TELeKONOM: Koncert AT&T a British Telecomu končí bez přídavků

LONDÝN - Telekomunikační obři z obou stran Atlantiku AT&T a British Telecommmunications s největší pravděpodobností uzavřou svůj ztrátový společný podnik Concert. Toto rozhodnutí přichází rok poté, co se obě společnosti poprvé zabývaly myšlenkou finančně podpořit tuto firmu, která se zabývá obchodními službami. AT&T odmítá celou věc komentovat a zástupci BT tvrdí, že konečné rozhodnutí ještě nepadlo; nicméně připouštějí, že zánik Concertu je na pořadu jednání. Concert v prvním čtvrtletí tohoto roku prodělal 126 milionů dolarů a oba giganti v jeho zrušení zřejmě vidí jedinou cestu, jak předejít dalším ztrátám.

PAŘÍŽ - Počet uživatelů mobilních telefonů ve Francii stoupl za první pololetí tohoto roku o 3,182 milionu. Oznámil to včera francouzský telekomunikační regulátor ART. Na konci prvního pololetí tak bylo v zemi o 11 procent více uživatelů mobilních telefonů než v závěru roku 2000, kdy jich bylo 29,68 milionu. Míra penetrace, tedy podílu mobilních telefonů na celkovém počtu obyvatel, vzrostla ve sledovaném období na 53,7 procenta ze 49 procent na konci loňského roku, dodal ART. Nicméně míra penetrace je ve Francii stále nižší než evropský průměr, který činí přes 60 procent, napsala agentura ČTK.

LONDÝN - Hlavní evropské burzy včera ukončily obchodování relativně vysoko poté, co vzestup zaznamenaly zejména telekomunikační společnosti. Ty se začaly dostávat z podhodnocených pozic, kde se nacházely kvůli obavám investorů z přílišných dluhů. V Londýně uzavřel index FTSE 100 o 3,1 procent výše díky skoku Vodafone Group o 6,7 procent. Také největší britská internetová společnost Energis poskočila o téměř šest procent, zatímco druhý největší operátor kabelové televize Telewest Communications si připsal 4,8 procenta. British Telecom získal 4,2 procenta (svou roli sehrály i výše popsané dohady o zrušení Concertu, společného podniku s AT&T). Pařížský index CAC 40 uzavřel o 1,4 procenta výše, když tamní gigant France Télécom přidal 4,8 procenta. Jeho mobilní odnož Orange se vyšplhala o 3,2 procenta, největší evropská mediální společnost Vivendi Universal o 3,5 procenta. I ve Frankfurtu zaznamenal vzestup německý Deutsche Telekom o 2,4 procenta.

AMSTERDAM - Jednání o rovnocenné fúzi zadluženého nizozemského operátora KPN a jeho belgického protějšku Belgacomu váznou na personálních otázkách. Rozdělení vedoucích funkcí bylo včera poslední překážkou sloučení obou firem. Problém je delikátní - Belgičané, jejichž firma jde do fúze ve výrazně lepším stavu a prakticky bez dluhů, sice chápou přání Holanďanů obsadit některé klíčové pozice svými lidmi, přitom ale nedůvěřují současnému managementu KPN, který firmu do fúze přivedl s akumulovaným dluhem převyšujícím 20 miliard eur. Naneštěstí právě současný management KPN je vyjednávacím partnerem Belgičanů. Situace má být vyřešena do konce týdne.

NEW YORK - Zadlužená americká firma Metromedia Fiber Network (MFN), která musí co nejrychleji sehnat 350 milionů dolarů, zmátla investory i analytiky, když oznámila, že jí věřitelské banky prodloužily lhůtu na splácení do 31. července. „Příslib od Citibank USA závisí na příslibech ostatních poskytovatelů půjček ve výši 287,5 milionu dolarů. Naše společnost stále jedná o možnostech na získání dalších obnosů do celkové výše 350 milionů,“ uvádí se v prohlášení MFN. Někteří analytici si je vyložili tak, že MFN již sehnala 287,5 milionu, zatímco jiní se domnívali, že právě oněch 287,5 ještě získat musí. Prohlášení bylo natolik nejasné, že ani mluvčí MFN nevěděl, co znamená, a musel se dodatečně informovat u vedení. Nakonec se ukázalo, že pravdivá je posledně jmenovaná verze, což pro MFN ještě včera nevěstilo nic dobrého.