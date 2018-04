TELeKONOM: Kdo bude šéfem Českého Telecomu?

PRAHA - Nominační výbor již sestavil užší seznam zhruba sedmi adeptů na nového generálního ředitele Českého Telecomu. S odvoláním na ministra Vladimíra Mlynáře to uvedl internetový deník Euro Online. Ministrův mluvčí Libor Vacek informaci nekomentoval. Pouze uvedl, že proces výběru by měl skončit koncem března.

Podle Eura jsou mezi adepty například generální ředitel Dell ČR Gabriel Berdár, restrukturalizační poradce Gabriel Eichler, který působil například v ČEZ a VSŽ Košice, Radomír Lašák z eBanky, Karel Pleva z poradenské firmy A. T. Kearney, generální ředitel GTS Milan Rusnák či Tomáš Šabatka z papíren Frantschach Pulp & Paper Czech.

Kratší seznam nemusí podle Eura nutně vyjadřovat stoprocentní zájem kandidátů o funkci. V kuloárech se hovoří o tom, že například Tomáš Šabatka spíše pošilhává po manažerské práci v zahraničí. Již v minulosti se objevily informace, že nabízenou funkci odmítl například generální ředitel Hewlett-Packard ČR Pavel Kalášek.

Na výběru nového ředitele pracuje personální agentura Egon Zehnder International ve spolupráci s nominačním výborem Českého Telecomu, v němž jsou Ondřej Felix, Bessel Kok, Jan Juchelka a Zdeněk Hrubý z představenstva Telecomu a předseda dozorčí rady Michal Frankl.

Dočasným generálním ředitelem je předseda představenstva Ondřej Felix. Ten funkci zastává od konce listopadu, kdy představenstvo odvolalo Přemysla Klímu kvůli problémům při privatizaci.

HANNOVER - Německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom utrpěl za loňský rok čistou ztrátu 24,6 miliardy eur a vykázal tak nejhlubší propad v německé firemní historii. Poslední čtvrtletí roku však signalizovalo začátek oživení a jeho výsledek překonal očekávání, vyplývá ze včerejší zprávy společnosti.

Dominantního německého telefonního operátora stáhlo do hluboké ztráty přes 19 miliard eur odpisů na ztrátu hodnoty majetků, získaných za nadhodnocené ceny při boomu 90. let. Po částečné privatizaci z roku 1996 utrpěl Telekom v roce 2001 první ztrátu 3,5 miliardy eur.

Loňskými výsledky bývalý monopolní německý operátor překonal rekordní ztráty svých protějšků z Francie, Nizozemska a Španělska a zařadil se mezi světové rekordmany ztrát jako AOL Time Warner, Vodafone nebo Vivendi Universal. Loňská ztráta Telekomu má hodnotu celého vládního rozpočtu České republiky.

Tržby společnosti vzrostly o 11 procent na 53,7 miliardy eur. Zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) stoupl o 7,8 procenta na 16,3 miliardy eur. Ve čtvrtém čtvrtletí se zisk EBITDA zvýšil meziročně o 14,6 procenta na 4,4 miliardy eur a překonal průměrný odhad analytiků na 4,24 miliardy. Čistá ztráta klesla na 100 milionů eur ze 2,5 miliardy před rokem a tržby se zvýšily o devět procent na 14,5 miliardy eur.

Nejvíce ke zlepšení přispěla mobilní divize T-Mobile International růstem zisku o 24,4 procenta na 1,2 miliardy eur. Divize pevných linek T-Com, která zajišťuje peníze pro zatím ztrátové, avšak rostoucí aktivity, vykázala provozní zisk 2,6 miliardy eur.

Telekomu se podařilo v posledním čtvrtletí snížit celkový dluh na 61,1 miliardy eur a překonal tak očekávání kolem 61,5 miliardy. Společnost slíbila snížit zadluženost na trojnásobek ročního zisku EBITDA, tedy ke zhruba 50 miliardám eur. Největší sázkou Telekomu zůstává americká T-Mobile USA, bývalá VoiceStream, koupená v roce 2001 za kontroverzně vysokou sumu 40 miliard dolarů. Nejmenší z šesti celoamerických mobilních operátorů získal v agresivní marketingové kampani ve druhém loňském pololetí nejvíce nových klientů.

Navzdory vyšším nákladům marketingu si T-Mobile USA zachoval provozní ziskovost, získanou teprve nedávno. Celoroční zisk EBITDA činil 0,5 miliardy eur, v čistém vyjádření je však operátor nadále v hluboké ztrátě.

TOKIO - Největší japonský mobilní operátor NTT DoCoMo Inc a jihokorejský elektronický koncern Samsung Electronics Co budou společně vyvíjet mobilní telefony s příjmem internetu v systému označovaném i-mode. Oznámila to včera firma DoCoMo.

Do prodeje by se měly telefony dostat počátkem příštího roku, budou však určeny pro jiné trhy než japonský. Tyto telefony budou prvním společným produktem obou firem. Samsung je třetí největší výrobce mobilů na světě a dávný rival japonských elektronických koncernů.

V Japonsku DoCoMo nabízí služby v systému i-mode již čtyři roky se značným úspěchem. Na internetu prostřednictvím telefonů DoCoMo dnes surfuje 37 milionů předplatitelů DoCoMo. V Evropě má zatím i-mode úspěch slabší než v Asii. Technologii DoCoMo nabízí v Belgii, Francii, Německu, Nizozemsku a na Tchaj-wanu.

DoCoMo v minulosti spolupracovala s jinými zahraničními firmami, finskou Nokií a švédským Ericsonem. Samsung, který je také největším výrobcem počítačových pamětí na světě, se dostal mezi přední světové výrobce mobilů rychle. Jeho rivalové Siemens AG nebo Sony Ericsson přitom o podíl na trhu přicházejí, připomněla agentura Reuters.

MILÁN - Čistý zisk největšího italského mobilního operátora Telecom Italia Mobile (TIM) se v loňském roce zvýšil o 22,6 procenta na 1,17 miliardy eur přes snížení hodnoty podílů v zahraničních operátorech. Oznámila to včera firma, která je divizí společnosti Telecom Italia.

Společnost vykázala mimořádné náklady 1,42 miliardy eur kvůli snížení hodnoty téměř 50procentního podílu v turecké firmě Aria a podílů ve firmě Digitel Venezuela a brazilské společnosti Maxitel, píše agentura Reuters. Tyto náklady byly do značné míry kompenzovány mimořádnými příjmy 1,18 miliardy eur z prodeje aktiv, včetně podílů ve francouzské firmě Bouygues Telecom, rakouské Mobilkom a španělské Auna. Bez zahrnutí mimořádných položek a daňových změn by se čistý zisk zvýšil o 19,3 procenta.

Společnost rovněž potvrdila dříve zveřejněné předběžné výsledky, podle kterých se zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) zvýšil o 5,9 procenta na 5,04 miliardy eur a provozní zisk o 7,1 procenta na 3,36 miliardy eur. Tržby vzrostly o šest procent na 10,87 miliardy eur.