TELeKONOM: Kupovat či držet České radiokomunikace?

- Akcie telekomunikační společnosti České radiokomunikace mají prostor k růstu o téměř 15 procent. Analýza obchodníka Cyrrus Afin totiž určila hodnotu firmy na 431 korun za akcii, zatímco na burze se akcie obchodovaly jen za 376,5 koruny. Ocenění vychází z předpokládaného scénáře rozprodeje společnosti, uvedl analytik Cyrrus Afin Roman Skalický. Většina konkurenčních firem přitom v současné době doporučují akcie ČRa jen držet.

"Doporučujeme akcie společnosti České radiokomunikace k nákupu s cílovou cenou 431 korun na akcii," shrnul Skalický. Cílovou cenu určil Skalický oceněním mateřské firmy a majetkových podílů. Prodej podílu v Radiomobilu by měl podle Skalického vynést akcionářům ČRa na akcii čistou dividendu 291,8 koruny, hodnota mateřské firmy by měla být 114,40 koruny a podíl v Contactelu 24,8 koruny na akcii. "Náš výpočet by měl vést spíše k podhodnocení akcií ČRa," uvedl v textu Skalický.

LONDÝN - Britský vydavatel telefonních seznamů Yell Group koupí za 600 milionů amerických dolarů divizi vydávající telefonní seznamy americké telekomunikační společnosti McLeodUSA Inc. Tento krok představuje pro Yell výraznou expanzi a upevnění již tak silné pozice v USA, informoval generální ředitel Yell John Condron.

Společnost Yell koupila v roce 1999 v USA předního amerického nezávislého vydavatele telefonních seznamů Yellow Book. Mluvčí Yell dodal, že společnost po dokončení akvizice rozšíří působnost v USA z nynějších 19 na 40 států. Firma Yell svou nabídkou překonala konkurenční nabídku americké investiční firmy Forstmann Little & Co., která zněla na 535 milionů dolarů.

Yell je dřívější divizí "zlatých stránek" britské telekomunikační společnosti BT Group. BT se však loni v červnu rozhodla prodat divizi společnostem zabývajícím se aktivitami kolem poskytování rozvojového a rizikového kapitálu Apax Partners a Hicks, Muse, Tate & Furse za 2,14 miliardy liber. BT se k tomuto kroku odhodlala kvůli ohromnému dluhu, který ji donutil k prodeji některých vedlejších aktivit, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Telekomunikační společnost GlobalTel odkoupila koncem minulého týdne od správců konkursní podstaty Kiwwi CEE Holding 100 procent obchodních podílů v české a slovenské pobočce Kiwwi. Hodnotu akvizice generální ředitel GlobalTelu David Vaverka odmítl sdělit. Rakouská společnost Kiwwi je v konkursu od konce loňského roku.

Podle připravované strategie se v krátké době sjednotí infrastruktura obou sítí a vznikne jednotná optická síť Mnichov - Praha - Bratislava - Vídeň s kapacitou 1 Gb/s, zhruba 3500 podnikovými klienty a desítkami přípojných míst v ČR, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Firmy plánují sjednocení obchodního, technického a administrativního oddělení s jednotným manažerským vedením.

Firma chce zákazníkům Kiwwi rozšířit poskytované služby například o cenově výhodné vysokokapacitní připojení k internetu, pronájem datových okruhů, telefonické internetové připojení s možností videokonferenční služby a další.

GlobalTel vybudoval a provozuje přes 1000 kilometrů vysokokapacitní optické sítě v ČR, na Slovensku a v Německu. Ta je mimo jiné napojena na světovou optickou síť Level 3. Firma vznikla v roce 2000 sloučením tří poskytovatelů datových služeb. Jejími partnery jsou British Telecom a vlastníci telekomunikačních sítí Czech Bone a Sloane Park Property Trust. Společnost se s nabídkou telekomunikačních a datových služeb zaměřuje na podnikovou klientelu.

BRATISLAVA - Slovenský telekomunikační úřad (TÚ SR) včera oznámením v slovenském tisku zahájil výběrové řízení na třetího mobilního operátora pro sítě GSM a UMTS na Slovensku. Zájemci o licence mohou podat své žádosti do 10. dubna.

Úřad nabídl kromě kombinované licence také dvě licence pouze pro síť UMTS. O ty se mohou ucházet současní mobilní operátoři - společnosti Globtel a Eurotel. Cena za licenci pro GSM a UMTS představuje 1,5 miliardy slovenských korun, samotná licence pro UMTS vyjde na 1,499 miliardy korun.

"Pokud přijde více žádostí o udělení licence, než je možné uspokojit, úřad uskuteční výběrové řízení formou 'soutěže krásy'. Výběr se uskuteční na základě posouzení způsobilosti uchazečů vybudovat a provozovat sítě a nabídnout vysokou kvalitu služeb potenciálním zákazníkům," uvedl telekomunikační úřad.

Začátek provozu sítě UMTS na Slovensku se předpokládá ve druhé polovině roku 2003. O licenci zatím projevila zájem mateřská společnost Českého Mobilu Telesystem International Wireless a norská telekomunikační společnost Telenor.