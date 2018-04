TELeKONOM: Konkurenti Telecomu zvažují žalobu...

- Alternativním telekomunikačním operátorům se nelíbí, že vláda jmenovala Český Telecom bez výběrového řízení národním operátorem pro případ krizových situací. Podle prohlášení sedmi telekomunikačních firem jde o veřejnou podporu narušující hospodářskou soutěž a zásady transparentnosti, nediskriminace a liberalizace.

Mluvčí Aliatelu Martina Kemrová uvedla, že firmy podrobí analýze smlouvu, kterou stát s Telecomem uzavře, a v případě, že bude obsahovat zvýhodnění Telecomu mimo řešení krizových situací, zváží další právní kroky.

Jmenování národního operátora pro případ vzniku krizových situací podle konkurentů nic neřeší ani nezajišťuje, pouze posiluje dominantní pozici Telecomu na trhu. Funkce navíc firmě poskytuje rozsáhlé pravomoci, zákonem přidělené regulačnímu orgánu, tedy ČTÚ. Jde například o oprávnění přidělovat kmitočty a čísla, což porušuje zásady hospodaření s kmitočtovým spektrem.

Povinnosti ukládané národnímu operátorovi, tedy především nepřetržité poskytování služeb, jsou povinnostmi všech operátorů veřejných telekomunikačních sítí. Nepřetržitost dodávky telekomunikačních služeb je zákonná povinnost všech operátorů, vyplývající z jejich licencí. Nelze navíc souhlasit s tvrzením, že pouze Telecom má vysokou technologickou úroveň sítí a provozní zkušenosti. Většina sítí alternativních operátorů je novější, modernější a provozní zkušenosti jsou srovnatelné, uvádí operátoři v prohlášení.

Telecom má podle vládního mluvčího Libora Roučka pro úlohu národního operátora technické předpoklady a povolení od Národního bezpečnostního úřadu. Zároveň je dodavatelem pro ozbrojené bezpečnostní síly a integrovaný záchranný systém. Navíc drží dominantní postavení na trhu. V zemích EU je národním operátorem většinou dominantní operátor na trhu.

PEKING - Počet uživatelů mobilních telefonů v Číně v březnu vzrostl o 5,5 milionu po únorovém nárůstu o 5,94 miliónu. Oznámilo to včera ministerstvo informačního průmyslu s tím, že celkový počet uživatelů tak dosáhl 161,5 milionu lidí.

Čínští státní mobilní operátoři China Mobile Communications a China Unicom však čelí pokračujícímu poklesu průměrných příjmů na uživatele. Tento trend je způsoben rostoucí oblibou předplacených karet, které jsou méně lukrativní než zákaznické smlouvy.

Společnost China Unicom v úterý uvedla, že její průměrný příjem na uživatele klesl v prvním čtvrtletí na 73,8 jüanů měsíčně ze 76,3 jüanů v předchozím období. Přes prudký růst počtu uživatelů je nasycenost trhu nízká a mobilní telefon nemá v Číně ani deset procent populace ve srovnání s více než 50 procenty v evropských zemích včetně České republiky. Čínský telekomunikační regulátor odhaduje, že během letošního roku stoupne počet uživatelů mobilních telefonů v zemi na 200 milionů, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Pouze minimální zvýšení původních nabídek očekávají ekonomové v druhém kole tendru na státní podíl v Českém Telecomu. I přes malé zvýšení ceny však analytici spíše předpokládají, že se prodej uskuteční. Zbývající dva zájemci nabídli v prvním kole za 51 procent státu necelých 60 miliard Kč, tedy asi deset procent nad tržní cenu. "Odhaduji, že nové nabídky se budou pohybovat okolo 375 až 380 Kč na akcii, tedy zhruba 62 miliard Kč," uvedl analytik Atlantik FT Petr Švarc.

"Vzhledem k vládnímu rozhodnutí o nákupu stíhacích letounů a předpokládanému financování se pravděpodobnost prodeje zvýšila," uvedl analytik Wood&Company Jan Slabý. Vláda očekává, že nákup 24 bitevníků Jas-39 Gripen uhradí právě výnosem z prodeje Telecomu. Stát prodává svých 51 procent spolu s 27 procenty konsorcia TelSource.

Konsorcia Deutsche Bank, Blackstone a TDC a CVC Capital Partners, Spectrum Equity Partners a Swisscomu mají na výzvu vlády předložit zvýšené nabídky v pátek. Vláda pak o nich má jednat v pondělí. Podle ekonomů mají obě konsorcia stejné šance a rozhodne vyšší cena.

Jako první krok nového vlastníka očekávají analytici, vzhledem dominanci finančních investorů v konsorciích, prodej podílu v mobilním operátoru Eurotel strategickému zájemci. O Eurotel již dříve projevila zájem společnost Orange. Podle Švarce se v Evropě během několika let vytvoří pět nebo šest velkých konsorcií a Telecom se do dvou či tří let stane součástí některého z nich.

Podle ekonomů lze rovněž čekat, že nový majitel prosadí změnu kapitálové struktury zvýšením současné nízké zadluženosti firmy v kombinaci a akvizicemi či výplatou hotovosti akcionářům.

NEW YORK - Americký telekomunikační gigant AT&T Corp. zaznamenal v prvním čtvrtletí pod tlakem ostré konkurence a útlumu ekonomiky výrazné prohloubení ztráty. Pokles tržeb vyvolaný ekonomickou slabostí bude pokračovat i ve druhém čtvrtletí, uvedla včera společnost.

Čistá ztráta AT&T stoupla na 975 miliónů dolarů ze 192 milionů USD v prvním čtvrtletí loňského roku. Tržby z pokračujících operací klesly o 8,4 procenta na 12,02 miliardy USD a celkové tržby po všech prodejích a akvizicích se snížily o 11,3 procenta.

Divize služeb podnikatelům vykázala pokles tržeb o osm procent na 6,53 miliardy USD, zatímco tržby spotřebitelského segmentu spadly o 22 procent na 3,12 miliardy USD. Příjmy divize širokopásmových služeb naopak stouply o 13,9 procenta na 2,44 miliardy USD.

Ve druhém čtvrtletí AT&T čeká pokles tržeb podobným tempem jako v prvním čtvrtletí. U tržeb širokopásmové divize se předpokládá růst o deset procent.

TOKIO - Japonská společnost J-Phone začne nové služby třetí generace nabízet až od prosince, tedy o půl roku později, než původně plánovala. Podle dřívějších představ totiž měly být tyto služby zákazníkům k dispozici už od června, podotýká agentura Reuters.

J-Phone je součástí britské společnosti Vodafone Group. Včera oznámené odložení zahájení komerčního provozu těchto služeb je už druhé v pořadí. Firma by si tím podle pozorovatelů mohla ublížit, protože konkurenční společnosti NTT DoCoMo a KDDI již tyto služby nabízejí.

Analytici podotýkají, že J-Phone možná odkládá nástup nových služeb proto, že nechce utrácet za budování příliš drahých sítí. Společnost J-Phone se přitom minulý měsíc v Japonsku stala druhým největším mobilním operátorem a odsunula na druhou příčku divizi firmy KDDI.

J-Phone sice od 30. června služby třetí generace poskytovat začne, ale pouze v rámci zkušebního provozu. Zdůvodňuje to hlavně tím, že potřebuje více času, aby se mohla přizpůsobit mezinárodně platným standardům na provozování tohoto typu služeb, podotýká Reuters.

Služby třetí generace nabízejí proti dosavadním službám řadu novinek, počínaje rychlým připojením na internet přes pohyblivé obrázky až po další služby, jako například telekonference. O zavedení této služby J-Phone uvažuje nejprve v oblasti hlavního města Tokia a od prosince také na celostátní úrovni.

PAŘÍŽ - Počet nových uživatelů mobilních telefonů ve Francii se v prvním čtvrtletí zvýšil pouze o 0,8 procenta, tedy 311 800 osob, zatímco ve stejném období loni podepsalo smlouvu s mobilními operátory 2,397 milionu nových uživatelů. Ve Francii tak vlastní v současnosti mobil 62 procent populace, na konci roku 2001 činila penetrace 61,6 procenta, vyplývá z údajů, které včera zveřejnil telekomunikační regulátor ART.

Celkem má Francie 37,3 milionu uživatelů mobilních telefonů. Počet mobilních přístrojů už tak převýšil počet pevných linek, kterých je v zemi 34 milionů. Údaje naznačují, že trh mobilních telefonů ve Francii je téměř nasycen. Zaostává však za ostatními evropskými zeměmi, kde penetrace činí v průměru 68 procent a někde dosahuje až 83 procent.

Z mobilních operátorů si nejlépe vede Orange, divize France Télécom. Orange zvýšil podíl trhu na 49 procent z 42,8 procenta na konci roku 2001. Celkem se počet nových klientů operátora během čtvrtletí zvýšil o 454 100 na 18,277 milionu. Dvojkou na francouzském trhu je Vivendi Universal s celkovým podílem 34,2 procenta. Firmu Vivendi si během ledna až března vybralo 203 200 nových klientů a společnost má již 12,759 milionu uživatelů. Naopak nejmenšímu telekomunikačnímu operátorovi Bouygues Telecom klesl počet klientů o 345 500 a jeho podíl na trhu se snížil na 16,8 procenta z předchozích 17,9 procenta.

ART dodal, že bez zahrnutí klientů předplacených služeb označených jako neaktivní činila penetrace na trhu 60,5 procenta. Neaktivní klienti jsou ti, kteří za poslední tři měsíce neuskutečnili ani neobdrželi žádný hovor, napsala agentura Reuters.