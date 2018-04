TELeKONOM: Kanaďané chtějí celý Český Mobil...

PRAHA - Kanadská telekomunikační společnost Telesystem International Wireless (TIW) by mohla zvýšit podíl v Českém Mobilu na téměř plnou kontrolu. O prodeji 3,6 procenta tuzemského mobilního operátora kanadské firmě uvažuje česká vláda. Agentuře Reuters to dnes řekl mluvčí České Konsolidační Agentury (ČKA) Jiří Pekárek bez uvedení ceny podílu. ČKA zmíněný podíl drží.

Generální ředitel Českého Mobilu Alexander Tolstoy potvrdil, že obě strany spolu jednají. Tolstoy agentuře sdělil, že česká strana stále zvažuje, zda prodat podíl za předjednanou cenu. Ani on, ani vládní představitelé cenu neoznámili. Pokud by transakce vyšla, kanadská TIW by v Českém Mobilu držela 99,9 procenta. Zbývajících 0,1 procenta drží společnost Priority Telecom. Tolstoy dodal, že se TIW blíží k uzavření dohody o koupi také tohoto podílu. Pak by měla nad operátorem plnou kontrolu. Český Mobil má 1,3 milionu klientů a na českém trhu má podíl 15 procent.

Stát drží podíl nejmenšího ze tří tuzemských mobilních operátorů od loňska, kdy ČKA převzala podíl Českého Mobilu od soukromé banky ČSOB. Ta získala podíl převzetím IPB v roce 2000. Český Mobil je klíčovým zahraničním podnikem kanadské firmy, která podobně vlastní ještě mobilního operátora v Rumunsku. Pekárek sdělil, že by vláda mohla o podílu rozhodnout během následujících týdnů, napsala tisková agentura.



LONDÝN - Britský provozovatel kabelových telekomunikačních služeb Telewest Communications Plc bude z většiny patřit držitelům svých dluhopisů. Firma odsouhlasila konečné podmínky pro výměnu dluhu ve výši 3,5 miliardy liber, tedy 5,6 miliardy dolarů, za podíly ve firmě. Věřitelům tak bude patřit 98,5 procenta Telewestu, uvedla včera společnost.

Po výměně dluhopisů za firemní akcie tak původním akcionářům zůstane dohromady 1,5 procenta společnosti. Jejich osud již potkal akcionáře jiné britské kabelové firmy NTL a výrobce telekomunikačních zařízení Marconi. Zdroj blízký jednáním o Telewestu sdělil, že bude trvat měsíce, než transakce skončí. Telewest ještě potřebuje souhlas od svých bank, které jí půjčily zhruba dvě miliardy liber.

Rivalu NTL, s jehož akciemi se obchoduje ve Spojených státech, trvala výměna dluhu za 11 miliard dolarů rok. Vedle toho Marconi v jednáních s věřiteli o výměně dluhu uvízl na 18 měsíců, než se opět letos v květnu nechal zapsat na londýnském akciovém trhu.

SOUL - Severní Korea spustila ve svých největších městech a kolem hlavních tahů službu mobilních telefonů. Podle jihokorejské agentury Johnap byla mobilní síť v částech Pchjongjangu zprovozněna už minulý rok. Jen málo Severokorejců však vlastní pevnou telefonickou linku či dokonce přípojku na internet, a s mobilními telefony to pravděpodobně nebude o mnoho slavnější.

"Zřídili jsme po celé zemi kolem 40 ústředen a provoz byl spuštěn jak ve velkých městech, tak kolem dálnic," citovala včera jihokorejská agentura severokorejský list Rodong Sinmun. Severokorejská mobilní síť bude provozována v evropském systému GSM, a nikoli podle jihokorejského standardu CDMA. Zatím není jasné, zda severokorejská služba umožní rovněž hovory do zámoří.



VARŠAVA - Německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom oznámil v noci na pondělí, že koupí majoritní podíl v největším polském mobilním operátorovi PTC za 1,1 miliardy eur. Podíl představuje 51 procent, které dosud vlastní firma Elektrim Telekomunikacja. Ta je společným podnikem francouzsko-amerického mediálního gigantu Vivendi Universal a polského konglomerátu Elektrim.

Akcie společnosti Elektrim po zveřejnění zprávy vyskočily o 10,6 procenta. Analytici však tvrdí, že 400 milionů eur, které z transakce Elektrim získá, padne na splácení jeho dluhů, a není proto žádný důvod k optimismu. Cenu pode nich vytlačily nahoru jen spekulace.

Společnost Elektrim přitom prodej PTC počátkem září zablokovala, když stáhla z představenstva společného podniku svého zástupce, a tím zabránila plánovanému hlasování. Taktika Elektrimu měla podle pozorovatelů za cíl zvýšení nabídky. Deutsche Telekom nicméně nabídku prodloužil do pátku 12. září. Podnik Elektrim Telekomunikacja poté oznámil, že během dvou týdnů svolá valnou hromadu, aby zvolila nové představenstvo.



MOSKVA - Ruské ministerstvo pro protimonopolní politiku a podporu podnikání zablokuje fúzi mobilních operátorů Vimpelcom a MegaFon, pokud požádají o její povolení. Oznámila to včera mluvčí ministerstva Larisa Bulgakovová.

Vyjádřila tak postoj ministra Ilji Južanova, že spojení operátorů nelze povolit. "Bylo by bláznovství v této situaci předpokládat, třeba jen teoreticky, že povolíme fúzi dvou za tří

operátorů," řekl Južanov. Společnost Alfa Group, která vlastní 25 procent v operátoru

Vimpelcom, oznámila minulý měsíc záměr koupit podíl ve společnosti MegaFon, která je společným podnikem s firmu TeliaSonera. Vimpelcom, jehož zahraničním partnerem je norský Telenor, poté oznámil, že zvažuje fúzi s MegaFonem.

Akcionáři MegaFonu jsou však proti prodeji podílu společnosti Alfa Group. Ten nyní vlastní konsorcium ruských společností se zájmy od ropy až po bankovnictví. Vimpelcom a MegaFon jsou druhý a třetí největší operátor v Rusku. Soupeří se společností Mobile TeleSystem, která také působí na Ukrajině a má téměř stejný počet uživatelů jako obě firmy dohromady. Všechny tři rychle expandují v odlehlých provinciích Ruska, napsala agentura Reuters.