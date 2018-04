TELeKONOM: Každý zákazník Eurotelu letos zaplatil 1376 korun...

PRAHA - Největší tuzemský mobilní operátor Eurotel vydělal od ledna do září 5,5 miliardy Kč, což je o devět procent více než ve stejném období loni. Tržby vzrostly o dvě procenta na 21,6 miliardy korun. Výsledky hospodaření podle amerických účetních standardů firma oznámila na včerejší tiskové konferenci.

Eurotel, který je jednou z nejziskovějších firem v ČR, od ledna do září vydělal na každém zákazníkovi v průměru 1376 korun. Oproti září 2002 zvýšila firma počet zákazníků o devět procent na 4,02 milionu. Letos Eurotel přilákal přibližně 130 000 nových klientů. Zákazníci společnosti za devět měsíců provolali 3,21 miliardy minut a poslali 1,64 miliardy SMS zpráv.

Obrázkové zprávy MMS si v současnosti posílá 88 000 klientů Eurotelu. Do konce roku by měl jejich počet překročit 100 000. Celkově využívá služby s přidanou hodnotou, jako jsou MMS, wap, přehrávání videa, stahování dat či java hry asi 600 000 zákazníků firmy. "Naše výsledky ovlivnil pokračující růst v oblasti hlasových služeb a mimořádný nárůst v oblasti mobilních datových služeb a internetu," uvedl generální ředitel Terrence Valeski. Firma do září proinvestovala necelé tři miliardy korun ze čtyř miliard plánovaných na letošní rok.

Podle analytika Atlantik FT Tomáše Gaťka dopadly výsledky Eurotelu podle očekávání. "Začíná se projevovat trend růstu tržeb díky datům, službám s přidanou hodnotou a přechodem klientů z předplacených služeb," uvedl. Velmi pozitivní je podle něj fakt, že si firma dokázala udržet vysokou provozní efektivitu i ve vysoce konkurenčním prostředí. EBITDA marže, která ukazuje poměr mezi provozním ziskem a tržbami, vzrostla o procentní bod na 52 procent, což vysoce převyšuje západoevropský průměr.

PHILADELPHIA - Společnosti AT&T, která je největším poskytovatelem telefonního spojení na dlouhé vzdálenosti ve Spojených státech, stoupl ve třetím čtvrtletí čistý zisk. Tržby jí však klesly kvůli slabé poptávce a cenovým tlakům. Čistý zisk společnosti se zvýšil na 418 milionů dolarů, což odpovídá 53 centům na akcii. Ve stejném období loni měla zisk 207 milionů, neboli 27 centů na akcii. Tržby se však snížily na 8,6 miliardy proti 9,4 miliardy před rokem.

Počet hovorů na velké vzdálenosti se snížil kvůli slabé poptávce a přechodu uživatelů k mobilním telefonům. Zesílila také konkurence, protože lokální telekomunikační firmy vstoupily na trh dálkových hovorů zlevněnými balíčky služeb

Tržby od soukromých klientů se snížily o 15,8 procenta na 2,4 miliardy dolarů. Od podniků získala AT&T 6,3 miliardy dolarů, o 6,2 procenta méně než před rokem. Pro celý rok firma očekává pokles tržeb o 10,4 procenta z loňských 37,8 miliard dolarů. Dluh AT&T činil ve čtvrtletí 17,4 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.

NEW YORK - Zisk satelitního operátora Intelsat se ve třetím čtvrtletí propadl o 41 procent kvůli poklesu poptávky po přenosové kapacitě. Firma, která poskytuje satelitní služby telefonním, mediálním a vládním organizacím, včera oznámila, že její čistý zisk se snížil na 48,4 milionu dolarů z 82,4 milion ve stejném loňském období.

Tržby klesly na 237,2 milionu dolarů z 246,6 milionu před rokem. Společnost Intelsat byla v 60. letech vytvořena jako satelitní konsorcium americkou vládou a podporovala ji řada dalších států. Firma byla v červenci 2001 privatizována a jejím největším akcionářem je nyní zbrojovka Lockheed Martin. Společnost Intelsat se v červenci dohodla na koupi severoamerických satelitů od zkrachované firmy Loral Space & Communications za zhruba miliardu dolarů s cílem získat opěrný bod na trhu satelitních služeb ve Spojených státech. V pondělí firma zvítězila při aukci těchto aktiv nad konkurenčním zájemcem EchoStar Communications, dohodu však musí před uskutečněním prodeje schválit soud, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Výkonný ředitel konsorcia TelSource Bessel Kok včera rezignoval na post místopředsedy dozorčí rady Českého Telecomu. Rozhodnutí odejít z rady souvisí s ohlášeným záměrem TelSource prodat svých 27 procent akcií Českého Telecomu, sdělil mluvčí TelSource v České republice Joe Cook.

"Rád bych se vyhnul riziku neslučitelnosti s mou řídící pozicí v dozorčí radě Telecomu," uvedl Kok. Změny v dozorčí radě má projednat čtvrteční mimořádná valná hromada Telecomu. Podle neoficiálních informací chtěl Fond národního majetku z rady odvolat právě Koka a dalšího zástupce TelSource Güntera Heinze Pfeiffera. Valnou hromadu svolal TelSource, aby prosadil změnu stanov a další kroky, které by konsorciu umožnily prodej jeho podílu. Akcie chce firma nabídnout finančním investorům. Celá transakce by měla skončit do poloviny února. Do poloviny listopadu by se měl FNM rozhodnout, zda se bude na prodeji akcií TelSource podílet, či zda prodá svůj 51procentní podíl později samostatně.

STOCKHOLM - Švédský telekomunikační operátor Tele2 zvýšil ve třetím čtvrtletí zisk před zdaněním na 685 milionů švédských korun, tedy 88 milionů dolarů. Firma, která je aktivní v České republice, zároveň oznámila, že zavádí plný rozsah svých služeb na britský trh.

Analytici očekávali zisk nižší, průměr jejich odhadů byl 594 milionů švédských korun. Ve třetím čtvrtletí minulého roku Tele2 vytvořila zisk 419 milionů korun. Tržby Tele2 zvýšila na 9,4 miliardy korun ze 7,7 miliardy před rokem. "Tyto výsledky jsou od Tele2 nejsilnější vůbec," uvedl ve výsledkové zprávě generální ředitel firmy Lars-Johan Jarnheimer.

Společnost ve třetím čtvrtletí rozšířila počet klientů o 1,6 milionu na 20,4 milionu zákazníků. V září přitom Tele2 uvedla, že si další milion nových klientů připíše až v posledním čtvrtletí roku. Celková marže provozního zisku firmě zůstala na 17 procentech jako v prvních dvou čtvrtletích roku. Ve Švédsku, které je pro Tele2 největším národním trhem, provozní marže vzrostla na 41 ze 38 procent. Regionální konkurent Tele2, společnost TeliaSonera, zveřejní výsledky třetího čtvrtletí na konci měsíce, napsala agentura Reuters.