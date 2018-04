TELeKONOM: Kupci Českého telecomu chtějí snížit cenu...

- Peníze utržené za prodej Českého Telecomu jsou stále mnohými politiky, zejména z Klausovy ODS, považovány za nejvhodnější finanční zdroj pro odstraňování rozsáhlých povodňových škod. Tento zdroj se však začíná jevit jako nejistý. Zdá se, že prodejní cena za 51,1 procenta akcií (1,82 miliardy eur, v přepočtu asi 55 miliard korun) je ohrožena. Píše to nejnovější vydání týdeníku Euro, jež vychází dnes.

"Skutečně je vyvíjen určitý tlak na snížení ceny," uvedl pro Euro důvěryhodný zdroj obeznámený s celým průběhem privatizačního řízení. Kupci svou snahu údajně opírají o další kolo due dilligence. Hloubková prověrka hospodaření měla ukázat výsledky firmy v horším světle, než se původně zdálo, a navíc prý mají stále klesající tendenci.

"Zčásti je na vině pokračující liberalizace, zčásti manažerské chyby, například špatná tarifní politika," domnívá se informátor. Zprávu o tom, že německo-dánské uskupení chce platit méně, potvrdil následně týdeníku i jeden z členů nejužšího vedení Českého Telecomu.

Vláda na svém zasedání 7. srpna zvolila vítězem veřejného výběrového řízení společnost C-Tel, s.r.o. (dříve GeGe), jejímiž vlastníky jsou Deutsche Bank a dánská telekomunikační společnost TDC. Příslušná smlouva má být podepsána do konce října.

V oficiální rovině se však nic nemění. "Říjnový termín podepsání smlouvy zůstává stále v platnosti. O smluvních podmínkách teď vyjednává s kupující stranou náš poradce, JP Morgan. Žádná žádost o snížení ceny nám nebyla nikým tlumočena," reagovala na dotaz Lucie Králová z tiskového oddělení Fondu národního majetku. Z kuloárních informací se zdá přitom být pravděpodobné, že souběžně s FNM bude své akcie stejnému nabyvateli prodávat i nynější strategický partner, konsorcium TelSource, držící podíl 27 procent.

Hospodaření Českého Telecomu se v posledních měsících potýká především s neustálým poklesem výnosů. Celkové konsolidované výnosy poklesly v prvním pololetí meziročně o sedm procent na 26,1 miliardy korun. Výnosy z měsíčních paušálů díky změně tarifů meziročně vzrostly o 40 procent na 5,2 miliardy Kč, ovšem výnosy z hovorného se snížily o výrazných 35 procent na 7,4 miliardy Kč.

Celkové cifry jsou ovlivněny i úbytkem telefonních stanic. Jejich počet se meziročně snížil o tři procenta na 3,738 milionu. V absolutních číslech to dělá sto tisíc odhlášených telefonů.

PAŘÍŽ - Francouzský výrobce telekomunikačních zařízení Alcatel zamýšlí propustit zhruba 20 000 zaměstnanců ve snaze o návrat k zisku v příštím roce. Oznámila to v pátek firma a dodala, že ve třetím čtvrtletí očekává pokles tržeb o deset procent, zatímco dříve předpokládala, že její příjmy zůstanou na úrovní předchozího období.

Alcatel hodlá do konce roku 2003 snížit počet zaměstnanců na 60 000 v rámci nového plánu restrukturalizace, který by si měl během příštích tří let vyžádat 500 milionů eur. Na konci června zaměstnávala firma 83.000 osob ve srovnání se 113.000 na konci roku 2000.

Společnost, jejíž akcie minulý týden prudce klesaly kvůli obavám o její finanční situaci, tak postupuje podobně jako její konkurenti Lucent, Nortel Networks a Ericsson, kteří propouštějí velký počet zaměstnanců kvůli poklesu výdajů ze strany telekomunikačních operátorů.

Akcie Alcatelu během včerejšího obchodování na pařížské burze nejprve oslabily o 15 procent na nové minimum 2,13 eura, díky zprávě o restrukturalizaci však posléze oživily a ve 12:45 jejich cena ve srovnání se čtvrtečním závěrem stoupla o 11 procent na 2,79 eura, napsala agentura Reuters.

Ve druhém čtvrtletí hospodařila firma s provozní ztrátou 177 milionů a s čistou ztrátou 1,44 miliardy eur. Tržby za druhé čtvrtletí klesly na 4,24 miliardy z 6,77 miliardy eur ve stejném období minulého roku.

HONGKONG - Počet zákazníků největšího světového mobilního operátora China Mobile se v srpnu zvýšil ve srovnání s předchozím měsícem o 1,943 milionu, tedy o 1,8 procenta. Firma v pátek oznámila, že celkový počet klientů dosáhl 109,376 milionu.

Mluvčí společnosti dále uvedl, že růst počtu zákazníků od června do srpna zpomalil proti předchozím třem měsícům kvůli sezónním faktorům a agresívní cenové politice konkurenční společnosti China Unicom, napsala agentura Reuters.

Společnost China Mobile nedávno sesadila z pozice největšího světového mobilního operátora britský Vodafone díky koupi osmi regionálních sítí za 10,2 miliardy dolarů. Minulý měsíc oznámila, že její čistý zisk se v prvním pololetí zvýšil o deset procent na 15,2 miliardy jüanů (1,8 miliardy dolarů) z 13,8 miliardy jüanů ve stejném období loňského roku.

LONDÝN - Britská telekomunikační společnost BT Group Plc vede rozhovory o možném prodeji svého 26procentního podílu ve francouzské telekomunikační firmě Cegetel s mobilním operátorem Vodafone a mediální skupinou Vivendi Universal. "Obě společnosti vyjádřily zájem o náš podíl," sdělil v pátek agentuře Reuters generální ředitel maloobchodní pobočky BT Pierre Danon.

Danon se již v červnu vyjádřil, že BT oceňuje podíl na pět miliard eur. Podle analytiků se však hodnota podílu blíží 3,7 miliardy eur. Nyní se Danon odmítl k ceně vyjádřit, pouze uvedl, že situace ohledně ceny vypadá velmi dobře, zvláště když jsou ve hře dva zájemci.

Vivendi vlastní v Cegetel, která je druhou největší telekomunikační firmou ve Francii, podíl 44 procent a je největším akcionářem společnosti. V zájmu Vivendi je zvýšit svůj podíl na více než 50 procent, což by výrazně podpořilo finanční situaci celé skupiny. Vivendi má v současnosti finanční problémy a byla nucena přistoupit k prodeji některých neklíčových aktivit.

I pro Vodafone by bylo zajímavé zvýšit současný 15procentní podíl v Cegetel, neboť Cegetel kontroluje z 80 procent mobilního operátora SFR. Francie zůstává posledním velkým evropským trhem, nad kterým nemá Vodafone kontrolu. Mobilní gigant se již několikrát vyjádřil, že by rád získal kontrolu nad SFR.

K akcionářům Cegetel patří také americká společnost SBC Communications. Ta drží ve firmě podíl 15 procent.