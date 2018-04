TELeKONOM: KPNQwest už má v Brně hotovou síť...

- Alternativní operátor KPNQwest/GTS dokončil v Brně výstavbu své metropolitní sítě. Tvoří ji 1250 kilometrů optických vláken, které propojují zákazníky a dvacítku distribučních a přístupových uzlů KPNQwest/GTS. Řekl to marketingový ředitel firmy David Duroň s tím, že po Praze je tak Brno druhým městem s plně nezávislou sítí na Českém Telecomu.

Nově spuštěná síť obsluhuje asi čtvrtinu velkých společností v Brně. Na Výstavišti zřídila novou pobočku s kontaktním a datovým centrem s 60 pracovními místy. "Takzvaná kruhová topologie umožňuje, že případná porucha na některém ze zemních kabelů neovlivní funkčnost sítě," upozornil Duroň. Další sítě buduje firma v severních Čechách, kde poskytuje hlasové služby již pro několik měst.

Společnosti GTS a KPNQwest letos od května vytvořily jeden provozní celek a jsou v ČR největším alternativním operátorem s komplexní nabídkou hlasových, datových a internetových služeb. KPNQwest/GTS vzrostly za první čtvrtletí tržby o více než pětinu a 614 milionů Kč při hrubém zisku 111 milionů korun.

NEW YORK - Věhlasný americký investor Warren Buffett uskutečnil svou první investici do technologického sektoru. Spolu s dalšími dvěma investory koupil obligace ztrátového operátora sítě optických kabelů Level 3 Communications za půl miliardy dolarů. Oznámil to Buffett ve svém včerejším sdělení.

Druhý nejbohatší člověk světa (po zakladateli Microsoftu Billu Gatesovi) se až dosud investicím do technologií a telekomunikací vyhýbal, i když akcionáři jeho investiční společnosti Berkshire Hathaway jej k takovým krokům příležitostně vybízeli. Buffett neustále prohlašoval, že do oblastí, kterým nerozumí a kde není schopen identifikovat dlouhodobé vítěze, investovat nehodlá.

Level 3 však tvrdá Buffettova kritéria splnila. "Likvidní zdroje a silná finanční podpora jsou v dnešním světě telekomunikací vzácná a hodnotná aktiva. Level 3 obojí má," uvedl Buffett. Level 3 chce použít peníze z emise obligací na získání zákazníků zadlužených operátorů dálkových hovorů a místních spojovatelů, řekl agentuře Reuters výkonný šéf James Crowe. Firma se zajímá o akvizice, kterými se rozroste její klientská základna, dodal.

Zpráva o Buffettově podpoře vyhnala akcie Level 3 nahoru až o 66 procent. Level 3 se stala v první části obchodní seance nejobchodovanějším titulem elektronického trhu Nasdaq. Rostly i akcie dalších telekomunikačních firem jako Qwest v naději, že nejvlivnější americký investor přitáhne do telekomunikací další investice.

AMSTERDAM/STOCKHOLM - Švédská telekomunikační skupina Telia včera jako první získala část datové sítě zbankrotovaného nizozemského operátora KPNQwest. K podobné transakci se již chystají i další firmy v čele s nizozemskou KPN, což ukazuje, že likvidátorům KPNQwest se nepodaří prodat největší evropskou datovou síť vcelku.

Telia, která o finančních podmínkách kontraktu neinformovala, pouze uvedla, že transakce jí poskytuje přístup k vysokokapacitní síti KPNQwest mezi Paříží a severofrancouzkým Lille a mezi Paříží a městem Kehl v jihozápadním Německu. Síťová pobočka Telie rovněž získá páteřní síť ve Francii a Itálii za podmínky, že dodavatelské servisní firmy zachovají nynější ceny.

K ceně za získanou část sítě Telia uvedla, že představuje pouze několik málo procent ročního investičního rozpočtu firmy. Ještě před dvěma lety měla KPNQwest tržní hodnotu asi 42 miliard eur. KPNQwest vyhlásila bankrot v květnu, kdy jí další financování odmítli poskytnout hlavní akcionáři, tedy společnosti KPN Telecom a Qwest Communications. Firma na konci devadesátých let vybudovala rozsáhlou datovou síť, slabší růst poptávky ale vedl k poklesu tržeb a vysokému zadlužení.

WASHINGTON - Dva bývalí nejvyšší manažeři společnosti WorldCom, vyšetřované kvůli podvodnému účtování a krytí ztrát, využili svého práva a odmítli předstoupit ke včerejšímu slyšení v Kongresu. Ve výboru pro finanční služby americké Sněmovny reprezentantů však vystoupí nový výkonný šéf společnosti, od něhož se očekává, že slíbí zákonodárcům udělat vše pro záchranu druhého největšího operátora dálkových hovorů v USA.

Předseda Výboru pro finanční služby Michael Oxley řekl, že bývalý generální ředitel Bernard Ebbers a dřívější finanční ředitel Scott Sullivan využili svého práva, které jim zaručuje Pátý dodatek Ústavy Spojených států - a svědčit nebudou. Výbor uspořádal slyšení k případu, v němž je WorldCom obviněn Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) z podvodu a klamání investorů. SEC obviňuje WorldCom z toho, že v posledních pěti čtvrtletích nesprávným účtováním 3,85 miliardy dolarů do kapitálových investic místo běžných výdajů zakryl ztrátu celkem 1,22 miliardy USD.

Pátý dodatek zaručuje každému člověku, který stane před americkým soudem, odpetřít svědeckou výpověď v obavě, že by sebe sama poškodil. Pokud však ustanovení dodatku využívají vlivné osobnosti, k nimž Ebbers i Sullivan bezpochyby patří, vnímá se to obvykle jako neoficiální přiznání viny.

Ebbers, který v posledních 17 letech WorldCom řadou akvizicí vybudoval, odstoupil z vedení v dubnu kvůli rostoucímu zadlužení společnosti a propadu jejích akcií, ale i kvůli skandálu kolem osobní půjčky od firmy. Sullivan byl odvolán na konci června, jakmile nové vedení zjistilo obrovské manipulace s účty.

Nový generální ředitel John Sidgmore chce výboru zopakovat to, co řekl veřejně minulý týden. Tehdy se šéf WorldCom omluvil za debakl a slíbil společnost zachránit. "I když naše pověst utrpěla hroznou ránu, naše společnost je tak velká, že nový manažerský tým udělá pro záchranu vše, co bude v jeho moci," uvedl Sullivan podle agentury Reuters v dopředu sepsaném svědectví.

V Kongresu má rovněž vystoupit analytik Jack Grubman z investiční banky Salomon Smith Barney. Toho se zákonodárci budou vyptávat, proč udržoval příznivé investiční doporučení pro firmu tak dlouho a zhoršil je až těsně před vypuknutím skandálu. Grubman v konceptu svého svědectví popřel, že by měl nějaké důvěrné informace o účetních problémech WorldCom.

Skandál firmy WorldCom se stal dalším případem účetních manipulací u velkých amerických firem. Svým rozsahem zastínil i pád energetického koncernu Enron, který na konci minulého roku skončil do té doby největším bankrotem v americké historii.