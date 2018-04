TELeKONOM: Karty Trick se prodávají lépe než SMS z budek...

- Zákazníci Českého Telecomu odeslali v červnu a červenci z telefonních budek přes 250 000 krátkých textových zpráv. Ve stejném období firma prodala přes 750 000 nových vícefunkčních karet Trick, které odesílání SMS umožňují, sdělil mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Službu odesílání SMS zpráv a e-mailů z vybraných veřejných telefonních automatů zavedl Telecom od letošního června. Hranici rentability, tedy 5000 odeslaných zpráv za den, překročil o měsíc později. Do konce července pak odešlo více než čtvrt milionu zpráv. Krátké časové období, během něhož se služba začala vyplácet, prý předčilo očekávání společnosti. Služba je rentabilní kolem 150 000 odeslaných SMS za měsíc.

Mluvčí Telecomu neposkytl žádné vyjádření firmy ke skutečnosti, že prodej karet Trick je trojnásobně vyšší než počet odeslaných SMS. Statistika by totiž napovídala, že v posledních dvou měsících pouze každý třetí nový majitel Trick karty odeslal po jedné SMS. To by mohlo nasvědčovat nižší oblibě nové služby, než jakou firma oficiálně prezentuje.

Posílání SMS firma nabízí ve více než 14 000 z celkového počtu 27 000 budek. Budky využívá zhruba 1,8 milionu lidí. Firma provozuje asi 3,76 milionu pevných telefonních linek.

AMSTERDAM/PRAHA - Nizozemská telekomunikační společnost KPN prodala druhou největší kabelovou společnost v ČR Intercable konsorciu Betbari Holding vedeném JP Morgan. KPN v Intercable prostřednictvím divize Vision Networks držela stoprocentní podíl. KPN neposkytla žádné finanční podrobnosti transakce, kterou ještě budou muset schválit české regulační úřady.

Společnost tímto krokem dokončila prodej svých kabelových aktivit s výjimkou jedné malé sítě v Polsku. Díky prodeji sníží svůj dluh celkem o zhruba 630 miliónů eur. Firma dále uvedla, že společnost Betbari Holding je vlastníkem třetího největšího kabelového operátora v ČR TES Media, napsala agentura Reuters. TES Media uvádí jako své majoritní vlastníky finanční fondy Baring Communications Equity a JP Morgan Partners. JP Morgan měla do 26. července na jednání s KPN o koupi Intercable exkluzivitu.

Intercable má zhruba 200 000 zákazníků kabelové televize, kterou nabízí ve 20 městech. V dosahu sítí firmy je celkem 350 000 domácností. Podle neoficiálních zdrojů se bude nový vlastník snažit sloučit Intercable s TES Media, čímž by vznikl subjekt se zhruba 300 000 zákazníky, který by mohl konkurovat jedničce na trhu, společnosti UPC ČR. Ta má okolo 380 000 klientů.

Generální ředitel Intercable Luboš Řežábek řekl, že v pátek podepsaná smlouvá podléhá schválení Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a do té doby bude společnost fungovat pod stávajícím akcionářem. Úřad, který již měl žádost obdržet, však podle něj nemá žádný důvod transakci zamítnout. Betbari je firma, kterou JP Morgan Partners založila speciálně pro tento obchod, doplnil. Podle jeho slov zatím není jasné, zda se Intercable sloučí s TES Media. "Zatím jsem s novými akcionáři nejednal," uvedl.

Společnost KPN nyní prodává některá aktiva a snižuje počet zaměstnanců, aby se mohla lépe vypořádat se splácením vysokého dluhu, který vznikl kvůli vlně akvizic a koupi nákladných licencí na provozování mobilní sítě třetí generace.

KPN je vedle švýcarské společnosti Swisscom členem konsorcia TelSource, které je partnerem Českého Telecomu. TelSource má na českém operátorovi podíl zhruba 27 procent, chce jej však v rámci privatizace Telecomu prodat.

SINGAPUR - Počet uživatelů mobilních služeb operátora Singapore Telecommunications (SingTel) dosáhl na konci června 25 milionů. Oznámila to včera firma a dodala, že počet klientů tak během druhého čtvrtletí stoupl o 11 procent. Počet zákazníků v Singapuru vzrostl v období od dubna do června o 1,9 procenta na 1,5 milionu a tržní podíl společnosti tak činil 50 procent. Počet klientů australské divize Optus Mobile se zvýšil o 1,6 procenta na 4,23 milionu a firma tak dosáhla 34procentního podílu na trhu.

Společnost dále uvedla, že počet zákazníků ve čtyřech asijských mobilních divizích, thajské Advanced Info Services, indické Bharti Group, filipínské Globe Telecom a indonéské Telkomsel, vzrostl o 15 procent na 19,1 milionu, napsala agentura Reuters.