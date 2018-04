TELeKONOM: Krizové mobily Eurotelu jsou nespolehlivé...

HRADEC KRÁLOVÉ - Přestože stát před půldruhým rokem zaplatil Eurotelu za tisíce krizových mobilů pro integrovaný záchranný systém, v části Orlických hor na Rychnovsku jsou tyto přístroje stále nepoužitelné. Problém se týká 12 obcí a dalších 24 místních částí. Signál nemají vesnice v hlubších údolích a za hlavním hřebenem hor, píše dnešní Mladá fronta Dnes (MfD) v příloze pro Hradecký kraj.

"Kdyby přišla živelní pohroma, musím sednout do auta a odjet na kopec, abych mohl telefonovat. Jenže já v takovém případě potřebuji být v centru dění," uvedl starosta Podbřezí Antonín Novotný. Podobně jsou na tom další vesnice zejména v okolí Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou a Rokytnice.

Pro případ krize Eurotel nyní zajišťuje signál pomocí mobilních buněk. "Ty jsme schopni instalovat v řádu několika hodin. Úspěšně jsme je použili při loňských povodních," uvedla firma na svých internetových stránkách. Ke konkrétnímu řešení situace v Orlických horách se státní úřady nevyjádřily. Mluvčí Hasičského záchranného sboru Nicole Zaoralová pouze uvedla, že na dokrytí signálu vyčlenil Eurotel v rámci smlouvy 85 milionů korun. "Místa s nejvyšší prioritou, která určili zástupci hasičských záchranných sborů v krajích, tak budou dokryta z těchto prostředků pomocí stálých základnových stanic," řekla listu. Dodala, že rozšířit signál i do horských oblastí se značnými terénními nerovnostmi je velice nákladné.

Smlouvu na dodávku 19 000 mobilních telefonů, které doplňují systém komunikace záchranářů v období krizí, podepsal stát s Eurotelem loni v lednu. Firma se o telefony bude starat šest let a zdarma provede jejich výměnu. Při vyhlášení krizového stavu je volání z takových telefonů bezplatné a má mít přednost před jinými účastníky. Obce získaly mobily za symbolickou jednu korunu. Při loňských povodních v jižních Čechách se však síť přetížila a záchranáři se tehdy přednostně dovolat nemohli.

PRAHA - Nový generální ředitel Českého Telecomu Gabriel Berdár uvažuje o dalším zeštíhlení největšího operátora pevných linek. Podle pondělního vydání týdeníku Euro hodlá propustit 1300 až 2000 zaměstnanců a odstranit některé mezistupně řízení. Nyní Telecom zaměstnává zhruba 12 700 lidí.

Informaci o redukci pracovních míst o deset až třináct procent odmítl tiskový odbor oficiálně potvrdit s tím, že zprávu vydá v dostatečném předstihu. Podle Eura je minimální tempo propouštění nastaveno na deset procent ročně. Od roku 1998 firma zredukovala počet pracovníků o více než devět tisíc, letos Telecom již propustil 929 zaměstnanců. V loňském roce firma snížila počet svých lidí téměř o 1500.

Český Telecom bojuje podle Eura se stoupajícím nezájmem o své služby. Za posledních dvanáct měsíců se počet telefonních stanic snížil o čtyři procenta, veřejných telefonních automatů o pět procent, a vybavenost domácností pevnými linkami meziročně poklesla dokonce o dvanáct procent, konstatuje týdeník.

AMSTERODAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN vytvořila ve druhém čtvrtletí čistý zisk 192 milionů eur a zvrátila tak nepříznivý vývoj z loňského roku. Ve druhém čtvrtletí loni měl totiž KPN rekordní ztrátu 9,26 miliardy eur.

KPN byla před dvěma lety nucena začít snižovat obrovské dluhy, nyní snižuje náklady a snaží se restrukturalizovat. Na letošní rok očekává růst provozního zisku EBITDA alespoň o deset procent, přičemž ve druhém čtvrtletí EBITDA činil 1,25 miliardy eur.

Zisk ve druhém čtvrtletí byl už čtvrtým ziskovým čtvrtletím v řadě a odráží pokrok, kterého firma dosáhla v posledních dvou letech. KPN na konci devadesátých let nashromáždila velké dluhy, protože měla příliš expanzivní plány, informovala agentura Reuters.

"Příznivé první pololetí už je za námi a my teď máme důvěru v to, že můžeme opět zvýšit náročné finanční cíle na celý rok," prohlásil výkonný ředitel Ad Scheepbouwer. Vysoká loňská ztráta byla odrazem odpisu investic do mobilní komunikace, bez něj by čistá ztráta činila 79 milionů eur.

Výsledek za druhé letošní čtvrtletí je nad očekáváním trhů, které předpovídaly čistý zisk 148 milionů eur. Podnik už má asi 353 000 zákazníků u služby mobilního internetu i-mode, do konce roku jich ale chce mít milion.

PRAHA - Novým generálním ředitelem telekomunikační společnosti Alcatel Czech se stal Karl-Heinz Konstandin, který v této funkci nahradil Vladimíra Příbramského. Píše to dnešní vydání týdeníku Euro. Konstandin v korporaci zastává post viceprezidenta oblasti, zahrnující střední a východní Evropu, Německo, Rakousko a Švýcarsko. Dostupné informace však naznačují, že jeho působení v České republice je pouze dočasné a majitelé hledají vhodného kandidáta s dlouhodobější perspektivou, dodal týdeník.

Příbramský odešel z Alcatelu po pěti měsících za nejasných okolností letos v červenci. Podle informací Eura se nedokázal sžít s rozdílnou firemní kulturou francouzské firmy, když předtím působil deset let v české pobočce americké firmy Hewlett-Packard. Na začátku srpna Příbramského následoval Ivo Gajdoš, který v české pobočce Alcatelu poslední tři roky zastával post finančního ředitele. Gajdoš přešel na stejnou pozici do ICZ, uvedlo Euro. Alcatel vyvíjí a buduje komunikační sítě. Společnost se loni podílela na dokončení digitalizace sítě Českého Telecomu.