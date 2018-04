TELeKONOM: Klasickým telefonním kartám zbývají dva týdny...

PRAHA - Zákazníci Českého Telecomu poslali od června z telefonních budek přes 1,05 milionu textových zpráv SMS prostřednictvím nových multifunkčních karet Trick. Ty umožňují vedle SMS i posílání e-mailových zpráv, uvedl mluvčí Vladan Crha.

Multifunkční karty Trick na konci roku zcela nahradí starší typy telefonních karet. "Zákazníkům tak zbývají necelé dva týdny na jejich protelefonování," připomněl mluvčí. Karty nevybalené z originálního obalu bude firma vyměňovat za nové do konce března. Zákazníci si mohou karty vyměňovat osobně v prodejnách Telepoint, v místech označených Telepoint Partner, nebo poštou. Do jednoho měsíce jim bude (nebo nebude, viz článek na jiném místě na Mobil.cz) doručena karta nová v odpovídající hodnotě měněné karty.

Karty Trick Telecom vydává v hodnotách 200 Kč a 300 Kč. Pro výměnu nepoužitých starých karet za nové firma vydala omezenou sérii v dříve prodávaných hodnotách.

BUKUREŠŤ - Řecká telekomunikační firma OTE má pravděpodobně otevřenou cestu k navýšení kapitálu a převzetí majority v rumunské telefonní společnosti Romtelecom. Tomuto kroku bránily dříve navržené nízké sazby pro spojení mezi operátory. Telekomunikační regulátor se již však s Romtelecomem na nových tarifech dohodl. Informoval o tom v pátek regulační úřad ANRC.

Spor s rumunskými úřady Řekům zablokoval převzetí majoritního podílu v Romtelecomu za 243 milionů dolarů. Romtelecom již částečně Řekům patří. Jde o největší zahraniční investici řecké firmy. Ta minulý měsíc dlouho očekávané navýšení kapitálu v rumunské firmě zastavila s tím, že nízké sazby, původně navrhované regulačním úřadem, by OTE nedovolily postavit Romtelecom na nohy.

"Dohodli jsme se na nových tarifech," řekl prezident regulačního úřadu Ion Smeeianu. Podle jeho slov úřad uznal, že by původní sazby omezily rentabilitu Romtelecomu. Nové sazby bude moci Romtelecom účtovat operátorům od 1. ledna příštího roku, kdy skončí jeho monopol na pevných linkách, dodal Smeeianu.

Sazby budou 1,15 eurocentu pro místní hovory, pro regionální spojení 2,10 eurocentu a 2,50 centu u mezinárodních hovorů. Rumunsko a OTE se dohodly na navýšení kapitálu v OTE v říjnu. Řekové, tak v rumunské firmě zvýší podíl na 54 procent z nynějších 35 procent, napsala agentura Reuters.

FRANKFURT - Německý telekomunikační operátor Deutsche Telekom AG prodal 10,87 procenta satelitního operátora Eutelsat za 210 milionů eur. Kupujícím je italská vydavatelská skupina De Agostini, uvedl v pátek německý operátor.

Deutsche Telekom se snaží prodejem aktiv snížit svůj objemný dluh 64 miliard eur. Počátkem měsíce například získal 732 milionů eur za prodej deseti procent v internetovém podniku T-Online. Celkem chce německý operátor do konce příštího roku prodat neklíčová aktiva až za 8,5 miliardy dolarů, aby dluh snížil na 50 až 53 miliard eur.

DT se zbavuje neklíčových aktiv v rámci kroků, které zavedl jeho nový generální ředitel Kai-Uwe Ricke. Kromě prodeje aktiv firma omezila výplatu dividend za 1,6 miliardy eur a investice. Za aktiva v kabelovém televizním vysílání chce Deutsche Telekom získat kolem dvou miliard eur. Dvě až čtyři miliardy eur by skupině mohl vynést prodej aktiv na trhu nemovitostí.

Mluvčí telekomu také řekl, že prodaný podíl Eutelsatu podnik převede na lucemburskou holdingovou firmu, kterou vedle telekomu vlastní i italská De Agostini a investiční firma 21 Invest. Část ceny dostane telekom v hotovosti, část v akciích holdingu, které může prodat později. Bližší údaje o prodeji mluvčí odmítl uvést.

PRAHA - Dánská telekomunikační firma TDC začlenila tuzemskou společnost Contactel, v níž drží 50procentní podíl, do své nové divize TDC Solutions. Ta vznikla sloučením divizí TDC Tele Danmark a TDC Internet, uvedla firma v tiskové zprávě.

"Skutečnost, že jsme nyní součástí největší divize TDC, nám otevírá nové možnosti dalšího rozvoje naší společnosti," uvedl generální ředitel Contactelu Michal Čupa. Ředitelem nově vytvořené divize se stal dosavadní ředitel TDC Internet Lars Torpe Christoffersen.

Zbývajících 50 procent v Contactelu vlastní České radiokomunikace. Ty již v minulosti uvedly, že nebudou firmě poskytovat žádné nové akcionářské půjčky a svou pohledávku 1,27 miliardy Kč za Contactelem zcela odepsaly. ČRa zároveň na podzim začaly nabízet telekomunikační a internetové služby koncovým zákazníkům, které dosud poskytoval v rámci skupiny jen Contactel.



PRAHA - Komerční divizi telekomunikační firmy GTS vede od pátku dosavadní marketingový ředitel David Duroň. Kromě marketingu a styku s veřejností bude nyní odpovídat také za obchodní oddělení a oddělení péče o zákazníky, sdělila firma.

Duroň je v GTS téměř tři roky a do společnosti přišel z RadioMobilu. Dosud dohlížel na vedení zákaznických a obchodních služeb přímo generální ředitel společnosti Milan Rusnák. GTS je největší tuzemský alternativní operátor se zhruba 8000 zákazníky převážně ze segmentu středních a velkých firem.

GTS na trhu působí od roku 1991 a poskytuje komplexní nabídku hlasových, datových, internetových, operátorských a integrovaných služeb. Firmu vlastní společnost Antel Holdings, která v srpnu 2002 převzala skupinu GTS Central Europe.