TELeKONOM: Kanadský majitel možná bude muset prodat Oskara...

- Kanadská telekomunikační společnost Telesystem International Wireless (TIW) bude muset kvůli vážným finančním problémů zřejmě prodat Český Mobil. Napsal to anglicky psaný list The Prague Post, který se odvolává na názory analytiků v České republice i v zahraničí.

TIW má sídlo v Montrealu a vlastní 95,4 procenta společnosti Clearwave. Právě ta má podíly jak v Českém Mobilu, tak v rumunské společnosti MobiFon. Ačkoliv Clearwave drží v Českém Mobilu pouze 24,2 procenta akcií, disponuje většinou hlasovacích práv a má tak nad firmou manažerskou kontrolu.

Už při zveřejnění pololetních výsledků TIW uvedla, že sleduje možnosti refinancování či změny podmínek úvěrové facility. Firma připustila, že v úvahu připadá i prodej aktiv a případně i emise nových akcií či dluhopisů. Firma napsala, že není jisté, zda bude schopna pokračovat jako fungující podnik.

Jak tvrdí analytik akciového trhu ve společnosti CIBC World Markets v Torontu Dvai Ghose, prodej Českého Mobilu dokonce může být nevyhnutelný. "Firma jinou možnost ani nemá," řekl na rovinu Ghose. Ten hodnotu Českého Mobilu odhadl na 40 až 50 milionů USD, což by znamenalo, že TIW by za prodej svého podílu mohla očekávat maximálně 12,2 milionu dolarů.

Za logický považuje prodej Českého Mobilu také analytik Petr Švarc z české makléřské společnosti Atlantik Finance. Podle něj se o takové možnosti hovoří už dlouho a proto by to zřejmě nikoho nepřekvapilo. Švarc ale nepředpokládá, že by k prodeji došlo už v blízké době. TIW není velkou firmou a je možné, že o ni bude mít zájem některý z větších hráčů na trhu.

Podle mluvčího TIW Marka Bouteta společnost spekulace na trhu nekomentuje a zároveň promptně zveřejňuje všechny informace, které by mohly ovlivnit rozhodování investorů. Zatímco již dříve oznámila prodej aktiv v Brazílii, podobné vyjádření k Českému Mobilu nepublikovala. "TIW a jeho partneři v Oskarovi mají všechny důvody být pyšní na výkony firmy," uvedl s tím, že Český Mobil je jeden z nejlepších evropských mobilních operátorů, který vykazuje výrazný růst.

Ředitelka Českého Mobilu Karla Stephensová nicméně názorům analytiků v Torontu příliš velkou váhu nepřikládá. "Oni nechápou mezinárodní prostředí. Nerozumějí ani tomu, co v České republice děláme... pouze čtou kanadské noviny. Někdy jsou z toho zmateni," tvrdí Stephensová v The Prague Post.

Ani anglicky psaný český týdeník, ani agentura ČTK, která jej citovala, už nedaly Stephensové možnost vysvětlit, jestli podle jejího názoru jsou četbou výhradně kanadských novin zmateni i čeští analytici. Stejně tak se veřejnost může jen dohadovat o souvislostech údajných finančních problémů firmy TIW a znalosti "toho, co v České republice dělá" Český Mobil, přestože ředitelka nejmladšího českého operátora takové souvislosti zjevně předpokládá.

PAŘÍŽ - Francouzský telekomunikační gigant France Télécom nebude prodávat svá klíčová aktiva ani nijak dramaticky měnit svou dosavadní strategii. Také privatizaci aerolinie Air France hodlá Francie pozdržet o půl roku či rok kvůli napětí kolem Iráku. V sobotním rozhlasovém vysílání na francouzské stanici Radio Classique to uvedl ministr hospodářství, financí a průmyslu Francois Mer.

France Télécom se kvůli vysokému zadlužení ocitla ve finančních potížích. "Obměna strategie neznamená změnu strategie," řekl ministr. "Srdce France Télécom tak, jak dnes existuje, se nemění," dodal s tím, že se prodej ale může týkat okrajových aktiv, pokud tak rozhodne management skupiny. Ministr doufá, že plán oživení bývalého telekomunikačního monopolu vznikne příští měsíc.

Francouzský stát ve firmě drží 55 procent. Privatizaci letecké Air France hodlá vláda pozdržet o šest měsíců či o rok. Ministr odůvodnil odklad prodeje situací v letecké dopravě, která není po loňských teroristických útocích na USA ideální a země přitom chce za Air France získat odpovídající cenu.

Jde o první zmínku o načasování privatizace, důvodem je napětí mezi Spojenými státy a Irákem. V červenci ministr uvedl, že bude letecký přepravce mezi prvními firmami, které francouzská vláda dá do prodeje. Doposud se hovořilo o tom, že vláda sníží podíl z 54,4 procenta aerolinií na 20 procent, připomněla agentura Reuters.

HONGKONG - Hongkongská společnost China Mobile, mobilní operátor s největším počtem uživatelů na světě, za první tři čtvrtletí vytvořila čistý zisk 25,17 miliardy jüanů, tedy 3,04 miliardy dolarů. Firma to uvedla v páteční zprávě bez meziročního porovnání. Sumou zisku i tržeb se přitom vyrovná středně velkým americkým korporacím.

Tržby China Mobile podle analytiků odpovídají odhadům. Od začátku roku do září dosáhly 107,1 miliardy jüanů, tedy 12,93 miliardy dolarů. Je v nich zahrnuto i osm regionálních provozovatelů mobilních sítí, které China Mobile převzala 1. července od své státní mateřské firmy.

Příjmy společnosti na jednoho uživatele klesají. Většina nových klientů nejsou častí uživatelé mobilů. Tempo tohoto poklesu se ale zvolnilo, dodala firma. Počet uživatelů společnosti China Mobile za samotné září vzrostl o 2,07 miliónu na 111,44 milionu, tedy o 1,9 procenta.

Tempo přibývání počtu klientů China Mobile se zpomaluje, v prvních osmi měsících roku byly měsíční přírůstky v průměru 2,35 milionu klientů. Přesto je zářijový údaj lepší než srpnový přírůstek 1,94 miliónu zákazníků.

V získávání nových uživatelů China Mobile zaostává za konkurenční China Unicom, té však Peking dovolil vyrukovat s nižšími cenami služeb a agresivní propagací. Marži hrubého provozního zisku má China Mobile jednu z nejvyšších na světě, dosáhla od ledna do září 59,09 procenta. Analytici přitom říkají, že je možné, aby čínský operátor tuto marži zvýšil na 60 procent. Samotný hrubý provozní zisk, EBITDA, dosáhl 63,19 miliardy čínských jüanů, napsala agentura Reuters.

MADRID - Španělská telekomunikační společnost Telefónica Móviles založila společný podnik v Brazílii s firmou Portugal Telecom (PT). Od jeho existence si slibuje další snížení nákladů, neboť podnik slučuje aktivity v oblasti mobilních sítí. Uvedla to agentura Reuters.

Obě firmy mají ve společném podniku rovný majetkový podíl a budou se z něj snažit vytvořit firmu s významným podílem na trhu mobilní komunikace v Jižní Americe. Telefónica Móviles v rámci dohody zaplatí 200 milionů eur za 14,68 procenta v Telesp Celular Participacoes ze skupiny Portugal Telecom.

"Úsporný efekt bude mnohem vyšší než náklady a investice," píše se ve společném sdělení obou společností. Nový holding bude největším provozovatelem sítě mobilních telefonů v Jižní Americe a bude mít asi 13 milionů klientů. Vytvoření subjektu ale ještě musejí schválit regulační orgány.

Obě firmy už teď mají poměrně úzké vztahy. Portugal Telecom totiž vlastní menší podíl v Telefónice, španělský operátor naopak drží pět procent akcií v PT a opci na nákup dalších pěti procent. V minulosti se dokonce spekulovalo o sloučení obou firem, Lisabon to ale zřejmě nedovolí.

SOUL - Největší jihokorejský mobilní operátor SK Telecom zaznamenal ve třetím čtvrtletí nárůst čistého zisku o 52 procent na 441 miliardy wonů (354,5 milionu dolarů) z 291 miliard ve stejném období loňského roku. Oznámila to v pátek firma a dodala, že výsledky podpořilo kromě růstu počtu klientů větší využívání mobilních telefonů pro e-maily a hry.

Čistý zisk však klesl o 3,5 procenta ve srovnání s druhým čtvrtletím kvůli ztrátám z prodeje telekomunikačních zařízení a nedosáhl očekávání analytiků, kteří jej odhadovali na 470 až 485 miliardy wonů. Společnost dále uvedla, že počet jejích klientů během čtvrtletí stoupl o více než půl miliónu na 16,7 milionu osob.

Tržby se ve sledovaném období zvýšily proti druhému čtvrtletí o pět procent na 2,2 miliardy wonů. Tržby z internetových služeb pro mobilní telefony vzrostly o 22 procent a jejich podíl na celkových příjmech dosáhl devíti procent.

Ve čtvrtém čtvrtletí očekávají analytici pokles zisku poté, co společnost přislíbila investovat 710 miliard wonů, aby podpořila jihokorejský technologický sektor, napsala agentura Reuters.