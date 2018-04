TELeKONOM: Konec mobilů v Čechách? aneb...

PRAHA - Prodej mobilních telefonů u tuzemských distributorů letos do října meziročně poklesl o 30 až 40 procent. Na včerejší tiskové konferenci to uvedl předseda představenstva společnosti GSM Partner Kamil Vacek. Mobilní operátoři letos přitom za tři čtvrtletí získali zhruba 1,7 miliónu klientů, zatímco loni ve stejném období to bylo 1,3 miliónu zákazníků.

Důvodem poklesu prodeje může být podle analytika Wood&Company Jana Slabého fakt, že cena nových přístrojů výrazně poklesla a distribuční politika Českého Mobilu vedla Eurotel a RadioMobil k přehodnocení prodejní strategie. "To vedlo k výraznému snížení marží distributorů a tedy menší atraktivnosti prodeje mobilních telefonů," uvedl. Podle analytika Atlantik FT Petra Švarce roste význam přímého prodeje, kdy zákazníkům telefony prodávají sami operátoři bez distributorů.

Podle Vacka by se měl letos počet uživatelů mobilních telefonů v ČR zvýšit z 43 na 65 procent populace a v příštím roce přesáhne 70 procent. Kvůli nasycenosti trhu bude získání každého dalšího procenta zákazníků obtížnější, vysvětlil Vacek. Pokles prodeje mobilních telefonů v letošním roce nebude podle jeho slov znamenat propad tržeb společnosti, která je jedním z největších distributorů telefonů v ČR. Na trhu totiž působí stále méně firem. Nedávno například zkrachovala prodejní síť největšího distributora Eurotelu Intem.

GSM Partner ovládá zhruba osm až deset procent tuzemského trhu s mobilními telefony. Firma, kterou nedávno koupila francouzská Avenir Telecom, loni vykázala tržby 980 miliónů korun.



PRAHA - Společnost Alcatel zvítězila ve výběrovém řízení Českého Telecomu na dodávku technologie ADSL, která umožní zrychlení přístupu na internet přes telefonní linku. Službu chce firma komerčně nabídnout ve druhém čtvrtletí 2002 ve třech největších městech. Prohlásil to mluvčí Telecomu Vladan Crha.

"Alcatel dodal podstatnou část technologie pro českou telefonní síť a navíc si na světovém ADSL (Asymetric Digital

Subscriber Line) trhu udržuje vedoucí pozici," uvedl viceprezident Telecomu pro sítě Petr Slováček. Alcatel dodává

ADSL systémy 28 operátorům v 19 státech a zaujímá v tomto odvětví na trhu celosvětově první místo.

Telecom zahájil letos v červenci zkušební komerční provoz ADSL. Toho se účastní zájemci z osmi vybraných pražských lokalit. Zkušební provoz skončí letos v prosinci. Technologie ADSL používá standardní telefonní linky pro vysokorychlostní datovou komunikaci. Domácnosti tak budou moci používat běžnou linku k připojení na internet rychlostí několika stovek kilobitů za sekundu. Tradiční modemy přitom jsou schopny dosáhnout rychlosti maximálně 56 kilobitů za sekundu. V budoucnu ADSL nabídne i spektrum multimediálních služeb včetně přenosů

digitální televize.



LONDÝN - Společnost British Telecommunications snížila ve druhém čtvrtletí finančního roku, které skončilo 30. září, zisk před zdaněním, úroky a odpisy o sedm procent na 1,463 miliardy liber (2,1 miliardy dolarů) z 1,573 miliardy liber ve stejném období předchozího roku. Uvedla to firma a dodala, že se jí podařilo snížit dluh na 16,5 miliardy liber ze 17,5 miliardy na konci prvního čtvrtletí. Zisk tak byl pod odhadem analytiků, kteří očekávali 1,470 až 1,505 miliardy liber. Společnost vykázala kvůli jednorázovým výdajům ztrátu před zdaněním 1,349 miliardy liber ve srovnání se ziskem 471 miliónů liber ve druhém čtvrtletí předchozího roku.

Tržby vzrostly o téměř šest procent na 5,304 miliardy liber. Společnost rovněž uvedla, že smlouva jejího finančního

ředitele Philipa Hamptona nebude po listopadu příštího roku obnovena. To zvýšily obavy ze vzniku vakua ve vedení firmy. Ty se objevily minulý týden, kdy firma oznámila, že její generální ředitel Peter Bonfield odejde ze svého postu již v lednu, tedy o rok dříve, než se očekávalo, napsala agentura Reuters.



MOSKVA - Společnost Golden Telecom, která je hlavním provozovatelem telefonních linek a největším poskytovatelem přístupu k internetu v Rusku, snížila ve třetím čtvrtletí svoji čistou ztrátu na 1,9 milionu dolarů z 2,9 milionu ve stejném období loňského roku. Uvedla to firma a dodala, že výsledky byly sestaveny podle amerických účetních standardů GAAP.

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy vzrostl na 7,4 milionu dolarů z loňských 4,1 miliónu. Tržby společnosti stouply na 37,1 milionu dolarů z 29,4 milionu. Společnost, která je jedinou ruskou firmou obchodovanou na americkém technologickém trhu Nasdaq, rovněž oznámila, že hodlá koupit podíl konkurenta Rostelekom ve firmě Sovintel, ve které již Golden Telecom vlastní polovinu akcií, napsala agentura Reuters.