TELeKONOM: Kdo zkazil prodej licencí na UMTS?

- Dnes by mohla padnout odpověď na otázku, kterou si telekomunikační experti kladou již dlouho: kdo nese vinu za to, že vláda získala prodejem licencí na provoz mobilní sítě 3. generace (UMTS) jen o něco málo přes třetinu zamýšlené částky?

Kabinet dnes posoudí zprávu ČTÚ o přínosu prodeje licencí do loňského státního rozpočtu. Jestli ji posoudí jako úspěšnou, nadzvedne nejedno obočí; ČTÚ měl totiž za prodej maximálně čtyř licencí utržit 20 miliard Kč, nakonec prodal licence dvě za 7,4 miliardy Kč. Z této částky se loni do rozpočtu dostaly pouhé dvě miliardy korun. Premiér Zeman již ale předtím, aniž by peníze měl, do rozpočtu slíbil celých dvacet miliard.

Licence si nakonec koupily pouze společnosti Eurotel a RadioMobil. Třetí operátor Český Mobil koupi kvůli vysoké vyvolávací ceně, která byla 3,5 miliardy Kč, odmítl. RadioMobil za licenci zaplatí celkem 3,861 miliardy Kč, Eurotel 3,535 miliardy Kč. Po první miliardové platbě budou společnosti zbytek ČTÚ splácet deset let.

Vláda se také bude zabývat možnostmi uvolnění 12. televizního kanálu pro zavedení systému digitálního rozhlasového vysílání T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting). Kanál dosud využívá komerční televize Nova. Ta se však při nedávném prodloužení vysílací licence musela zavázat, že celoplošný 12. kanál uvolní. Kanál je pro digitální vysílání určen mezinárodními smlouvami.

TOKIO - S akciemi japonské společnosti DoCoMo se od začátku března bude moci obchodovat i na burzách v Londýně a New Yorku. Největší japonský provozovatel sítě mobilních telefonů si od tohoto kroku slibuje především zvýšení likvidity, a proto bude akcie také štěpit.

"Hlavním cílem je zvýšit transparentnost společnosti DoCoMo v zahraničí a rozšířit investiční možnosti," tvrdí výkonný ředitel Keidži Tačikawa. Snaha firmy uvést akcie na newyorskou burzu je známá už delší dobu, za překvapivý však analytici považují poměr štěpení, který činí pět ku jedné, píše agentura Reuters.

Analytici předpokládají, že kotace akcií na nejvýznamnějších burzách ve světě má firmě pomoci připravit si půdu pro získání dalších finančních prostředků. Ty by mohly směřovat do případných nových investic v zahraničí. DoCoMo již na japonském trhu nabízí služby třetí generace a do konce března chce mít 150 000 klientů.

STOCKHOLM - Největší světový výrobce mobilních sítí, švédská společnost Ericsson, loni zaznamenal vůbec první celoroční ztrátu ve své historii. Ta před zdaněním činí 21,1 miliardy švédských korun, což jsou v přepočtu asi dvě miliardy dolarů.

Jen ve čtvrtém čtvrtletí činila hrubá ztráta Ericssonu 5,1 miliardy švédských korun, což je pouze nepatrné zlepšení proti čtvrtletí třetímu, kdy ztráta činila 5,8 miliardy SEK. Analytici přitom očekávali, že ztráta bude činit pouze 4,4 miliardy korun, podotýká agentura Reuters.

Pokud by se nebrala v úvahu tvorba rezerv na rizika spojená s vývojem v Latinské Americe, hrubá ztráta za poslední tři měsíce loňského roku by činila jen 3,4 miliardy švédských korun. Celkové tržby ve čtvrtletí klesly o 15 procent na 58,5 miliardy korun, zatímco tržby za celý rok klesly o pět procent na 210,8 miliardy SEK.

Vedení firmy přesto trvá na tom, že se Ericsson v letošním roce vrátí k zisku, a to i za předpokladu, že bude trvat nynější nepříznivá situace v odvětví telekomunikací. Ericsson je totiž největším světovým výrobcem mobilních sítí a třetím největším výrobcem mobilních telefonů. "Obecně se mi ta čísla zdají dobrá," řekl v první reakci na zveřejněné výsledky analytik makléřské firmy Nordea Securities Mika Paloranta. Podle něj je důležité, že firma nadále počítá s vývojem, který si stanovila dříve. Ericsson totiž nadále očekává, že na provozní úrovni dosáhne pětiprocentní ziskovosti, o kterou se má zasloužit hlavně rozsáhlá restrukturalizace.

LONDÝN- Britský mobilní gigant Vodafone Plc prodá německou divizi zabývající se výrobou signalizačních zařízení pro železnici za 1,15 miliardy eur v hotovosti německým státním drahám Deutsche Bahn. Divize spadá pod německou telekomunikační společnost Arcor, v níž získal Vodafone v roce 2000 převzetím německého gigantu Mannesmann podíl 74 procent.

Prodej divize umožní Vodafonu uvést akcie firmy Arcor na burzu. Arcor prodá Deutsche Bahn celou infrastrukturu divize Telematik a 49,9 procenta majetku. Součástí dohody je i opce na koupi zbývajícího podílu 51,1 procenta, která vstoupí v účinnost 1. července. Po prodeji zůstanou společnosti Arcor aktivity, které pokrývají oblast hlasových, datových a internetových služeb.

Podle dohody si německé železnice nechají v Arcor 18,2 procenta, ztratí však právo veta při klíčových rozhodnutích. Vodafone zamýšlel uvést Arcor na burzu již před rokem s cílem zaměřit se v Německu pouze na operace v oblasti mobilní komunikace. Společnost Deutsche Bahn se však postavila proti tomu. Podle zdrojů z odvětví se totiž obávala, že může ztratit kontrolu nad vlastní komunikační infrastrukturou.

Vodafone hodlá použít zisk z prodeje na snížení dluhu, který v současnosti dosahuje 17 miliard liber. Kvůli poklesu tržní hodnoty Arcor musel Vodafone v listopadu přistoupit k odpisu jmění v hodnotě 4,5 miliardy liber. Tržby Telematik v roce 2000 činily 430 milionů eur. Na celkových příjmech Arcoru se divize podílí 25 procenty, napsala agentura Reuters.