuters.

Podle údajů z konce dubna je v České republice 84 mobilních telefonů na sto lidí. Česko je tak na pici mezi zeměmi střední a východní Evropy. Lépe je na tom pouze Slovinsko, kde na stovku lidí připadalo ještě o jeden mobilní přístroj více. V Polsku připadá na 100 lidí 35 mobilních přístrojů a na Slovensku je zákazníkem mobilních operátorů 53 lidí ze sta. Na druhém konci žebříčku je Rumunsko s podílem mobilních telefonů na počtu obyvatel kolem 23 procent.

MOSKVA - Bývalý šéf německé telekomunikační společnosti Deutsche Telekom Ron Sommer přijal novou práci a bude působit jako poradce ruské společnosti Sistema. Ta je velkým konglomerátem, který v sobě spojuje několik společností, počínaje bankami a konče telekomunikačními firmami. Sommer se tak stane členem skupiny, ve které je například bývalý ruský premiér Jevgenij Primakov a bývalý šéf organizace UNESCO Federico Mayor. Sistema totiž založila radu, která by jí měla pomoci prorazit na světové trhy a získat tam i odpovídající vliv.

V radě, která má určovat strategii celého podniku, bude také bývalý ředitel německé energetické společnosti RWE Dietmar Kuhnt, bývalý šéf americké nápojové jedničky Coca-Cola Douglas Daft nebo fyzik Zhores Alfjorov. Nová rada se k prvnímu předběžnému jednání sešla minulý víkend. První schůzky se ale ani zdaleka neúčastnili všichni členové, chyběl Daft, Primakov, Mayor a Alfjorov, píše agentura Reuters.

Ron Sommer je německý kosmopolita, který se narodil v Izraeli a vyrostl v Rakousku. V čele největší telekomunikační firmy v Evropě stál sedm let, loni ale musel na žádost většiny akcionářů odstoupit. Značný vliv má totiž ve firmě vláda. Akcionáři uvedli, že už Sommerovi nedůvěřují. Deutsche Telekom se strategickým investorem v ruské firmě Mobile TeleSystems, která je v rámci holdingu Sistema považována za klenot. Zhruba desetiprocentní podíl Němci nedávno prodali do rukou Sistemy, která tak Mobile TeleSystems nyní ovládá.

LONDÝN - Zisk britského telekomunikačního gigantu BT Group Plc se v uplynulém finančním roce zvýšil před zdaněním o 44 procent na 1,83 miliardy liber, tedy tři miliardy dolarů. Fiskální rok skupiny skončil v březnu. BT Group zveřejnila výsledek v páteční zprávě. Zisk byl na horním okraji rozpětí, které očekávali analytici.

Jejich odhady sahaly od 1,78 miliardy po 1,84 miliardy liber. Klíčové jádro zisku přepočtené na akcii bylo také vyšší než střed odhadů. Tržby skupina zvýšila o dvě procenta na 18,73 miliardy liber. Britská telekomunikační skupina také oznámila, že podle nových účetních standardů dosahuje deficit jejích penzijních fondů 6,3 miliardy liber, tedy deset miliard dolarů. Způsobil to tříletý pokles akciových trhů. Podle dealerů je tento deficit nižší, než se očekávalo. V polovině května se přitom schodek snížil na 5,7 miliardy liber.

Kvůli účetním změnám se deficit na konci března zvýšil o 1,4 miliardy liber. Deficitní doplatky do fondu se zvýší o 32 milionů na 232 milionů liber, a to od prosince. Celkovou celoroční výplatu dividend firma zvýšila na 6,25 pence na akcii. Potěšila tím tak investory, za předchozí rok společnost vyplácela rovné dvě pence na akcii, napsala agentura Reuters.

ATÉNY - Čistý zisk společnosti CosmOTE, která je podle počtu klientů největším mobilním operátorem v Řecku, se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 9,6 procenta na 53,7 milionu eur. Oznámila to o víkendu firma, která je divizí telekomunikační skupiny OTE a dodala, že výsledky byly zasaženy poklesem tržeb v Albánii.

Čistý zisk se proto přiblížil dolní hranici očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 52 až 60,7 milionu eur. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) vzrostl o 11,4 procenta na 127 milionů eur a tržby stouply o 12,8 procenta na 297,1 milionu.

Tržby albánské divize AMC však ve sledovaném období klesly o 4,7 procenta na 24,7 milionu eur. V Řecku se příjmy naopak zvýšily o 14,4 procenta, když větší využívání mobilních telefonů kompenzovalo snížení tarifů z loňského roku.

Počet klientů CosmOTE se meziročně zvýšil o 18,4 procenta na 3,64 milionu osob, přičemž během prvního čtvrtletí firma získala 135 000 nových zákazníků. Hlavními konkurenty CosmOTE jsou společnosti Vodafone Panafone a Stet Hellas, napsala agentura Reuters.