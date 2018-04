TELeKONOM: Kvůli USA prodělají Japonci tři a půl miliardy...

TOKIO - Největší japonská telekomunikační společnost Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) by podle očekávání měla vykázat za období duben až září mimořádnou ztrátu 400 miliardy JPY (3,4 miliardy USD, tj. asi 125 miliard Kč), kvůli restrukturalizaci americké divize Verio. Informoval o tom včera japonský list Nihon keizai šimbun. List dále uvedl, že NTT, která koupila Verio v loňském roce prostřednictvím své divize pro dálkové telekomunikační spojení a internet NTT Communications Corp., bude slučovat datová centra Veorio a sníží počet pracovníků o 20 procent; nyní zaměstnává kolem 3000 osob. Samotná NTT zápasí s vysokým počtem pracovníků a snaží se vytvořit restrukturalizační plán. Podle listu by Verio měla za rok do konce prosince vykázat čistou ztrátu 1,3 miliardy USD a NTT může odepsat 300 až 500 miliard JPY z 562 miliardy JPY zaúčtovaných jako goodwill. Goodwill je rozdíl mezi cenou zaplacenou za společnost a hodnotou

jejího čistého jmění. NTT počítá v letošním fiskálním roce do konce března 2002 s konsolidovanými tržbami 12,1 bilionu JPY a čistým ziskem 128

miliard JPY. Odpis téměř jistě zaručuje čistou ztrátu, pokud NTT neodprodá další jmění, napsala agentura Reuters.



PRAHA - Přibližně 700 lidí využilo ve čtvrtek a v pátek nabídky největšího českého mobilního operátora Eurotel na bezplatné volání do USA z jedné z 93 značkových prodejen firmy. Zájemci tak provolali 1500 minut, což znamenalo zvýšení běžného provozu o desítky procent. Uvedl to mluvčí firmy Jan Kučmáš.

Konkurenční RadioMobil se rozhodl zpětně neúčtovat zákazníkům

hovory do USA ve dnech 12. a 13. září. Dominantní operátor pevných linek Český Telecom poskytoval ve čtvrtek a v pátek v době slabého provozu hovory přes službu internetového volání XCall do USA zdarma.

Mobilní operátor Český Mobil nabídl prostřednictvím ministerstva zahraničí osobám, které dosud nenavázaly kontakt se svými blízkými a příbuznými v USA, mobilní telefon a SIM kartu s kreditem 1800 Kč. Počet těchto osob pohybuje kolem 100 lidí.

OSLO - Norská telekomunikační skupina Telenor vyjádřila souhlas s prodejem aktivit ve vydávání telefonních seznamů Telenor Media americké soukromé majetkové firmě Texas Pacific Group za 5,8 miliardy NOK (670,4 milionu USD) v hotovosti. "Jsme potěšeni touto transakcí, která ukazuje na dobrou realizaci naší strategie zaměřit se na klíčové aktivity," uvedl výkonný ředitel státem kontrolovaného Telenoru Tormod Hermansen.

Prodej Telenor Media, který ještě musí schválit norské regulační orgány, by měl být dokončen do konce tohoto roku. Záměr prodat divizi byl oznámen již před šesti měsíci a zdroje tehdy označovaly za nejpravděpodobnějšího kupce společnost Eniro. Ta však zřejmě chtěla financovat akvizici částečně akciemi.

Telenor Media je přední společností zabývající se vydáváním telefonních seznamů a poskytováním reklamních služeb a působí v Norsku a dalších 11 evropských zemích. Provozuje jak tištěné, tak internetové bílé a zlaté stránky. Zaměstnává kolem 2400 osob a loni vykázala zisk před zdaněním, odečtením úroků, odpisy a amortizací 259 milionů NOK při tržbách 1,65 miliardy NOK, napsala agentura Reuters.