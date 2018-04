TELeKONOM: Kupci Telecomu hledají nového partnera...

PRAHA - Německý finanční ústav Deutsche Bank a dánská telekomunikační společnost TDC hledají dalšího zájemce, který by byl ochoten se s nimi podílet na privatizaci Českého Telecomu. Uvádí se to ve vládním dokumentu, který získala agentura Reuters. Vláda za 51 procent akcií Telecomu požaduje asi 1,82 miliardy eur.

Vládní dokument, na který se Reuters odvolává, počítá rovněž s tím, že noví majitelé Telecomu koupí akcie od menšinových akcionářu, firem KPN a Swisscom. K prodeji podílu v mobilní odnoži Eurotel, která patrí Telecomu, patrně svolí i americké firmy AT&T Wireless a Verizon Communications. Ti drží v Eurotelu asi 49 procent akcií. Konsorcium Deutsche Bank a TDC hledá finančně silného partnera predevším proto, aby s jeho pomocí mohlo koupit podíly, které v Eurotelu drží Američané. Ti totiž loni odmítli nabídku Českého Telecomu, který jim za jejich podíl nabídl 1,1 miliardy dolarů. Američané přitom stále mají možnost majetkové změny v Telecomu zablokovat, pokud za podíl v Eurotelu nezískájí odpovídající cenu. "Telsource udělá maximum, aby svůj podíl v Českém Telecomu prodal společne s vládou," rekl šéf Telsource Bessel Kok.

Právě Telsource, které tvoří firmy KPN a Swisscom, drží 33,5 procenta akcií Telecomu a má slíbeno, že za ně získá zhruba stejnou cenu jako vláda. Podle dokumentu chce konsorcium vedené ústavem Deutsche Bank získat přes 90 procent akcií Českého Telecomu, aby ho pak mohlo sloučit se svou zadluženou společností C-Tel. Ta má fungovat jako nástroj k převzetí. V takovém případe by ale konsorcium muselo na veřejných trzích nakoupit asi 5,5 procenta akcií Telecomu.

Vláda počítá s tím, že privatizace Telecomu bude ukončena do 31. března. To je totiž datum, kdy se zřejmě změní zákon o odkupu akcií na veřejných trzích. Noví majitelé totiž potom budou muset zbývající akcie na trhu podle nového zákona odkoupit, což by jim nákup Telecomu prodražilo.

Chystaný prodej Českého Telecomu je ve střední Evropě letos zatím největším privatizačním případem. Analytici jsou ale k úspešnému završení privatizace dost skeptičtí a poukazují na to, že privatizaci zatím stojí v cestě příliš mnoho překážek. Vláda přitom peníze za prodej potřebuje na celou řadu projektů a mimo jiné i na uhrazení ztrát České konsolidacní agentury. Zájem o vysoce ziskovou společnost Eurotel podle Reuters projevil britský Vodafone, pokud se novým vlastníkem Telecomu stane konsorcium vedené Deutsche Bank. Kabinet by o prodeji asi 51 procent akcií Českého Telecomu mohl hlasovat relativně brzy, možná příští týden. Telecom je narozdíl od svých rivalů v západní Evropě silně ziskovou firmou, uzavřela agentura Reuters.



PRAHA - Tuzemští uživatelé mobilních telefonů umožnujících přenos multimediálních zpráv mohou od včerejška na svých přístrojích sledovat videosekvence se zpravodajstvím či animovanými klipy. "Službu pod názvem Videozóna spustila v bezplatném zkušebním provozu firma U-Turn ve spolupráci s Českou televizí a agenturou Reuters," uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva firmy Jan Obrman.

Službu si mohou vyzkoušet zákazníci Eurotelu a RadioMobilu. Komerční provoz zřejmě jako první nabídne mobilní operátor Eurotel. Ten podle mluvcího Jana Kučmáše nyní dokončuje přípravy a službu, využívající obsah nabídnutý U-Turnem, ale i dalšími partnery, spustí do konce roku. Cena by měla být na úrovni multimediálních zpráv MMS, dodal. Při odebírání MMS zákazníci firmě platí od deseti do 29 Kč za zprávu.

Konkurenční RadioMobil, jehož síť posílání videa rovnež umožnuje, začal včera nabízet možnost posílání videosekvencí natočených jedním telefonem na druhý přístroj. Firma navíc nabídla možnost posílat multimediální zprávy MMS ve 14 zemích. Český Mobil multimediální zprávy nabídne až v příštím roce.

Česká televize bude do Videozóny U-Turnu dodávat sekvence z domácího zpravodajství. Potřebnou technologii i pracovníky přitom dodal U-Turn. Televize Reuters zajistí zprávy ze světa. Zábavná sekce Videozóny je tvořena animovaným seriálem a bulvárními zprávami ze společnosti. V příštím roce by měly přibýt mimo jiné hudební klipy a filmové ukázky. Podmínkou sledování videa je vlastnictví mobilního telefonu s barevným displejem, podporou GPRS a nainstalovaným přehrávacem.

FRANKFURT - Zakladatel německého mobilního operátora MobilCom AG Gerhard Schmid přepsal svůj podíl ve firmě na externího správce, čímž umožnil záchranu problémového operátora. Oznámila to včera tisková mluvčí Gerharda Schmida. Německá vláda jeho krok přivítala.

Schmidovo odmítnutí přepsat podíl kolem 40 procent, který spolu s manželkou držel, bránilo podpisu klíčové dohody s bankami a France Télécom o záchraně podniku. MobilCom se tak dostal na pokraj bankrotu, protože byl odříznut od nezbytných financí. Převod Schmidova podílu si vynutila francouzská firma, která je významným akcionářem německého operátora.

Mluvčí uvedla, že Schmid přepsal svůj podíl na Helmuta Thomu, bývalého šéfa Bertelsmannovy televize RTL. Thoma je zároveň členem dozorčí rady MobilComu. Převod Schmidova podílu přivítalo německé ministerstvo hospodářství, jak uvedl mluvčí ministerstva. Podrobnejší vyjádření za ministerstvo ale odmítl poskytnout. Podle Schmidovy mluvčí platí dohoda o prevodu podílu dva roky a musí ji ješte schválit dozorčí rada France Télécomu. Dohodu již schválil Dieter Vogel, který fungoval jako prostředník mezi France Télécomem a Schmidem.

Vogel minulý týden prohlásil, že konsorcium bank je připraveno MobilComu poskytnout 162 miliónu eur, až Schmid podíl převede. Úvěr je pro MobilCom životně důležitý. Firma nyní čerpá z úvěru 50 miliónu eur, který získala v rámci záchranného plánu v září, napsala agentura Reuters.

OVERLAND PARK - Třetí největší meziměstský telefonní operátor ve Spojených státech Sprint Corp. zruší 1600 pracovních míst v divizi bezdrátových komunikací PCS. Divizi opustí dalších 500 lidí, které podnik zaměstnává na smlouvu, uvedl včera Sprint.

Propouštení představuje šest procent procetního stavu zaměstnanců divize PCS. Důvodem je snaha snížit její náklady, krok se uskuteční v nadcházejících měsících. Bude se týkat pracovišt Sprintu po celých Spojených státech. Většina propuštených bude z oddělení, která nepřicházejí s klienty přímo do styku. Půjde zejména o podpůrné funkce, tedy o oddělení marketingu, informačních technologií, sítí a financí.

Podle analytiků je ohlášené opatření prvním dobrým krokem, nevyřeší však hlavní problémy divize, kterými jsou obměna zákazníků, služby pro ně a kvalita sítě. Úspora v pracovních nákladech by po propouštení měla vyústit v zisk 31 milionů dolarů před zdaněním za poslední čtvrtletí. Po dokončení změn by celková roční úspora měla dosáhnout 170 milionů dolarů. Akcie společnosti Sprint po zprávě stouply o 1,4 procenta na 13,45 dolarů. Emise PCS si přitom polepšila o 3,8 procenta na 4,37 dolarů, napsala agentura Reuters.

BUDAPEŠT - Maďarská telekomunikační společnost Matáv vytvořila za prvních devět měsíců tohoto roku čistý zisk 58,18 miliardy forintů. To je v přepočtu asi 245,9 milionů dolarů a proti stejnému období loni to znamená pokles o zhruba jedno procento, uvedla včera agentura Reuters.

Majitelem firmy je německá společnost Deutsche Telekom. Matáv sice zaznamenal růst tržeb, vyšší zdanění v mobilní odnoži Westel ale způsobilo, že v konečném důsledku je zisk nižší. Výsledek je i přesto nad odhady analytiků, kteří v průměru počítali s čistým ziskem 57,4 miliardy forintů. Tržby Matáv vzrostly na 438,34 miliardy forintů ze 403,75 miliardy forintů v období leden až září 2001.

Šéf spolecnosti Elek Straub podotkl, že skupině rostl zisk ve všech hlavních činnostech. Makléřská společnost Inter-Europa sice nezastírá, že výsledky hospodaření jsou příznivé, varuje však pred přílišným optimismem. Mateřská společnost Deutsche Telekom měla za prvních devět mesíců ztrátu 24,5 miliardy eur. To je nejvyšší ztráta v historii podnikové sféry v Německu. Právě obrovská ztráta mateřského podniku by totiž mohla mít negativní vliv na budoucí strategii Matáv. Firmě nejvíce rostly tržby v mobilní divizi, dobře si vedla také makedonská odnož MakTel. Na celý letošek Matáv předpovídá růst tržeb maximálně o deset procent, píše agentura Reuters.

BONN - Německý telekomunikační podnik Deutsche Telekom vykázal za prvních devět měsíců tohoto roku kvůli rozsáhlým odpisům v mobilní divizi T-Mobile čistou ztrátu 24,5 miliardy eur. Byla to nejvyšší ztráta, jakou kdy nějaká německá firma zaznamenala, napsala včera agentura Reuters.

Na provozní úrovni měl však největší evropský telekomunikační operátor zisk 12 miliard eur, který byl meziročně vyšší o 5,6 procenta. Skupina, která včera jmenovala nového generálního ředitele, slíbila, že sníží zadluženost zrušením letošní dividendy, omezením investic a prodejem majetku.

Tržby Deutsche Telekom se do září zvýšily o 12 procent na 39,2 miliardy eur. Z devítiměsíčního provozního zisku před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací vyplývá, že čtvrtletní zisk činil 4,24 miliardy eur, což bylo mírně nad odhady analytiků. Tento ukazatel je podle pozorovatelů klíčovým indikátorem schopnosti Telekomu zajistit si hotovost pro splácení dluhů.

Celkové odpisy hodnoty aktiv skupiny dosáhly letos 33,4 miliardy eur proti loňské výši 9,4 miliardy eur. Nejvíce k tomu přispěl odpis hodnoty T-Mobile USA. Telekom uvedl, že i nadále hodlá snížit dluh z nynějších téměř 70 miliard do konce příštího roku k 50 miliardám eur. Dodal však, že nevidí potřebu kvůli tomu prodávat americkou mobilní divizi T-Mobile USA. Z prodeje majetku chce Telekom celkem získat 6,2 až 8,5 miliardy eur.

Deutsche Telekom včera jmenoval novým generálním ředitelem Kai-Uwe Rickeho, dosavadního šéfa mobilní divize T-Mobile. Firma tak ukončila čtyrměsíční provizórium na nejvyšším postu. Ricke se stane nástupcem Rona Sommera, který ztratil důvěru vlády kvůli prudkému propadu akcií společnosti pod tlakem krize v odvětví a nákladné strategie expanze, vedoucí k vysokému zadlužení.