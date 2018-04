TELeKONOM: Kanadský fond prodá majitele Oskara...

MONTREAL - Vlivný kanadský správce penzijních fondů Caisse de depot et placement du Québec prodá celý podíl ve společnosti Telesystem International Wireless (TIW) a zbaví se tak další nepovedené investice do firmy v odvětví telekomunikací. TIW v České republice ovládá operátora Český Mobil a Caisse má ve firmě TIW 14procentní podíl.

TIW sídlí v Montrealu a Caisse už si najala firmu BMO Nesbitt Burns, aby zajistila prodej 12,96 milionu akcií, které Caisse ve společnosti TIW drží. Akcie mají správcovské firmě vynést asi 82,9 milionu kanadských dolarů, píše agentura Reuters. Akcie TIW v úterý na burze v Torontu oslabily o 39 centů na 6,94 CAD, to však bylo ještě předtím, než firma oznámila, že od ní odchází její největší institucionální akcionář. Mluvčí Caisse neřekla, kolik její společnost na investici do TIW ztratila, firma ale začala majitele Českého Mobilu financovat už v roce 1994.

"My si myslíme, že z té obtížné situace tak vyjdeme nejlépe," řekla mluvčí správcovské společnosti Caisse. Kurz akcií TIW byl na vrcholu v roce 2000, kdy vrcholila nákupní horečka v odvětví telekomunikací. V té době byl trh ochoten za jednu akcii zaplatit až 200krát více než teď.

Společnost Caisse investovala do TIW ještě předtím, než se telekomunikační trh zhroutil. TIW byla aktivní ve více zemích, po zvýšení konkurenčních tlaků a vysokých cenách za nové licence ale odešla z Francie, Británie a Brazílie. Nyní se zaměřuje hlavně na aktivity v České republice a Rumunsku. Caisse dříve podporovala podnikatele Charlese Siroise, který razil myšlenku financovat nové mobilní operátory v zahraničí. Investice do TIW je ale pro správcovskou firmu ztrátová a kvůli nepovedeným investicím do mediálního a telekomunikačního sektoru nebylo v loňském roce úspěšné ani její hospodaření. Bylo dokonce nejhorší v historii firmy Caisse.

HONGKONG - Největší čínský operátor pevných linek China Telecom zvýšil v prvním pololetí čistý zisk o devět procent na 9,26 miliardy jüanů (1,12 miliardy dolarů) z 8,48 miliardy ve stejném období loni. Oznámila to firma s tím, že výsledky podpořil růst u nových mobilních a internetových služeb.

Zisk tak překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 9,04 miliardy jüanů. Tržby stouply na 39,5 miliardy jüanů z předchozích 36,9 miliardy a počet zákazníků v oblasti pevných linek se od začátku letošního roku zvýšil o 16,8 procenta na 62,2 milionu osob.

Počet zákazníků u nových mobilních služeb vzrostl o 69 procent na 5,4 milionu osob a počet zákazníků využívajících širokopásmové připojení k internetu se zvýšil dokonce o 85,5 procenta na 2,56 milionu osob. Firma uvedla, že podíl příjmů z internetových služeb na celkových tržbách stoupl na 6,8 procenta z 4,5 procenta před rokem, napsala agentura Reuters.

TOKIO - Dodávky domácích výrobců mobilních telefonů na japonský trh se v červenci zvýšily o 40,3 procenta na 5,254 milionu kusů díky silné poptávce po přístrojích vybavených fotoaparátem a telefonech třetí generace. Oznámila to japonská asociace elektroniky a informační technologie (JEITA) a dodala, že dodávky hranici pěti milionů přístrojů překonaly teprve po třetí od dubna roku 1999, kdy začala údaje shromažďovat.

Dodávky zaznamenaly již devátý meziroční nárůst v řadě poté, co se v červnu zvýšily o 19,4 procenta. Mobilní telefony třetí generace začaly konečně přitahovat zájem spotřebitelů, protože se firmám podařilo překonat technické problémy, mezi něž patřilo například omezené pokrytí a nízká životnost baterií.

Mobilní divize společnosti KDDI měla na konci srpna 9,73 milionů uživatelů služeb třetí generace, což představuje více než desetinásobek ve srovnání s největším japonským mobilním operátorem NTT DoCoMo. Agresivní slevy a oblíbené služby třetí generace pomohly společnosti KDDI překonat konkurenta DoCoMo v počtu nových klientů ve čtyřech z uplynulých pěti měsíců. DoCoMo ale i nadále zůstává s více než 50procentním podílem jedničkou na trhu, napsala agentura Reuters.

FILADELFIE - Americká telekomunikační společnost Sprint má nového prezidenta a provozního ředitele. Bude jím Len Lauer (46), nynější šéf divize bezdrátových telekomunikací. Společnost to uvedla v dnešní zprávě. Sprint je čtvrtým největším operátorem meziměstského telefonního spojení ve Spojených státech.

Lauer bude mít na starosti odbyt, marketing a služby pro zákazníky. Personální výměna je dalším krokem ve snaze Sprintu zaměřit pozornost na místní a meziměstské hovory a bezdrátové služby. Tradiční telefonní služby na pevných linkách a mobilní telekomunikace má nyní firma odděleny ve dvou samostatných podnicích, z nichž má každý vlastní emisi akcií na burze. Firma připomíná, že se chystá oboje aktivity sloučit dohromady.

Podnik bezdrátových komunikací Sprintu nese název Sprint PCS Group a Lauer bude nadále jejím prezidentem. Šéfem Sprint PCS se Lauer stal v říjnu minulého roku, aby podniku pomohl postavit se po nepříznivých výsledcích na nohy. Klíčovou strategií Lauera v podniku bylo zlepšení služeb pro zákazníky, napsala agentura Reuters.