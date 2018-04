TELeKONOM: Když operátor zkrachuje, licence mu zůstává…

WASHINGTON – Společnost NextWave Telecom není schopna státu splácet 4,7 miliardy dolarů, které před pěti lety nabídla za licence na provoz mobilních sítí. Regulátor jí tedy licence odebral a vyhlásil na ně další aukci, čímž získal 17 miliard dolarů. Soud však rozhodl, že si stát musí licence napřed zpětně od NextWave vyplatit. Částka, kterou bude muset Federální komise pro komunikace nedochvilnému dlužníkovi zaplatit, bude stanovena mimosoudním vyrovnáním. Pak teprve bude moci Komise přenechat lukrativní licence na provoz sítí na území se 163 miliony obyvatel (včetně New Yorku, Los Angeles a Philadelphie) vítězům nové aukce. České čtenáře může zajímat, že mezi nimi byl nejúspěšnější Verizon Wireless, jeden z vlastníků Eurotelu. Ten celkem za licence zaplatil 8,7 miliardy dolarů (z předpokládaného prodeje svého podílu v nejsilnějším českém mobilním operátorovi získá podle současných odhadů přibližně 750 milionů).

PEKING - Počet uživatelů mobilních telefonů v Číně na konci května činil 110 milionů a od počátku letošního roku se tak zvýšil o 25,81 milionu uživatelů. Také pevných telefonních linek nyní používá o 16,44 milionu více než v lednu; jejich celkový počet vzrostl na na 160 milionů. K internetu se pak podle listu People‘s Daily ve sledovaném období připojovalo na 11,625 milionu Číňanů, o téměř tři a půl milionu více než na konci loňského roku. Podle předpovědi jednoho z předních výrobců mobilních telefonů, švédského Ericssonu, kterou citovala agentura Reuters, Čína v letošním roce předčí v objemu trhu USA a stane se tak největší mobilní velmocí na světě.

BRATISLAVA - Šest slovenských státních společností ze sektoru energetiky koupilo podíl v telekomunikační firmě Transtel. Energetická firma SE, distributoři ZSE, SSE a VSE, správce ropovodů Transpetrol a monopol Slovenský plynárenský průmysl (SPP) oznámili, že podepsali kontrakt, kterým vzniká firma s novým názvem Energotel. "Transtel bude přejmenován na Energotel, pravidla a orgány společnosti budou změněny na příští valné hromadě akcionářů," uvedly firmy podle agentury Reuters. O finančních podmínkách transakce se v prohlášení nehovoří a není v něm zmínka ani o akcionářské struktuře nové firmy, kterou předtím kontroloval pouze SPP. Podle vládního plánu bude Energotel nejdříve poskytovat datové přenosy a později by se mohl přesunout i na trh hlasových služeb.

ROTTERDAM – Silně zadlužený nizozemský operátor KPN se na poslední chvíli zřekl plánu na vydání emise akcií, jejichž prodej mu měl pomoci z dluhů vybřednout. Namísto toho pošilhává po belgickém operátorovi s logickým názvem Belgacom, jehož finanční situace je znatelně lepší. Včera to oznámilo vedení KPN; podle agentury Reuters stojí za změnou plánu především snaha upokojit zneklidněné akcionáře, kteří by prodejem levných nových akcií mohli být poškozeni. Nizozemská společnost by fúzí s Belgacomem získala potřebné volné finance na pokrytí úroků ze svých dluhů. Belgický operátor již naznačil, že zůstává nejpravděpodobnějším kandidátem na fúzi s KPN i přesto, že většina evropských analytiků mu takový krok nedoporučuje.

BANSKÁ BYSTRICA - Tržeb 18,37 miliardy slovenských korun dosáhla v minulém roce a.s. Slovenské telekomunikace. Ve srovnání s předchozím rokem jde přibližně o stejný výsledek, protože tehdy tržby dosáhly 18,424 miliardy Sk. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou vedení ST poskytlo agentuře ČTK. Čistý zisk telekomunikací byl 219 miliónů Sk, zatímco v předchozím roce činil 770 milionů Sk. Stále více zisku ovšem ukrajují dlouhodobé pohledávky ST, které se v roce 2000 zvýšily o 624 milionů Sk a dosáhly 45,08 miliardy Sk. Na zkvalitnění telefonních služeb vynaložila v uplynulém roce telekomunikační společnost celkem 756 milionů Sk. V ST bylo ke konci uplynulého roku zaměstnáno 13 500 lidí, přičemž do konce letošního roku se počítá s dalším snižováním stavu.