TELeKONOM: Kanadský majitel Oskara prodělává...

MONTREAL - Kanadská telekomunikační společnost Telesystem International Wireless (TIW), která drží přes dceřinou firmu kontrolní podíl v Českém Mobilu, vykázala za třetí čtvrtletí čistou ztrátu 41,3 milionu dolarů. V tomtéž čtvrtletí před rokem firma vytvořila čistý zisk 183,9 milionu dolarů. TIW to uvedla včera s tím, že jí zisk zhoršilo započtení jednorázových položek.

Bez těchto čísel vykázaly běžné aktivity firmy ve třetím čtvrtletí ztrátu devět milionů dolarů po zisku 217,3 milionu dolarů před rokem. Čtvrtletní tržby firmě vzrostly na 185,2 milionu ze 139,4 milionu dolarů. TIW má sídlo v Montrealu a vlastní 95,4 procenta společnosti Clearwave. Právě ta má podíly jak v Českém Mobilu, tak v rumunské společnosti MobiFon. Ačkoliv Clearwave drží v Českém Mobilu pouze 24,2 procenta akcií, disponuje většinou hlasovacích práv a má tak nad firmou manažerskou kontrolu.

V říjnu analytici uváděli, že prodej Českého Mobilu by byl kvůli finančním problémům TIW logický. Ředitelka Českého Mobilu Karla Stephensová tehdy uvedla, že analytici nechápou mezinárodní prostředí a nerozumějí ani tomu, co firma v České republice dělá.

Loni během třetího čtvrtletí firma podle včerejší zprávy zaúčtovala bezhotovostní příjem 238,9 milionu dolarů za odpuštěný dluh a ztrátu 8,6 milionu za prodej podílu v brazilském internetovém podniku. Po započtení těchto položek by ztráta loňského třetího čtvrtletí z běžných operací dosáhla 13,1 milionu dolarů.

V srpnu Telesystem oznámil, že není jisté, zda bude moci pokračovat. Firma zvažovala možnost refinancovat dluh či prodej aktiv. Rumunská divize MobiFon následně získala úvěr 300 milionů dolarů. Letošní čtvrtletní ztráta z běžných operací zahrnuje jednorázový náklad 10,1 milionu dolarů za refinancování dluhu MobiFonu, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Společnosti Český Mobil, která provozuje mobilní síť Oskar, stouply od ledna do září tržby o 93 procent na 159,1 milionu USD, což je podle průměrného kursu za toto období přibližně 5,247 miliardy Kč, sdělil mluvčí Igor Přerovský. Ztráta společnosti podle zprávy mateřské TIW poklesla o 48 procent na 34,4 milionu USD, tedy zhruba 1,1 miliardy Kč.

Firma vykázala provozní zisk EBITDA 12,9 milionu USD, tedy asi 422 milionů Kč, proti provozní ztrátě 36,0 milionu dolarů, tedy 1,377 miliardy Kč ve stejném období loni. Od loňského září společnost zvýšila počet zákazníků o 68 procent na 1,14 milionu klientů. Ve třetím čtvrtletí začalo Oskar používat 68 300 lidí.

Za obratem k provoznímu zisku proti loňské ztrátě stojí podle generální ředitelky Karly Stephensové nárůst tržeb, který je výsledkem rychlého růstu počtu zákazníků, a úspory z rozsahu. "S výsledky za prvních devět měsíců roku 2002 jsme spokojeni. Výrazný nárůst EBITDA je výsledkem našeho zaměření na růst společnosti při kladení důrazu na zachování ziskovosti provozu a efektivního řízení nákladů," uvedla.

Ve 3. čtvrtletí firma zvýšila tržby z prodeje služeb o 82 procent na 62,9 milionu USD, tedy asi 1,933 miliardy Kč. Kladnou hodnotu EBITDA vykázal Český Mobil již tři čtvrtletí po sobě. V září, kdy došlo k přečíslování telefonů, se společnost setkala s historicky největším zájmem firemní klientely. Každý den Český Mobil získal několik desítek nových podnikových zákazníků.

Největší tuzemský operátor Eurotel vykázal koncem září růst zisku o tři procenta na 5,076 miliardy Kč. Celkové příjmy poklesly o šest procent na 21,22 miliardy korun. V září měla firma 3,68 milionu zákazníků. RadioMobil výsledky oznámí zřejmě zítra, v pololetí měl 3,15 milionu klientů. Podle neoficiálních odhadů měli tuzemští mobilní operátoři dohromady koncem září kolem 8,1 milionu zákazníků.

Český Mobil poskytuje služby od března roku 2000. Firmu ovládá kanadská TIW prostřednictvím své dceřiné společnosti ClearWave.

LONDÝN - Britský telefonní operátor Cable & Wireless Plc propustí ze světové divize zhruba 3500 lidí kvůli situaci na evropském a americkém trhu. Restrukturalizace přijde firmu na 800 milionů liber, tedy 1,3 miliardy dolarů, a má přinést roční úsporu nákladů 400 milionů liber, uvedla včera společnost.

Opatření představuje krok zpět v kariéře generálního ředitele Grahama Wallace, který byl architektem globální divize C&W. Divize poskytuje telekomunikační a internetové služby firmám. Wallace ve zprávě uvedl, že opatření je sice tvrdé, ale je výsledkem tvrdé situace na trhu. Firma hodlá splnit svůj cíl pro tok hotovosti, jehož bilance by měla být pozitivní v březnu 2004.

Zprávě o propouštění předcházel výrazný pokles pololetního zisku firmy. Zisk spadl na 172 milionů liber, před rokem byl přitom dvojnásobný. Šestiměsíční tržby do konce září dosáhly 2,36 miliardy liber. Kvůli globální divizi firma odepsala nehmotný majetek za 2,7 miliardy dolarů. Za fixní aktiva globální divize firma odepíše 787 milionů liber.

Zatímco většina telekomunikačních firem bojuje s objemnými dluhy, C&W má v čisté hotovosti 2,22 miliardy liber. Vděčí za to zejména prodeji aktiv v době, kdy byl trh na vrcholu. Někteří akcioví obchodníci vyjadřovali obavy z restrukturalizačních nákladů. Investoři si na C&W cení objemné hotovosti, kterou ohlášené výdaje citelně sníží, napsala agentura Reuters.



NEW YORK - Bývalý výkonný ředitel americké počítačové společnosti Compaq Computer Michael Capellas, který se po fúzi se společností Hewlett-Packard stal v nové firmě prezidentem, téměř s jistotou míří do zkrachovalé firmy WorldCom. Napsal to včera ekonomický list The Wall Street Journal.

Zdroje blízké jednání potvrdily, že funkce předsedy správní rady společnosti WorldCom se vzdá její šéf Bert C. Roberts, který ji zastával od roku 1998. Právě Capellas je žhavým kandidátem i na místo výkonného ředitele, kterým je John Sidgmore. O Capellasově jmenování ale musí rozhodnout až WorldCom.

Noviny píší, že se Capellas rozmýšlí o posledních detailech a rozhodnutí oznámí ještě tento týden. Nejprve se však musí sejít věřitelský výbor zkrachovalé firmy, který rozhodne, zda Capellase zvolit. Rozhodnutí by mohlo padnout ještě dnes, podotýká agentura Reuters.

Capellas v pondělí šokoval finanční trhy oznámením, že pozici v Hewlett-Packard opouští. Zdroje i některé ekonomické listy hned začaly spekulovat o tom, že se Capellas objeví ve vrcholné pozici právě ve WorldCom, Capellas sám ani Hewlett-Packard ale tyto spekulace zatím nepotvrdili.

WorldCom dluží věřitelům asi 40 miliard dolarů a nyní funguje v rámci zvláštního režimu podle amerického zákona o bankrotech. The Wall Street Journal tvrdí, že právě věřitelé se snaží na předsedu správní rady Robertse tlačit, aby se své funkce vzdal a přijal nového člověka, který bude výkonným ředitelem a zároveň předsedou správní rady.